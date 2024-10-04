ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС
ФСБ: установлены причастные к подготовке убийств офицеров из командования ВКС РФ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт — РИА Новости. ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС, заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
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"Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС", — сказал он.
Бортников также раскрыл подробности операций, проведенных в сотрудничестве со спецслужбами стран СНГ.
Так, при содействии ГКНБ Таджикистана на территории России выявили и задержали четверых граждан, ранее объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений экстремистского характера.
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"В июле ФСБ России по информации СГБ Республики Узбекистан пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Вилаят Хорасан"* в составе десяти боевиков. С использованием сведений узбекистанских партнеров на территории Российской Федерации задержаны пять членов международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, занимавшихся вербовкой новых рекрутов и обеспечением финансирования противоправной деятельности", — отметил глава ФСБ.
Кроме того, во взаимодействии с КНБ Казахстана в результате только одного из совместных оперативно-разыскных мероприятий удалось обнаружить и изъять около четырех тонн наркотических средств, отметил Бортников. А совместно с белорусским КГБ перекрыты международные каналы контрабанды из России через Белоруссию продукции военного назначения и сырья, содержащего драгметаллы платиновой группы.
По словам директора ФСБ, это лишь несколько примеров результатов совместной работы за последние месяцы.
Он подчеркнул, что от совместных и профессиональных действий спецслужб стран СНГ по борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком, защите конституционного строя и обеспечению информационной безопасности во многом зависит дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в странах Содружества, а в конечном счете и безопасность государств.
* Запрещенная в России террористическая организация.