https://ria.ru/20241004/efimov-1976328811.html

Ефимов: в Москве построят дополнительный путь для трамваев в районе ВДНХ

Ефимов: в Москве построят дополнительный путь для трамваев в районе ВДНХ - РИА Новости, 04.10.2024

Ефимов: в Москве построят дополнительный путь для трамваев в районе ВДНХ

В Москве стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта – трамвайного узла с устройством дополнительного трамвайного пути от... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:08

2024-10-04T14:08

2024-10-04T14:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

юлиана княжевская

москомархитектура

городское хозяйство москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта – трамвайного узла с устройством дополнительного трамвайного пути от Продольного проезда до проспекта Мира, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "На действующем участке трамвайной линии проходят три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25. Два из них ‒ № 11 и 25 ‒ следуют в прямом направлении, а № 17 для поворота налево ожидает проезда трамваев № 11 и 25", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что благодаря строительству третьего дополнительного пути смогут беспрепятственно проезжать трамваи разных направлений.В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в рамках строительства обустроят новый остановочный пункт, пешеходные ограждения и навигационные табло.Разделение трамвайных маршрутов разных направлений является основным мероприятием для повышения пропускной способности узла, добавляется в пресс-релизе. Помимо этого, сокращается время поездки на трамвайных маршрутах.

https://ria.ru/20241003/efimov-1976021187.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура, городское хозяйство москвы, градостроительный комплекс москвы