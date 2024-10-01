https://ria.ru/20241001/pushkov-1975668184.html

Пушков оценил шансы Обамы вернуться в Белый дом

Пушков оценил шансы Обамы вернуться в Белый дом - РИА Новости, 01.10.2024

Пушков оценил шансы Обамы вернуться в Белый дом

Победа кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента США станет возможностью для экс-президента США Барака Обамы снова прийти в Белый дом к власти РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:29

2024-10-01T10:29

2024-10-01T10:29

в мире

сша

камала харрис

барак обама

дональд трамп

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Победа кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента США станет возможностью для экс-президента США Барака Обамы снова прийти в Белый дом к власти в качестве "серого кардинала", считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама заявил, что тот по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, сообщила ранее газета New York Post. "Таким образом, для Обамы победа некомпетентной Камалы Харрис, чьей предвыборной кампанией он сейчас руководит, - способ вновь придти в Белый дом в качестве "серого кардинала". А американцам и невдомек, что страна может, по сути, получить третий президентский срок Барака Обамы", - написал сенатор в телеграм-канале. Ранее Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис в предвыборной гонке. Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Барак Обама "терпеть не может" Джо Байдена, поэтому вместе с другими ведущими демократами заставил его выйти из предвыборной гонки. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240821/obama-1967476993.html

https://ria.ru/20240801/pushkov-1963555144.html

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в мире, сша, камала харрис, барак обама, дональд трамп, совет федерации рф