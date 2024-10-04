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ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС - РИА Новости, 04.10.2024
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10:03 04.10.2024 (обновлено: 10:32 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/fsb-1976307905.html
ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС
ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС - РИА Новости, 04.10.2024
ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС
ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС, заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:03
2024-10-04T10:32
россия
астана
белоруссия
александр бортников
воздушно-космические силы россии
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снг
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АСТАНА, 4 окт — РИА Новости. ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС, заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС", — сказал он. Бортников также раскрыл подробности операций, проведенных в сотрудничестве со спецслужбами стран СНГ.Так, при содействии ГКНБ Таджикистана на территории России выявили и задержали четверых граждан, ранее объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений экстремистского характера. "В июле ФСБ России по информации СГБ Республики Узбекистан пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Вилаят Хорасан"* в составе десяти боевиков. С использованием сведений узбекистанских партнеров на территории Российской Федерации задержаны пять членов международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, занимавшихся вербовкой новых рекрутов и обеспечением финансирования противоправной деятельности", — отметил глава ФСБ. Кроме того, во взаимодействии с КНБ Казахстана в результате только одного из совместных оперативно-разыскных мероприятий удалось обнаружить и изъять около четырех тонн наркотических средств, отметил Бортников. А совместно с белорусским КГБ перекрыты международные каналы контрабанды из России через Белоруссию продукции военного назначения и сырья, содержащего драгметаллы платиновой группы. По словам директора ФСБ, это лишь несколько примеров результатов совместной работы за последние месяцы. Он подчеркнул, что от совместных и профессиональных действий спецслужб стран СНГ по борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком, защите конституционного строя и обеспечению информационной безопасности во многом зависит дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в странах Содружества, а в конечном счете и безопасность государств.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241001/radikaly-1975720288.html
https://ria.ru/20241004/naemniki-1976308384.html
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россия, астана, белоруссия, александр бортников, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, безопасность
Россия, Астана, Белоруссия, Александр Бортников, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Безопасность
ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

ФСБ: установлены причастные к подготовке убийств офицеров из командования ВКС РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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АСТАНА, 4 окт — РИА Новости. ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС, заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
«
"Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС", — сказал он.
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Бортников также раскрыл подробности операций, проведенных в сотрудничестве со спецслужбами стран СНГ.
Так, при содействии ГКНБ Таджикистана на территории России выявили и задержали четверых граждан, ранее объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений экстремистского характера.
«
"В июле ФСБ России по информации СГБ Республики Узбекистан пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Вилаят Хорасан"* в составе десяти боевиков. С использованием сведений узбекистанских партнеров на территории Российской Федерации задержаны пять членов международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, занимавшихся вербовкой новых рекрутов и обеспечением финансирования противоправной деятельности", — отметил глава ФСБ.
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Кроме того, во взаимодействии с КНБ Казахстана в результате только одного из совместных оперативно-разыскных мероприятий удалось обнаружить и изъять около четырех тонн наркотических средств, отметил Бортников. А совместно с белорусским КГБ перекрыты международные каналы контрабанды из России через Белоруссию продукции военного назначения и сырья, содержащего драгметаллы платиновой группы.
По словам директора ФСБ, это лишь несколько примеров результатов совместной работы за последние месяцы.
Он подчеркнул, что от совместных и профессиональных действий спецслужб стран СНГ по борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком, защите конституционного строя и обеспечению информационной безопасности во многом зависит дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в странах Содружества, а в конечном счете и безопасность государств.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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РоссияАстанаБелоруссияАлександр БортниковВоздушно-космические силы РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГБезопасность
 
 
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