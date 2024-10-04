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Ефимов: в Москве построят дополнительный путь для трамваев в районе ВДНХ - РИА Новости, 04.10.2024
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14:08 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/efimov-1976328811.html
Ефимов: в Москве построят дополнительный путь для трамваев в районе ВДНХ
Ефимов: в Москве построят дополнительный путь для трамваев в районе ВДНХ - РИА Новости, 04.10.2024
Ефимов: в Москве построят дополнительный путь для трамваев в районе ВДНХ
В Москве стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта – трамвайного узла с устройством дополнительного трамвайного пути от... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:08
2024-10-04T14:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
москомархитектура
городское хозяйство москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта – трамвайного узла с устройством дополнительного трамвайного пути от Продольного проезда до проспекта Мира, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "На действующем участке трамвайной линии проходят три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25. Два из них ‒ № 11 и 25 ‒ следуют в прямом направлении, а № 17 для поворота налево ожидает проезда трамваев № 11 и 25", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что благодаря строительству третьего дополнительного пути смогут беспрепятственно проезжать трамваи разных направлений.В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в рамках строительства обустроят новый остановочный пункт, пешеходные ограждения и навигационные табло.Разделение трамвайных маршрутов разных направлений является основным мероприятием для повышения пропускной способности узла, добавляется в пресс-релизе. Помимо этого, сокращается время поездки на трамвайных маршрутах.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура, городское хозяйство москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Городское хозяйство Москвы, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве построят дополнительный путь для трамваев в районе ВДНХ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта – трамвайного узла с устройством дополнительного трамвайного пути от Продольного проезда до проспекта Мира, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На действующем участке трамвайной линии проходят три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25. Два из них ‒ № 11 и 25 ‒ следуют в прямом направлении, а № 17 для поворота налево ожидает проезда трамваев № 11 и 25", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что благодаря строительству третьего дополнительного пути смогут беспрепятственно проезжать трамваи разных направлений.
В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в рамках строительства обустроят новый остановочный пункт, пешеходные ограждения и навигационные табло.
Разделение трамвайных маршрутов разных направлений является основным мероприятием для повышения пропускной способности узла, добавляется в пресс-релизе. Помимо этого, сокращается время поездки на трамвайных маршрутах.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны "Серп и Молот"
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураГородское хозяйство МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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