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Пушков оценил шансы Обамы вернуться в Белый дом - РИА Новости, 01.10.2024
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10:29 01.10.2024
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Пушков оценил шансы Обамы вернуться в Белый дом
Пушков оценил шансы Обамы вернуться в Белый дом - РИА Новости, 01.10.2024
Пушков оценил шансы Обамы вернуться в Белый дом
Победа кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента США станет возможностью для экс-президента США Барака Обамы снова прийти в Белый дом к власти РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:29
2024-10-01T10:29
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Победа кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента США станет возможностью для экс-президента США Барака Обамы снова прийти в Белый дом к власти в качестве "серого кардинала", считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама заявил, что тот по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, сообщила ранее газета New York Post. "Таким образом, для Обамы победа некомпетентной Камалы Харрис, чьей предвыборной кампанией он сейчас руководит, - способ вновь придти в Белый дом в качестве "серого кардинала". А американцам и невдомек, что страна может, по сути, получить третий президентский срок Барака Обамы", - написал сенатор в телеграм-канале. Ранее Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис в предвыборной гонке. Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Барак Обама "терпеть не может" Джо Байдена, поэтому вместе с другими ведущими демократами заставил его выйти из предвыборной гонки. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, барак обама, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, США, Камала Харрис, Барак Обама, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Пушков оценил шансы Обамы вернуться в Белый дом

Пушков: победа Харрис станет возможностью для Обамы вновь управлять страной

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Победа кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах президента США станет возможностью для экс-президента США Барака Обамы снова прийти в Белый дом к власти в качестве "серого кардинала", считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама заявил, что тот по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, сообщила ранее газета New York Post.
Экс-президент США Барак Обама выступает во время съезда Демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Обама заявил, что на выборах в США развернется борьба за Америку
21 августа, 10:13
"Таким образом, для Обамы победа некомпетентной Камалы Харрис, чьей предвыборной кампанией он сейчас руководит, - способ вновь придти в Белый дом в качестве "серого кардинала". А американцам и невдомек, что страна может, по сути, получить третий президентский срок Барака Обамы", - написал сенатор в телеграм-канале.
Ранее Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис в предвыборной гонке.
Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Барак Обама "терпеть не может" Джо Байдена, поэтому вместе с другими ведущими демократами заставил его выйти из предвыборной гонки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Избрание Харрис может стать "последним вздохом" США, заявил Пушков
1 августа, 22:14
 
В миреСШАКамала ХаррисБарак ОбамаДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
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