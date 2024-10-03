https://ria.ru/20241003/parad-1976210234.html

Сестра Ким Чен Ына высмеяла парад в Сеуле

Сестра Ким Чен Ына высмеяла парад в Сеуле - РИА Новости, 03.10.2024

Сестра Ким Чен Ына высмеяла парад в Сеуле

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон высмеяла южнокорейский военный парад по случаю дня вооруженных сил, назвав его бессмысленной клоунадой,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:38

2024-10-03T16:38

2024-10-03T16:38

южная корея

сша

сеул

ким е чжон

юн сок ель

ким чен ын

f-15se

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896035874_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_39809fbfc6dcc69c7f7c530e20e37f44.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон высмеяла южнокорейский военный парад по случаю дня вооруженных сил, назвав его бессмысленной клоунадой, сообщило агентство ЦТАК. "Если сказать пару слов поводу нынешних игрищ, то это была лишь бессмысленная клоунада, как если бы свора диких собак перебежала через водный поток, не оставив никаких следов", - цитирует агентство заявление сестры лидера КНДР. Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующей отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, назвала оценки продемонстрированной на параде баллистической ракеты "Хёнму-5", которую в южнокорейских СМИ окрестили "ракетой-монстром", абсурдными. По ее словам, новой южнокорейской ракете далеко до "класса тактического ядерного оружия", и она лишь "неоправданно прибавила в весе". По мнению Ким Ё Чжон, Сеул, "ведя себя мелочно в присутствии ядерного государства", в очередной раз продемонстрировал "фатальную невозможность неядерных государств преодолеть порог ущербности в плане силы". Она назвала девятиосное шасси, на котором размещалась "Хёнму-5" "уродливой тачкой", которая не идет ни в какое сравнение с северокорейскими РСЗО, один залп которых "соответствует взрывной силе в 900 тонн в пересчете на количество взрывчатого вещества в боеголовках обычных вооружений". Она также высмеяла создание стратегического командования Южной Кореей, которая "не имеет ни одного стратегического вооружения", и назвала пролет во время парада американских стратегических бомбардировщиков США "небывалым в истории мировых парадов, незабываемым зрелищем, которым хочется поделиться и которое можно поставить только в колониальной Южной Корее, где верховный главнокомандующий южнокорейских вооруженных сил и все его прихвостни, марионеточные сухопутные, военно-морские и военно-воздушные войска выстраиваются в ряд и демонстрируют свое уважение". "Южная Корея, последовательно приручавшаяся США быть убогими наемниками и скатившаяся до уровня пушечного мяса, используемого их хозяином для реализации своих гегемонистских амбиций, теперь бесстрашно несется в бездну разрушения вместе с день ото дня клонящимися к упадку Соединенными Штатами. Люди мира еще дадут этому ясную оценку. Являются ли праздничные мероприятия по случаю "Дня вооруженных сил" Республики Корея "гордостью за собственную силу" или похоронной процессией наемной колониальной армии? Ответ очевиден", - резюмирует Ким Ё Чжон. Военный парад, проведенный во вторник в Южной Корее, стал первым за последние 40 лет, проводившимся второй год подряд и не в круглую дату. В прошлом году по случаю 75-летия основания вооруженных сил Южная Корея уже продемонстрировала публике целый ряд последних разработок, таких как зенитно-ракетный комплекс L-SAM, способный поражать цели на высоте свыше 40 и расстоянии в 150-300 километров, а также баллистическая ракета "Хёнму-4" с предполагаемой дальностью в 500-800 километров и весом боеголовки 1-2 тонны. В этом году южнокорейские военные представили пятую версию ракеты "Хёнму", которая, по данным местных СМИ, несет боевую часть весом в 8 тонн и способна разрушать даже самые мощные подземные бункеры северокорейского руководства. Во время парада по плацу проехали два ракетных комплекса на девятиосных шасси, каждый из которых нес контейнер длиной около 20 метров. В них, предположительно, и находилась новая "ракета-монстр". Также в ходе парада над авиабазой пролетел американский тяжелый бомбардировщик B-1B вместе с двумя истребителями F-15K. Бойцы спецназа продемонстрировали свои навыки, высадившись из транспортных самолетов над авиабазой, ударные вертолеты Apache запускали сигнальные ракеты и демонстрировали маневры уклонения. Военные показали находящийся в стадии разработки южнокорейский перспективный истребитель KF-21 и американские F-35A, а также ряд дронов, четвероногих роботов, беспилотную подводную лодку и надводный транспорт. Всего в церемонии приняли участие около 5000 военнослужащих и более 340 единиц военной техники. В своей речи по случаю 76-й годовщины создания вооруженных сил президент страны Юн Сок Ель отметил, что если во время Корейской войны 1950-1953 годов у Сеула не было своего оружия, то теперь Южная Корея создает передовые боевые самолеты, разрабатывает военные спутники-разведчики и высокоточные ракеты, строит "одни из лучших боевых кораблей и подводных лодок в мире". По его словам, армия Южной Кореи теперь сочетает "мощную" военную силу и передовые технологии, а оборонная промышленность стала стратегической отраслью страны, поддерживая "и безопасность, и экономику". Юн Сок Ёль также пригрозил КНДР "концом режима" в случае применения Пхеньяном ядерного оружия. Он призвал северокорейское руководство избавиться от иллюзий, что ядерное оружие сможет его защитить, напомнив, что военный альянс Южной Кореи с США теперь "основан на ядерном оружии", а в Южной Корее начало работу Стратегическое командование, которое будет защищать страну от ядерного и другого оружия массового поражения. В свою очередь, южнокорейское министерство обороны, комментируя причины проведения военного парада второй год подряд, заявило, что он был необходим для демонстрации "подавляющих" возможностей по мощному отражению провокаций потенциального противника.

https://ria.ru/20241003/koreja-1976080920.html

https://ria.ru/20240929/kndr-1975298451.html

https://ria.ru/20240909/yuzhnaya_koreya-1971496283.html

https://ria.ru/20240926/lavrov-1974935610.html

южная корея

сша

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

южная корея, сша, сеул, ким е чжон, юн сок ель, ким чен ын, f-15se, в мире