https://ria.ru/20241002/vostok-1975911577.html

Президент Южной Кореи приказал отправить военный самолет на Ближний Восток

Президент Южной Кореи приказал отправить военный самолет на Ближний Восток - РИА Новости, 02.10.2024

Президент Южной Кореи приказал отправить военный самолет на Ближний Восток

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе прошедшего сегодня экстренного совещания, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, приказал незамедлительно отправить... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:53

2024-10-02T11:53

2024-10-02T12:01

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СЕУЛ, 2 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе прошедшего сегодня экстренного совещания, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, приказал незамедлительно отправить туда военный самолет для эвакуации своих граждан, проживающих в регионе, сообщил офис южнокорейского президента. "Президент подчеркнул, что самое важное - это защитить наших граждан, находящихся в Израиле и регионе Ближнего Востока, и приказал принять все необходимые меры. В частности, он приказал немедленно отправить военный транспортный самолет для эвакуации наших граждан", - говорится в сообщении. По данным офиса президента, в ходе совещания Юн Сок Ёль подчеркнул, что будет продолжать плотное сотрудничество с международным сообществом для скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Ранее сегодня МИД Южной Кореи заявил, что расценивают ситуацию на Ближнем Востоке как очень нестабильную и в очередной раз настоятельно рекомендовал своим гражданам, пребывающим в Ливане и Израиле, воспользоваться ближайшим возможным авиа- или морским рейсом и как можно скорее выехать из страны. В начале августа Южная Корея на фоне гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране и ожидающегося ответного удара Ирана по Израилю рекомендовала своим гражданам как можно скорее покинуть Израиль и Ливан и ввела запрет на посещение пограничных территорий. Запрет распространяется на зону в 4 километра на север и 5 километров на юг от так называемой "голубой линии", разделяющей Израиль и Ливан. В южнокорейском МИД тогда же настоятельно рекомендовали своим гражданам отменить или перенести запланированные поездки в Иран, в отношении ряда регионов которого также действует рекомендация покинуть их при первой возможности. Сеул призывал южнокорейцев в Иране выехать в "безопасные регионы", и заявил о планах ввести в отношении остальной территории Ирана особую рекомендацию по путешествиям, предваряющей призыв покинуть страну. При этом третий уровень предупреждения для южнокорейских путешественников уже действует для пограничных регионов Турции и Ирака, а также иранской провинции Систан и Белуджистан на границе с Афганистаном и Пакистаном и трех провинций Ирана, примыкающих к Персидскому заливу - Хузестан, граничащий с Ираком и Кувейтом, а также Бушир и Хормозган. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20240801/izrail-1963337343.html

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963322697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, ближний восток, юн сок ель, исмаил хания, джо байден, хезболла, хамас