https://ria.ru/20241002/prokuratura-1975943114.html

В Южной Корее сняли подозрения с жены президента по делу о взятках

В Южной Корее сняли подозрения с жены президента по делу о взятках - РИА Новости, 02.10.2024

В Южной Корее сняли подозрения с жены президента по делу о взятках

Прокуратура Южной Кореи решила снять подозрения с супруги президента страны Ким Гон Хи по делу о получении взяток в виде люксовых вещей, сообщило агентство... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:16

2024-10-02T14:16

2024-10-02T14:48

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СЕУЛ, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи решила снять подозрения с супруги президента страны Ким Гон Хи по делу о получении взяток в виде люксовых вещей, сообщило агентство Рёнхап. "Центральная районная прокуратура Сеула... сегодня приняла решение не передавать в суд дело супруги президента по подозрению в нарушении закона о запрете подкупа в связи со "снятием подозрений", - пишет агентство. По мнению прокуратуры, получение Ким Гон Хи в июне-сентябре 2022 года сумки Dior стоимостью в 3 миллиона вон (около 2,2 тысячи долларов США), набора косметики Chanel стоимостью 1,79 миллиона вон (1,4 тысячи долларов) и алкогольных напитков на 400 тысяч вон (300 долларов) не было связано с профессиональной деятельностью ее мужа и не носило возмездного характера. Кроме того, прокуратура пришла к выводу, что пастор Чхве Чжэ Ён, который лично передавал супруге президента сумку Dior и впоследствии утверждал, что это была взятка, не мог передавать подарки в адрес президента. Правоохранители приняли во внимание то, что пастор не был лично знаком с президентом Юн Сок Ёлем, и имел лишь приятельские связи с Ким Гон Хи, его просьбы были разовыми, носили противоречивый характер, и их сложно связать с рабочими обязанностями президента. По мнению прокуратуры, подарки были лишь "способом получить возможность контакта и поддерживать дружественные отношения" с супругой президента. При этом южнокорейский закон о запрете подкупа хотя и запрещает супругам государственных служащих получать финансовые средства и предметы, не связанные с рабочими обязанностями данных чиновников, но не предусматривает за это какой-либо ответственности. Источник в прокуратуре заявил Рёнхап, что "не смог найти" других примеров, когда в отношении супруги госслужащего, получавшей запрещенные законом предметы, выносилось решения о снятии подозрений. Он признал, что кто-то может посчитать, что решение "не соответствует ощущениям граждан в отношении законодательства", однако, по словам источника, оно основано на "профессиональной сознательности команды следователей, на ком лежит бремя доказательства и кто в конечном счете отвечает за продолжение государственного обвинения". В конце августа агентство уже сообщало, что Центральная районная прокуратура Сеула пришла к выводу, что супруга южнокорейского президента Юн Сок Ёля Ким Гон Хи не нарушала антикоррупционное законодательство. Следовали посчитали, что подарок в виде брендовой сумки стоит рассматривать как "средство для (обеспечения) личной встречи" и "выражение благодарности на личном уровне", а не расплату за попытку добиться права на захоронение на главном государственном кладбище в центре Сеула для самого пастора и друга супруги президента Ким Чхан Чжуна. Последний также известен под именем Джей Ким и является первым корейцем, избранным в Конгресс США. Он был членом Палаты представителей от Республиканской партии с 1993 по 1999 годы. При этом, по словам пастора Чхве Чжэ Ёна, целью их встречи с супругой президента было получение консультаций по вопросам государственной политики, в частности, в отношении Северной Кореи, что имеет прямое отношение к обязанностям президента. Он также отметил, что мог бы понять отклонение претензий к Ким Гон Хи на основе того, что в ходе передачи сумки он вел скрытую съемку, которую потом распространил в СМИ, но вручение подарка нельзя свести к одному определенному значению, и, по его мнению, это был однозначный подкуп. В оппозиционной Демократической партии в этой связи также назвали выводы южнокорейской прокуратуры "прикрытием президента и его супруги". По словам члена генерального совета партии Чон Хён Хи, который при предыдущем президенте Мун Чжэ Ине возглавлял государственную Комиссию по обеспечению прав граждан, прокуратура в данном случае не следовала логике закона и представила намеренно искаженную трактовку, "лишь для того, чтобы предоставить супругам индульгенцию". В партии, контролирующей большинство в южнокорейском парламенте, призвали провести реформу прокуратуры, а также одобрить специальное расследование по различным обвинениям в отношении Ким Гон Хи. Несмотря на это, президент Юн Сок Ёль сегодня подписал подготовленную правительством рекомендацию пересмотреть ранее принятый парламентом страны законопроект о проведении специального расследования в отношении своей супруги. Законопроект вернулся в Национальное собрание, и если при повторном голосовании все 108 членов пропрезидентской партии Гражданская сила проголосуют против, он будет отклонен. Если же его примут примут повторно, президент, как ожидается, наложит на него вето. В январе этого года Юн Сок Ёль, ранее занимавший должность генерального прокурора страны, уже отклонял аналогичный законопроект о спецрасследовании против своей жены. Отсутствие необходимости в отдельном расследовании объяснялось тем, что прокуратура уже занимается изучением всех обвинений, выдвинутых против Ким Гон Хи.

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