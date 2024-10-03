https://ria.ru/20241003/briks-1976166944.html
Рябков прокомментировал заявку Турции на присоединение к БРИКС
Рябков прокомментировал заявку Турции на присоединение к БРИКС - РИА Новости, 03.10.2024
Рябков прокомментировал заявку Турции на присоединение к БРИКС
Все решения в рамках БРИКС принимаются консенсусом, Москва уважительно относится к желанию Анкары присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:44
2024-10-03T14:44
2024-10-03T15:36
турция
брикс
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Все решения в рамках БРИКС принимаются консенсусом, Москва уважительно относится к желанию Анкары присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается заявки Анкары на присоединение к БРИКС, хотелось бы подчеркнуть, что все решения в объединении принимаются консенсусом, мы с уважением относимся к стремлению Турции, как и всех других государств, заинтересованных в выстраивании системного взаимодействия с БРИКС к тому, чтобы сблизиться с этим объединением", - сказал Рябков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Следующим председателем – на 2025 год – станет Бразилия.
https://ria.ru/20241003/briks-1976121004.html
https://ria.ru/20241003/mali-1976067618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, брикс, в мире, сергей рябков
Турция, БРИКС, В мире, Сергей Рябков
Рябков прокомментировал заявку Турции на присоединение к БРИКС
Рябков: Россия уважительно относится к намерению Турции вступить в БРИКС