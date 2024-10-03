https://ria.ru/20241003/inzhir-1818822591.html

Диетолог призвала не употреблять инжир каждый день

Диетолог призвала не употреблять инжир каждый день - РИА Новости, 03.10.2024

Диетолог призвала не употреблять инжир каждый день

Чем полезен инжир и как употреблять его, чтобы не вызвать "противодействие" со стороны иммунной системы, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Римма РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:59

2024-10-03T12:59

2024-10-03T12:59

общество

римма мойсенко

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Чем полезен инжир и как употреблять его, чтобы не вызвать "противодействие" со стороны иммунной системы, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Римма Мойсенко.Плоды инжира содержат широкий спектр полезных для организма веществ, в первую очередь это йод и антиоксиданты, отметила она."Первая и очень важная позиция – йод, его там достаточное количество, чтобы поддерживать щитовидную железу. Вторая позиция – антиоксиданты, они находятся в основном в семенах инжира. Дигидрокверцетин, астаксантин помогают нам защититься от простудных заболеваний и укрепляют иммунитет", – пояснила Мойсенко.По ее словам, инжир богат фосфором, калием, селеном, в его составе есть магний и цинк. Кроме того, для организма он может быть источником витаминов С, А и Е, добавила диетолог.Однако белок, который содержится в плодах инжира, может спровоцировать нежелательную реакцию со стороны иммунной системы."В инжире есть белок, особенно в его зернышках, а значит, этот плод может вызывать противодействие иммунной системы, которое зависит, в частности, от количества съеденного", – предупредила Мойсенко.Злоупотребление инжиром может привести к тому, что он не будет перевариваться, считает диетолог."Начнется противодействие. Иммунная система начнет вырабатывать антитела к инжиру, и он станет непереносимым для организма, а значит, не будет перевариваться и в итоге будет перегружать желудочно-кишечный тракт", – сказала она.Инжир не следует есть каждый день, уверена диетолог. Его можно включать в рацион, придерживаясь одной из двух схем: или через день, или "два через два", то есть два дня употреблять этот продукт, а два дня – нет, посоветовала Мойсенко. Порция инжира, которую мы съедаем за один раз, тоже должна ограничиваться определенным количеством плодов."Без оглядки можно съедать не более трех плодов инжира", – порекомендовала диетолог.При некоторых заболеваниях, связанных с нарушением обменных процессов, инжир противопоказан, потому что его плоды содержат чрезмерное количество фруктозы, продолжила она."В частности, он противопоказан тем, у кого есть метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет", – уточнила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.Поскольку в плодах инжира есть множество мелких семян, их не стоит употреблять при обострении хронических заболеваний кишечника и желудка, добавила диетолог.

https://radiosputnik.ru/20220922/polza-1818433898.html

https://radiosputnik.ru/20220923/inzhir-1818677616.html

https://ria.ru/20220901/fruktoza-1813590100.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, римма мойсенко, здоровье - общество