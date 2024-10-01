https://ria.ru/20241001/peterburg-1975833987.html

В Петербурге прошли обыски в подразделениях по вопросам миграции

В Петербурге прошли обыски в подразделениях по вопросам миграции - РИА Новости, 01.10.2024

В Петербурге прошли обыски в подразделениях по вопросам миграции

Обыски прошли в подразделениях по вопросам миграции МВД по Петербургу и Ленобласти, в хостелах и местах жительства причастных к организации канала незаконной... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:49

2024-10-01T22:49

2024-10-01T22:49

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ситуация с нелегальными мигрантами

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Обыски прошли в подразделениях по вопросам миграции МВД по Петербургу и Ленобласти, в хостелах и местах жительства причастных к организации канала незаконной миграции, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Сегодня сотрудники второго управления по расследования особо важных дел совместно с сотрудниками регионального управления МВД РФ при силовой поддержке МВД и ФСИН провели 10 обысков по местам проживания членов преступной группы, в хостелах, а также в подразделениях управления по вопросам миграции", - говорится в сообщении. По версии следствия, трое фигурантов, а также неустановленные соучастники из числа сотрудников управления по вопросам миграции МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области не позднее июля этого года вступили в преступный сговор для незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан. "Для этих целей они подыскивали мигрантов, которым за денежное вознаграждение оформляли необходимые документы о регистрации по месту пребывания в РФ, после чего направляли их в органы УВМ для постановки на миграционный учет", - сообщает пресс-служба городского Главка СК. Регистрация иностранцев проходила в петербургских хостелах, всего таким образом, считает следствие, был оформлен 21 иностранный гражданин. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой). Задержаны три члена преступной группы, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

https://ria.ru/20241001/migratsiya-1975833205.html

россия

санкт-петербург

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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ситуация с нелегальными мигрантами