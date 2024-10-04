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Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест - РИА Новости, 04.10.2024
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16:04 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/arest-1976400234.html
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест - РИА Новости, 04.10.2024
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест
Арест экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован при теракте в июне, продлен до 5 декабря, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:04
2024-10-04T16:04
происшествия
махачкала
сергокалинский район
дербент
сергей меликов
единая россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Арест экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован при теракте в июне, продлен до 5 декабря, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы верховного суда региона Зарема Мамаева. В начале июля Омаров был арестован по обвинению в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой. "Советский районный суд Махачкалы продлил срок содержания под стражей Магомеду Омарову до 5 декабря", – сказала Мамаева. По версии следствия, Омаров с июля 2016 по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с генеральным директором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман. На этом фоне президиум регионального политсовета "Единой России" принял исключил Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что он освобожден от должности.
https://ria.ru/20240708/synovja-1958181642.html
https://ria.ru/20240710/dagestan-1958651018.html
махачкала
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происшествия, махачкала, сергокалинский район, дербент, сергей меликов, единая россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергокалинский район, Дербент, Сергей Меликов, Единая Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест до 5 декабря

© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда МахачкалыМагомед Омаров в суде
Магомед Омаров в суде - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда Махачкалы
Магомед Омаров в суде. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Арест экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован при теракте в июне, продлен до 5 декабря, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы верховного суда региона Зарема Мамаева.
В начале июля Омаров был арестован по обвинению в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой.
Сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу
8 июля, 11:36
«
"Советский районный суд Махачкалы продлил срок содержания под стражей Магомеду Омарову до 5 декабря", – сказала Мамаева.
По версии следствия, Омаров с июля 2016 по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с генеральным директором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман.
На этом фоне президиум регионального политсовета "Единой России" принял исключил Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что он освобожден от должности.
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Глава МВД Дагестана перечислил упущения, которые привели к терактам 23 июня
10 июля, 01:54
 
ПроисшествияМахачкалаСергокалинский районДербентСергей МеликовЕдиная РоссияВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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