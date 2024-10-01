https://ria.ru/20241001/shkola-1975823071.html

Школа фермеров открылась в Ленинградской области

Школа фермеров открылась в Ленинградской области - РИА Новости, 01.10.2024

Школа фермеров открылась в Ленинградской области

В Ленинградской области дан старт новому учебному году в Школе фермеров, где к обучению приступят 53 слушателя по направлениям "Растениеводство" и "Агротуризм", РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:11

2024-10-01T21:11

2024-10-01T21:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. В Ленинградской области дан старт новому учебному году в Школе фермеров, где к обучению приступят 53 слушателя по направлениям "Растениеводство" и "Агротуризм", сообщает пресс-служба правительства региона. "Ленинградская область ежегодно выделяет гранты на фермерские проекты. Нам важно, чтобы у фермеров всё получалось, а все проекты были реализованы, поэтому нужно, чтобы на конкурсы соискатели приходили с хорошими знаниями и представлениями о профессии. Опыт, полученный в Школе фермеров, позволит людям реализовать свои проекты, а Ленинградской области — увеличить производство качественной фермерской продукции", - сказал заместитель правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко. Первые практические занятия 10-й волны образовательного проекта "Школа фермера" прошли сегодня в фермерском хозяйстве усадьбы "Марьино" Тосненского района, получившем в этом году грант Минсельхоза РФ "Агротуризм". "Школа фермеров" - совместный образовательный проект администрации Ленинградской области, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и "Россельхозбанка". Теоретические занятия проходят в аудиториях университета, практические на фермах Ленинградской области. За время существования проекта с 2021 по 2023 годы в Ленинградской области обучение прошли 270 слушателей. Обучение для тех, кто хочет стать фермером, или углубить имеющиеся знания бесплатное. Лучшие выпускные проекты получают гранты областного комитета по агропромышленному комплексу и "Россельхозбанка".

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