https://ria.ru/20241004/fsb-1976307905.html

ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС - РИА Новости, 04.10.2024

ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС, заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:03

2024-10-04T10:03

2024-10-04T10:32

россия

астана

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александр бортников

воздушно-космические силы россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

безопасность

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АСТАНА, 4 окт — РИА Новости. ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС, заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС", — сказал он. Бортников также раскрыл подробности операций, проведенных в сотрудничестве со спецслужбами стран СНГ.Так, при содействии ГКНБ Таджикистана на территории России выявили и задержали четверых граждан, ранее объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений экстремистского характера. "В июле ФСБ России по информации СГБ Республики Узбекистан пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Вилаят Хорасан"* в составе десяти боевиков. С использованием сведений узбекистанских партнеров на территории Российской Федерации задержаны пять членов международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, занимавшихся вербовкой новых рекрутов и обеспечением финансирования противоправной деятельности", — отметил глава ФСБ. Кроме того, во взаимодействии с КНБ Казахстана в результате только одного из совместных оперативно-разыскных мероприятий удалось обнаружить и изъять около четырех тонн наркотических средств, отметил Бортников. А совместно с белорусским КГБ перекрыты международные каналы контрабанды из России через Белоруссию продукции военного назначения и сырья, содержащего драгметаллы платиновой группы. По словам директора ФСБ, это лишь несколько примеров результатов совместной работы за последние месяцы. Он подчеркнул, что от совместных и профессиональных действий спецслужб стран СНГ по борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком, защите конституционного строя и обеспечению информационной безопасности во многом зависит дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в странах Содружества, а в конечном счете и безопасность государств.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241001/radikaly-1975720288.html

https://ria.ru/20241004/naemniki-1976308384.html

https://ria.ru/20241003/fsb-1976093974.html

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россия, астана, белоруссия, александр бортников, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, безопасность