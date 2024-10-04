https://ria.ru/20241004/arest-1976400234.html

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест - РИА Новости, 04.10.2024

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Арест экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован при теракте в июне, продлен до 5 декабря, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:04

2024-10-04T16:04

2024-10-04T16:04

происшествия

махачкала

сергокалинский район

дербент

сергей меликов

единая россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Арест экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован при теракте в июне, продлен до 5 декабря, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы верховного суда региона Зарема Мамаева. В начале июля Омаров был арестован по обвинению в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой. "Советский районный суд Махачкалы продлил срок содержания под стражей Магомеду Омарову до 5 декабря", – сказала Мамаева. По версии следствия, Омаров с июля 2016 по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с генеральным директором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман. На этом фоне президиум регионального политсовета "Единой России" принял исключил Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что он освобожден от должности.

https://ria.ru/20240708/synovja-1958181642.html

https://ria.ru/20240710/dagestan-1958651018.html

махачкала

сергокалинский район

дербент

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, сергокалинский район, дербент, сергей меликов, единая россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале