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В Госдуму внесли проект о закреплении понятия "студенческая семья"

В Госдуму внесли проект о закреплении понятия "студенческая семья" - РИА Новости, 02.10.2024

В Госдуму внесли проект о закреплении понятия "студенческая семья"

В ГД внесён проект о закреплении на законодательном уровне понятия "студенческая семья", которое охватывает лица в браке до 35 лет включительно, обучающихся по... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:04

2024-10-02T12:04

2024-10-02T15:24

общество

анна кузнецова

госдума рф

год семьи

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В ГД внесён проект о закреплении на законодательном уровне понятия "студенческая семья", которое охватывает лица в браке до 35 лет включительно, обучающихся по очной, очно-заочной форме обучения по программам СПО, высшего образования, в том числе воспитывающих ребенка, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, ставшая одним из авторов инициативы. Об этом она написала в своём Telegram-канале."Мы внесли в Госдуму законопроект о закреплении на законодательном уровне понятия "студенческая семья"! Так, мы предлагаем приравнять к студенческой семье лица до 35 лет включительно, обучающиеся по очной, очно-заочной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и воспитывающие в браке ребенка (детей) или лицо, являющееся единственным родителем", - написала Кузнецова.Она добавила, что законопроект является основой для развития мер поддержки студенческих семей, необходимой инфраструктуры, как на региональном, так и федеральном уровнях.Одна из авторов проекта, вице-спикер Совфеда Инна Святенко пояснила журналистам, что основой для разработки и реализации государственных программ, направленных на поддержку молодежи, стал первый в России закон "О молодежной политике". По ее словам, он помогает при принятии федеральных проектов и программ учитывать потребности и интересы молодых людей, а также способствует их активному участию в общественной жизни."Проанализировав запрос общества, вместе с коллегами сенаторами и депутатами Госдумы мы подготовили законопроект, определяющий понятие "студенческая семья", которого до сих пор нет в российском законодательстве", - сказала политик.Вице-спикер СФ отметила, что институт студенческой семьи является одним из ключевых ресурсов демографического развития России."Считаю, что наша инициатива станет для "студенческих семей" новой "точкой роста" в формировании различных мер поддержки, создании инфраструктуры, повышения социального статуса таких семей", - отметила Святенко.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, к студенческим семьям следует отнести союз юноши и девушки, являющихся студентами (курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами, ассистентами-стажерами), обучающимися по очной, очно-заочной форме обучения.

https://ria.ru/20241002/gosuslugi-1975925022.html

https://ria.ru/20240930/volodin-1975611638.html

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общество, анна кузнецова, госдума рф, год семьи, россия, инна святенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование