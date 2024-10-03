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Умер академик РАН Александр Бугаев - РИА Новости, 03.10.2024
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18:10 03.10.2024 (обновлено: 18:29 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/bugaev-1976235993.html
Умер академик РАН Александр Бугаев
Умер академик РАН Александр Бугаев - РИА Новости, 03.10.2024
Умер академик РАН Александр Бугаев
Крупный ученый в области электроники, уроженец Донбасса академик Российской академии наук Александр Бугаев скончался в четверг на 78-м году жизни, сообщила РАН. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:10
2024-10-03T18:29
курчатов
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донбасс
донецкая народная республика
российская академия наук
московский физико-технический институт
александр бугаев (академик ран)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Крупный ученый в области электроники, уроженец Донбасса академик Российской академии наук Александр Бугаев скончался в четверг на 78-м году жизни, сообщила РАН.Александр Степанович Бугаев родился 25 августа 1947 года в Сталинской области (ныне – Донецкая Народная Республика). Окончил Московский физико-технический институт и аспирантуру МФТИ.Отмечается, что Бугаев был признанным специалистом в области элементной базы, информатики и математического моделирования полупроводниковых и твердотельных устройств обработки информации.В разные годы Бугаев был награжден премией Ленинского комсомола, Государственной премией РФ в области науки и техники, премией правительства РФ в области науки и техники, премией правительства РФ в области образования, а также почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук.
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курчатов, россия, донбасс, донецкая народная республика, российская академия наук, московский физико-технический институт, александр бугаев (академик ран)
Курчатов, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Российская академия наук, Московский физико-технический институт, Александр Бугаев (академик РАН)
Умер академик РАН Александр Бугаев

Умер крупный ученый в области электроники, уроженец Донбасса академик РАН Бугаев

© Фото : РАНАкадемик Российской академии наук Александр Бугаев
Академик Российской академии наук Александр Бугаев - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : РАН
Академик Российской академии наук Александр Бугаев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Крупный ученый в области электроники, уроженец Донбасса академик Российской академии наук Александр Бугаев скончался в четверг на 78-м году жизни, сообщила РАН.
Александр Степанович Бугаев родился 25 августа 1947 года в Сталинской области (ныне – Донецкая Народная Республика). Окончил Московский физико-технический институт и аспирантуру МФТИ.
Отмечается, что Бугаев был признанным специалистом в области элементной базы, информатики и математического моделирования полупроводниковых и твердотельных устройств обработки информации.
В разные годы Бугаев был награжден премией Ленинского комсомола, Государственной премией РФ в области науки и техники, премией правительства РФ в области науки и техники, премией правительства РФ в области образования, а также почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук.
 
КурчатовРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссийская академия наукМосковский физико-технический институтАлександр Бугаев (академик РАН)
 
 
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