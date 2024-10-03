Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал заявку Турции на присоединение к БРИКС - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 03.10.2024 (обновлено: 15:36 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/briks-1976166944.html
Рябков прокомментировал заявку Турции на присоединение к БРИКС
Рябков прокомментировал заявку Турции на присоединение к БРИКС - РИА Новости, 03.10.2024
Рябков прокомментировал заявку Турции на присоединение к БРИКС
Все решения в рамках БРИКС принимаются консенсусом, Москва уважительно относится к желанию Анкары присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:44
2024-10-03T15:36
турция
брикс
в мире
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1569155b3905d180e2914d8e5af911f0.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Все решения в рамках БРИКС принимаются консенсусом, Москва уважительно относится к желанию Анкары присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается заявки Анкары на присоединение к БРИКС, хотелось бы подчеркнуть, что все решения в объединении принимаются консенсусом, мы с уважением относимся к стремлению Турции, как и всех других государств, заинтересованных в выстраивании системного взаимодействия с БРИКС к тому, чтобы сблизиться с этим объединением", - сказал Рябков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Следующим председателем – на 2025 год – станет Бразилия.
https://ria.ru/20241003/briks-1976121004.html
https://ria.ru/20241003/mali-1976067618.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dbbcd6eeba50fd703b3368b88003f796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, брикс, в мире, сергей рябков
Турция, БРИКС, В мире, Сергей Рябков
Рябков прокомментировал заявку Турции на присоединение к БРИКС

Рябков: Россия уважительно относится к намерению Турции вступить в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФорум БРИКС
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Форум БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Все решения в рамках БРИКС принимаются консенсусом, Москва уважительно относится к желанию Анкары присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается заявки Анкары на присоединение к БРИКС, хотелось бы подчеркнуть, что все решения в объединении принимаются консенсусом, мы с уважением относимся к стремлению Турции, как и всех других государств, заинтересованных в выстраивании системного взаимодействия с БРИКС к тому, чтобы сблизиться с этим объединением", - сказал Рябков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В МИД прокомментировали вопрос о приглашении талибов на саммит БРИКС
Вчера, 12:15
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Следующим председателем – на 2025 год – станет Бразилия.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Мали рассчитывает "в ближайшем будущем" подать заявку на вступление в БРИКС
Вчера, 03:21
 
ТурцияБРИКСВ миреСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала