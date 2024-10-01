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Школа фермеров открылась в Ленинградской области - РИА Новости, 01.10.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
21:11 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/shkola-1975823071.html
Школа фермеров открылась в Ленинградской области
Школа фермеров открылась в Ленинградской области - РИА Новости, 01.10.2024
Школа фермеров открылась в Ленинградской области
В Ленинградской области дан старт новому учебному году в Школе фермеров, где к обучению приступят 53 слушателя по направлениям "Растениеводство" и "Агротуризм", РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:11
2024-10-01T21:11
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. В Ленинградской области дан старт новому учебному году в Школе фермеров, где к обучению приступят 53 слушателя по направлениям "Растениеводство" и "Агротуризм", сообщает пресс-служба правительства региона. "Ленинградская область ежегодно выделяет гранты на фермерские проекты. Нам важно, чтобы у фермеров всё получалось, а все проекты были реализованы, поэтому нужно, чтобы на конкурсы соискатели приходили с хорошими знаниями и представлениями о профессии. Опыт, полученный в Школе фермеров, позволит людям реализовать свои проекты, а Ленинградской области — увеличить производство качественной фермерской продукции", - сказал заместитель правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко. Первые практические занятия 10-й волны образовательного проекта "Школа фермера" прошли сегодня в фермерском хозяйстве усадьбы "Марьино" Тосненского района, получившем в этом году грант Минсельхоза РФ "Агротуризм". "Школа фермеров" - совместный образовательный проект администрации Ленинградской области, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и "Россельхозбанка". Теоретические занятия проходят в аудиториях университета, практические на фермах Ленинградской области. За время существования проекта с 2021 по 2023 годы в Ленинградской области обучение прошли 270 слушателей. Обучение для тех, кто хочет стать фермером, или углубить имеющиеся знания бесплатное. Лучшие выпускные проекты получают гранты областного комитета по агропромышленному комплексу и "Россельхозбанка".
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ленинградская область, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия

Школа фермеров открылась в Ленинградской области

© Фото : правительство Ленинградской областиЗаместитель Председателя Правительства Ленинградской области Олег Малащенко во время поздравления учеников школы фермеров
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Олег Малащенко во время поздравления учеников школы фермеров - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : правительство Ленинградской области
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Олег Малащенко во время поздравления учеников школы фермеров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. В Ленинградской области дан старт новому учебному году в Школе фермеров, где к обучению приступят 53 слушателя по направлениям "Растениеводство" и "Агротуризм", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ленинградская область ежегодно выделяет гранты на фермерские проекты. Нам важно, чтобы у фермеров всё получалось, а все проекты были реализованы, поэтому нужно, чтобы на конкурсы соискатели приходили с хорошими знаниями и представлениями о профессии. Опыт, полученный в Школе фермеров, позволит людям реализовать свои проекты, а Ленинградской области — увеличить производство качественной фермерской продукции", - сказал заместитель правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко.
Первые практические занятия 10-й волны образовательного проекта "Школа фермера" прошли сегодня в фермерском хозяйстве усадьбы "Марьино" Тосненского района, получившем в этом году грант Минсельхоза РФ "Агротуризм".
"Школа фермеров" - совместный образовательный проект администрации Ленинградской области, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и "Россельхозбанка". Теоретические занятия проходят в аудиториях университета, практические на фермах Ленинградской области.
За время существования проекта с 2021 по 2023 годы в Ленинградской области обучение прошли 270 слушателей. Обучение для тех, кто хочет стать фермером, или углубить имеющиеся знания бесплатное. Лучшие выпускные проекты получают гранты областного комитета по агропромышленному комплексу и "Россельхозбанка".
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