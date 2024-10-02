https://ria.ru/20241002/marafon-1975797802.html

О науке, искусстве, культуре нескучно: в Магадане прошел марафон "Нансен"

О науке, искусстве, культуре нескучно: в Магадане прошел марафон "Нансен" - РИА Новости, 02.10.2024

О науке, искусстве, культуре нескучно: в Магадане прошел марафон "Нансен"

В Магаданском музыкальном и драматическом театре 28 и 29 сентября прошел двухдневный просветительский марафон "Нансен", в рамках которого известные ученые,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:00

2024-10-02T09:00

2024-10-02T09:00

магадан

культура

золотодобывающая компания "полюс"

арктика

эннио морриконе

юрий башмет

высшая школа экономики (вшэ)

российская академия наук

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В Магаданском музыкальном и драматическом театре 28 и 29 сентября прошел двухдневный просветительский марафон "Нансен", в рамках которого известные ученые, писатели, популяризаторы науки рассказывали жителям города о прошлом, настоящем и будущем. Программа лекций была составлена из трех направлений: наука, искусство и жизнь.Мероприятие организовали золотодобывающая компания "Полюс" и красноярский медиахолдинг "ПРИМА". Событие названо в честь знаменитого путешественника, исследователя Арктики и популяризатора науки Фритьофа Нансена."Мы рады, когда наши самые яркие социальные проекты, к которым, безусловно, относится этот марафон просветительских лекций для самой широкой аудитории, выходят за границы отдельных регионов и становятся значимыми в масштабах Сибири и Дальнего Востока. Это лучшая иллюстрация нашего комплексного подхода к социальным инвестициям в регионы присутствия и отличный подарок жителям и гостям Магадана. Стремление в будущее, желание менять мир вокруг себя к лучшему - это те ценности, которые продвигает "Полюс", и они легли в ДНК марафона лекций "Нансен weekend", говорит директор по связям с общественностью "Полюса" Виктория Васильева.Так, за два дня марафон посетили более 900 человек, которые выпили более 150 литров кофе. Общая продолжительность 14-ти супер-лекций составила 17 часов.Музыкальный прологОткрытию марафона "Нансен" предшествовал концерт московского квартета "Мелодион", который также прошел при поддержке компании "Полюс".Музыканты исполнили классические композиции Баха, Моцарта, Вивальди, мелодии Энио Морриконе, Людовико Эйнауди, легендарные рок-хиты. Руководит квартетом ученица Юрия Башмета, лауреат международных конкурсов Наталья Тупикова-Мороз (альт). В составе коллектива — молодые, талантливые артисты, лауреаты престижных музыкальных конкурсов: Агафия Григорьева (скрипка), Снежана Пащенко (скрипка) и Савва Григорьев (виолончель)."Чем отличается звучание квартета "Мелодион"? Хиты и классика в их исполнении подаются в обработке, близкой современному человеку. Жители Магадана услышали классику разных эпох в потрясающем, несвойственном звучании", - говорит Виктория Васильева.Магаданские зрители долго аплодировали и не хотели отпускать артистов со сцены. Ведь концерты приезжих звезд в этом далеком городе – редкость.Кофе, викинги, великие землякиГлавная гордость "Нансена" – лекторы, которые могут увлекательно рассказывать о самых научных и, казалось бы, непостижимых материях. К тому же, атмосфера лектория была комфортной. Зрители могли занимать любые свободные места, в любое время выходить попить кофе. К тому же в холле велась прямая трансляция, и там можно было слушать о науке, усевшись с кофе на мягком пуфике."Фишкой" марафона "Нансен" стал кофе. Суперпопулярный напиток, который ежедневно пьют миллионы людей. О тонкостях его употребления рассказал колымчанам врач и научный журналист Алексей Водовозов.А писатель, телеведущий, создатель цикла документальных фильмов Игорь Оболенский провел лекцию о самом знаменитом жителе Магадана – легендарном певце Вадиме Козине. Сосланный на Колыму при Сталине, Козин даже после реабилитации остался на суровых берегах Охотского моря."Я второй раз принимаю участие в марафоне "Нансен". И для меня это, кроме того, что большая честь и удовольствие, еще и уникальнейшая возможность посмотреть страну. Организация такого марафона – это большая культурная миссия. А для меня это возможность увидеть не только природные красоты, но и своих слушателей, читателей, которые приходят, задают умнейшие, неожиданнейшие вопросы, заставляющие размышлять о том, о чем может быть в Москве в привычном месте, в привычной обстановке, и не задумываешься", – рассказал Оболенский.Кроме того, исследователю представился шанс побывать в мемориальной квартире героя своей лекции.Настоящий ажиотаж возник на лекции археолога, кандидата исторических наук Василия Новикова, который рассказал колымчанам о взаимоотношениях жителей древней Руси и викингов, о взаимопроникновении их культур."Я на "Нансене" оказался впервые. Я всегда полагал, что подобные форумы - один из лучших способов сблизить сложную науку с широкой аудиторией. И отлично, что формат выступления требует живого присутствия спикера. Многое, что не озвучено на сцене, потом выходит в фойе, в неформальное общение со зрителем. Это исключительно важно в наш цифровой век. Я уверен, что именно это запоминается лучше всего", – сказал Новиков.Ярким акцентом первого дня "Нансена" стало выступление директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой, которая рассказала слушателям почти детективные истории о самоотверженных коллекционерах живописи в советский период."Нансен" — крайне редкий формат, объединяющий спикеров из разных сфер: искусство, медицина, космос, антропология… Интересно не только выступать, но и слушать самой. Мало кто делает такие науч-поп-проекты, а вот Магадану с компанией "Полюс" повезло. Люди приходят семьями на целый день, задают вопросы, обсуждают — я даже с некоторой завистью на это смотрю", - поделилась Петрова.Арктика, космос, экономикаОба дня марафона начинались с музыки. Перед жителями Магадана выступил "Глазунов-квартет" – российский коллектив солистов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов и фестивалей.Насладившихся музыкой зрителей ждала встреча с известным антропологом, кандидатом биологических наук Станиславом Дробышевским, который рассказал об очень актуальной для колымчан теме – заселении Арктики людьми."Нансен" – это такой формат, который в принципе никто не делал. У лектора есть возможность выйти за рамки, а у зрителей – свободно гулять по аудитории. Я был уже на нем в Красноярске, теперь в Магадане. Не думаю, что я оказался бы здесь случайным образом. А так это произошло. Только что мочил руки в Тихом океане. И это прекрасно. Желаю проекту "Нансен" развития", – рассказал Дробышевский.Большой интерес вызвал российский прогнозист, доктор экономических наук, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок и его лекция об инструментах форсайта и стратегической аналитики XXI века для управления неопределенностью в условиях новой реальности."Само мероприятие мне очень понравилось, я видел много живых откликов, ко мне в кулуарах подходили ученые, представители научно-исследовательских институтов, простые люди, мы разговаривали, обсуждали мою лекцию. Мне понравилось, как вовлекалась молодежь, для них это может быть немного необычный формат, но если "Полюс" продолжит эту традицию, на что я очень надеюсь, то это станет якорной, знаковой, научно-популярной доминантой для многих россиян, позволяющей посмотреть на Магадан другими глазами, что я и сделал", - поделился своими ощущениями Чулок.А старший научный сотрудник Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук Роман Морячков рассказал зрителям о потенциально опасных астероидах и очень тепло отозвался о самом регионе."Я очень рад, что меня привезли в Магадан. Первое знакомство с этим городом — это что-то потрясающее. Интересный такой, небольшой, уютный, чем-то напоминающий наши закрытые городки под Красноярском, но совершенно уникальный. Необычная природа, Охотское море, сопки - рельеф не такой, как у нас… Город встретил очень приятно и добродушно. Зрители после лекции окружали, задавали вопросы, выстраивались в очередь. Приятно, когда люди проявляют такой интерес. Я, например, встретил человека, который работал астрономом на Кавказе. А еще оказалось, что в одном из музеев Магадана есть немного грунта с Луны. Восторг!" – рассказал Морячков.Магаданская публика горячо аплодировала выступающим. Но было место и грусти. Праздник науки закончился. Теперь колымчане ждут, когда же состоится новый марафон просветительских лекций.

магадан

арктика

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магадан, золотодобывающая компания "полюс", арктика, эннио морриконе, юрий башмет, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, алексей водовозов, охотское море