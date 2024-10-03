https://ria.ru/20241003/bugaev-1976235993.html

Умер академик РАН Александр Бугаев

Умер академик РАН Александр Бугаев - РИА Новости, 03.10.2024

Умер академик РАН Александр Бугаев

Крупный ученый в области электроники, уроженец Донбасса академик Российской академии наук Александр Бугаев скончался в четверг на 78-м году жизни, сообщила РАН. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:10

2024-10-03T18:10

2024-10-03T18:29

курчатов

россия

донбасс

донецкая народная республика

российская академия наук

московский физико-технический институт

александр бугаев (академик ран)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Крупный ученый в области электроники, уроженец Донбасса академик Российской академии наук Александр Бугаев скончался в четверг на 78-м году жизни, сообщила РАН.Александр Степанович Бугаев родился 25 августа 1947 года в Сталинской области (ныне – Донецкая Народная Республика). Окончил Московский физико-технический институт и аспирантуру МФТИ.Отмечается, что Бугаев был признанным специалистом в области элементной базы, информатики и математического моделирования полупроводниковых и твердотельных устройств обработки информации.В разные годы Бугаев был награжден премией Ленинского комсомола, Государственной премией РФ в области науки и техники, премией правительства РФ в области науки и техники, премией правительства РФ в области образования, а также почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук.

курчатов

россия

донбасс

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курчатов, россия, донбасс, донецкая народная республика, российская академия наук, московский физико-технический институт, александр бугаев (академик ран)