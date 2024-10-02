https://ria.ru/20241002/brechalov-1975922773.html

Бречалов: Удмуртию за 9 месяцев 2024 года посетили 1,3 миллиона туристов

Бречалов: Удмуртию за 9 месяцев 2024 года посетили 1,3 миллиона туристов - РИА Новости, 02.10.2024

Бречалов: Удмуртию за 9 месяцев 2024 года посетили 1,3 миллиона туристов

Удмуртию за девять месяцев этого года посетили больше туристов, чем за весь 2023 год, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:31

2024-10-02T12:31

2024-10-02T12:31

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александр бречалов

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УФА, 2 окт – РИА Новости. Удмуртию за девять месяцев этого года посетили больше туристов, чем за весь 2023 год, заявил глава региона Александр Бречалов. "С января по сентябрь турпоток в Удмуртской Республике достиг планки в 1,3 миллиона человек. В 2023 году регион принял 1 миллион 286 тысяч туристов и экскурсантов. При сохранении текущей динамики количество гостей в республике за 2024 год может превысить 1,5 миллиона человек", - сообщает пресс-служба руководителя региона. На рост турпотока влияют как органический рост интереса к внутреннему туризму в регионах России, так и проекты, которые реализует министерство по туризму Удмуртии в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным. По данным пресс-службы, 27 сентября впервые в истории республики состоялся праздник для представителей туристической отрасли. На нем наградами главы Удмуртии и регионального министерства по туризму были отмечены государственные и частные туристические объекты, гостиничный бизнес, туроператоры, производители сувениров, экскурсоводы, которые внесли наиболее значимый вклад в развитие туризма в регионе. "За 9 месяцев 2024 года турпоток в Удмуртии превысил турпоток за весь 2023 год – мы приняли уже 1,3 миллиона туристов и экскурсантов. Благодарю турбизнес, который развивает доступную среду на своих объектах, выпускает классную сувенирную продукцию, создает события и точки притяжения, запускает интересные маршруты – такие, что в республику хочется возвращаться снова", - приводятся в сообщении слова Бречалова. В частности, в декабре 2023 года в республике появился национальный туристский маршрут "Влюбиться в Удмуртию". Это "знак качества" от федеральных экспертов, подтверждающий уникальность туробъектов, высокое качество экскурсий и сервиса на всем маршруте. Чтобы "Влюбиться в Удмуртию", в республику едут туристы из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Казани. Нужно отметить, что национальные маршруты есть далеко не у всех регионов РФ. В сентябре маршрут "Влюбиться в Удмуртию" стал одним из 15 национальных туристических маршрутов страны, представленных на международной выставке "Отдых", где с ним познакомился турбизнес России и 18 стран мира, в том числе Китая, Венесуэлы, Кубы, Шри-Ланки, Омана, Египта, Узбекистана, Республики Беларусь, рассказали в пресс-службе Более 1 миллиона человек узнали о культуре, науке, искусстве, промышленности и туризме региона на стенде "Мы из Удмуртии" на выставке-форуме "Россия". Стенд Удмуртской Республики гости ВДНХ негласно признали самым душевным и человечным, поскольку на нем работали волонтерами музейные сотрудники, гиды, экскурсоводы, добавили в пресс-службе. "В начале 2024 года стартовал комплексный проект по развитию инклюзивного туризма "Удмуртия БезГраничная". Доступная среда развивается на туробъектах и адаптированные экскурсии создаются для гостей с особенностями здоровья не точечно, а одновременно в разных городах и районах республики. С июня до конца сентября в поездках бесплатно приняли участие уже 750 человек с различными инвалидностями. Всего в рамках проекта до июля 2025 года 2 тысячи жителей Удмуртии 14-65 лет с ОВЗ побывают в турпоездках", - говорится в релизе. По данным региональных властей, в 2024 году впервые за более чем 25 лет удалось возобновить регулярное речное сообщение между Татарстаном и Удмуртией на "Метеорах". Туристов из Казани в Сарапуле встречали сотрудники музея-заповедника и проводили для них экскурсии. В 2024 году региональные предприниматели в сфере туризма получили порядка 52 миллионов рублей в качестве субсидии на реализацию проектов по развитию инфраструктуры, в том числе на обустройство пляжных зон, строительство круглогодичных бассейнов и причалов. "До конца года в республике запланировано еще несколько туристических проектов. 5 октября состоится автопробег Ижевск - Воткинск "Навстречу 185-летию П.И. Чайковского". Участникам пробега в музее-усадьбе П.И. Чайковского покажут театрализованную экскурсионную программу. В конце октября начнутся тестовые рейсы ретропоезда "Чайковский экспресс". Это полноценный турпродукт, позволяющий на целый день перенестись в середину XIX века: в вагонах, декорированных под эстетику той эпохи, во время пути будут выступать музыканты, состоится театрализованное представление", - сообщает пресс-служба. В пресс-службе добавили, что тур "Чайковский экспресс" продолжится в музее-усадьбе П.И. Чайковского иммерсивной программой о жизни семьи композитора. Также в тур входит экскурсия по Музею истории и культуры Воткинска и обзорная экскурсия по городу. Интерес к маршруту оказался чрезвычайно высоким: все билеты на октябрьские рейсы были раскуплены в первые сутки после старта продажи. Министерство по туризму прорабатывает вопрос продолжения проекта в 2025 году. В ноябре и декабре 2 тысячи учащихся шестых-седьмых классов из разных городов и районов Удмуртии отправятся в бесплатные экскурсионные поездки по республике и познакомятся с наиболее интересными достопримечательностями. Сертификат на поездку смогут оформить родители учеников, которые занимаются в туристических кружках, участвуют и занимают призовые места в олимпиадах по профильным предметам, отмечают власти. "Еще два года назад Удмуртию считали нетуристическим регионом. Но благодаря совместным целенаправленным усилиям власти и бизнеса у нас появились уникальные туристические предложения, повысилось качество услуг, о республике все больше узнают за ее пределами и выбирают для отдыха. В 2024 году ждем 1,5 миллиона туристов и экскурсантов – и это закономерный результат комплексной работы", - приводятся в сообщении слова министра по туризму Удмуртии Юлии Бадаш.

https://ria.ru/20240915/udmurtija-1972782790.html

https://ria.ru/20240904/aeroport-1970430233.html

https://ria.ru/20240910/brechalov-1971939367.html

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Артем Смирнов

россия, казань, александр бречалов, турпоток, туристы, туризм