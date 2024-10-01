https://ria.ru/20241001/karter-1975630680.html

Джимми Картер отмечает столетний юбилей

Джимми Картер отмечает столетний юбилей - РИА Новости, 01.10.2024

Джимми Картер отмечает столетний юбилей

Тридцать девятый президент США, бывший подводник, обладатель Нобелевской премии мира Джимми Картер отмечает во вторник 1 октября столетний юбилей, его запомнят... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T01:24

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Тридцать девятый президент США, бывший подводник, обладатель Нобелевской премии мира Джимми Картер отмечает во вторник 1 октября столетний юбилей, его запомнят долгожителем и миротворцем, которому хотелось многого, но удалось не все. Картер – обладатель рекорда продолжительности жизни среди всех американских президентов, он был удостоен его еще 1 октября 2019 года, когда единственным из всех американских лидеров, преодолел рубеж в 95 лет. 1 октября 2024 года Картеру исполняется неслыханные для его предшественников и, возможно, недостижимые для последователей 100 лет. Примечательно, что не только сам Картер оказался победившим рак рекордсменом-долгожителем, но и брак президента с его супругой, бессменной советницей Розалин, скончавшейся в 2023 году возрасте 96 лет, - был самым долгим в истории первых пар Америки. Картеры прожили вместе 73 года и всю свою совместную жизнь, помимо четырех лет в Вашингтоне, они провели в городке Плейнс в Джорджии на небольшом ранчо, которое сам Картер построил для них в 1961 году. ФЛОТ, АРАХИС, БЕЛЫЙ ДОМ Джеймс Эрл Картер родился в Джорджии в 1924 году в семье медсестры и фермера-предпринимателя средней руки. Примечательно, что мало кто знает его под этим именем, - Джимми Картер стал первым президентом США, вошедшим в Белый дом и историю президентства не под своим полным официальным именем, а под "домашним" прозвищем - Джимми. Окончив престижную военно-морскую академию, Картер ушел служить в подводный флот, но уже спустя несколько лет, после смерти отца, вернулся на родину управлять семейным делом: выращивать и продавать арахис. Отсюда пошло еще одно прозвище будущего президента - Арахисовый фермер, которое прочно закрепилось за ним на долгие годы. Однако интересы Картера не ограничились фермерским хозяйством, очень скоро он занялся правозащитной деятельностью и, борясь за расовое равноправие, будущий президент пришел в политику. Сначала он стал активистом Демократической партии, был избран в сенат штата и в 1970 году занял губернаторское кресло. Несмотря на то, что губернатор Джорджии был мало известен за пределами своего штата, в 1976 году он стал кандидатом от Демократической партии и с небольшим отрывом победил на выборах действующего президента Джеральда Форда. ПОМИЛОВАТЬ, ПОМИРИТЬ, ВЕРНУТЬ "Мы поняли, что "больше" не обязательно означает "лучше", что даже у нашей великой страны есть пределы возможностей и что мы не можем ни ответить на все вопросы, ни решить все проблемы", - сказал в 1977 на своей инаугурации 39-й президент США. Он начал работу в Белом доме с "миротворческого" указа, помиловав и запретив преследования сотен тысяч уклонистов войны во Вьетнаме. Тысячи американцев, боявшихся преследования властями из-за отказа участвовать в этой войне, смогли вернуться на родину. "Прощал" Картер не только своих граждан, но и государственное имущество: в сентябре 1977 года он подписал соглашение о возвращении с 2000 года Панамского канала Панаме, которым США управляли с 1903 года. Под опекой Картера в президентской резиденции Кэмп-Дэвид проходили и завершились заключением двух соглашений по Ближневосточному урегулированию переговоры лидеров Египта и Израиля в 1978 и 1979 годах. В январе 1979 года под руководством Картера США установили официальные дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Вашингтон и Пекин, переживавший в то время кризис в отношениях с Москвой, начали активно развивать торговые, экономические и военные связи. На внутреннем фронте Картер активно боролся с последствиями мирового энергетического кризиса, последствия которого для своей страны сравнивал с войной и потому считал реформу энергетики приоритетом своей администрации. Картер учредил министерство энергетики и призывал американцев экономить электроэнергию – сам он носил в Белом доме теплые свитера, экономя на отоплении. Однако как энергетические, так и другие законодательные инициативы президента часто не находили поддержку в конгрессе – Арахисовый фермер отказывался играть по правилам Вашингтона, резко и бескомпромиссно вел себя с законодательной ветвью американской власти. Непоправимым ударом по президентству Картера стал захват заложников в посольстве США в Тегеране в ноябре 1979 года. Реагируя на кризис, американский лидер незамедлительно ввел эмбарго на иранскую нефть, выслал из США иранских дипломатов, заморозил все иранские средства в американских банках, позднее меры были расширены до полного экономического эмбарго. В апреле 1980 года, после провала переговоров с захватчиками, Картер дал добро на силовую операцию по освобождению заложников. Попытка оказалась провальной и лавры по вызволению заложников в январе 1981 года достались уже его преемнику – республиканцу Рональду Рейгану, одержавшему победу над Картером на президентских выборах 1980 года. ЯДЕРНЫЙ ПОЦЕЛУЙ Отношения США и Советского Союза в период президентства Картера были неоднозначны. Начавшись с продолжения "разрядки", закрепленной подписанием в Вене в 1979 году договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-II, они скоро вновь вернулись в конфронтационный режим. Подписание ОСВ-II, который ограничивал количество пусковых установок и размещение ядерного оружия в космосе, закрепил известный "поцелуй" Картера и генерального секретаря СССР Владимира Брежнева. Договор, хотя де-факто исполнялся сторонами, не был ратифицирован конгрессом США, этому помешал ввод советских войск в Афганистан. Именно Афганистан стал поворотным моментом в отношениях двух стран в тот период и прервал наметившееся было потепление в них. Реакцией Вашингтона на действия СССР стала "Доктрина Картера": она сводилась к тому, что район Персидского залива и Юго-Восточной Азии стратегически важен для США, прежде всего из-за запасов нефти и расположенных там путей ее экспорта. "Пусть наша позиция будет абсолютно ясной: попытки каких-либо внешних сил получить контроль над регионом Персидского залива будут рассматриваться как посягательство на жизненно важные интересы Соединенных Штатов Америки, и такое нападение будет отражено любыми необходимыми средствами, в том числе военной силой", - заявил тогда Картер, очевидно дав понять, что он обращается к Москве. В том же обращении президент заявил: "сейчас, как и на протяжении трех с половиной десятилетий отношения между нашей страной, Соединенными Штатами Америки, и Советским Союзом являются самым важным фактором к тому, будет ли мир жить в мире или окажется вовлеченным в глобальный конфликт". Отношения двух стран фактически вернулись в состояние холодной войны: против СССР были введены санкции, запрещен импорт в СССР американской пшеницы, США активизировали помощь Пакистану и объявили бойкот Московской Олимпиаде 1980 года. На фоне эскалации двусторонних отношений Картер подписал секретную Президентскую директиву 59, оговаривающую различные аспекты применения США ядерного оружия "в свете растущего арсенала стратегических вооружений у Советского "Союза" и их возможностей". Согласно опубликованному в феврале 2019 года Business Insider рейтингу американских президентов, Картер занимает в нем непримечательное 26-е место. Как написал о нем историк Скотт Кауфман, "трудно избежать вывода о том, что президентство Картера было посредственным и он сам тому причина". "Он был умен, но не проницателен, не владел политическим планированием и страдал стратегической близорукостью. У него были благие намерения, но не было умения их воплотить", - считает Кауфман. МИРОТВОРЕЦ И ПЕРЕГОВОРЩИК Многие отмечают, что наибольшую популярность непопулярный президент Картер обрел уже после того, как покинул Белый дом. По окончании президентских полномочий он написал более четырех десятков книг, преподавал в университете и воскресной школе, активно занимался дипломатией, за что в 2002 году получил Нобелевскую премию мира, став единственным президентом США, получившим такую награду по окончании своих полномочий. В числе наиболее ярких моментов его пост президентской жизни стала поездка в КНДР в 1994 году. Администрация Билла Клинтона была близка к военным мерам против Северной Кореи из-за отказа последней принимать инспекторов МАГАТЭ, но Картеру удалось не только снять напряженность, но, к ярости самого Клинтона, договориться о сделке с Пхеньяном на собственных условиях. В 2010 году уже при президенте Обаме, Картер побывал в КНДР снова, чтобы привезти оттуда арестованного за незаконное пересечение границы американского учителя. В 2002 году Картер стал первым американским лидером, посетившим Кубу, с 1959 года. В своем обращении к жителям "острова Свободы", который транслировали по национальному радио и телевидению, экс-президент призвал США отменить эмбарго против Кубы, а власти этой страны провести свободные выборы и соблюдать права человека в стране. После окончания службы в Белом доме Картер также продолжил работу по Ближневосточному урегулированию, на протяжении трех десятилетий он совершал поездки в регион, встречался зачастую к неудовольствию действующих в Вашингтоне администраций с представителями всех вовлеченных в Палестино-Израильский конфликт сторонами. После атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и начале израильскими ВС спецоперации в Газе призвал стороны к приостановке огня, созданию гуманитарных коридоров и соблюдению международного права. "Жестокость лишь породит ее большую жестокость", - предупредил тогда 99-летний экс-президент США. Рассуждая об Америке, в 2019 году Картер говорил: "Мы воюем уже более 226 лет. Мы жили в мире лишь около шестнадцати". Ему же принадлежат слова о том, что "нельзя нам одновременно быть и лидером, несущим мир, и главным поставщиком оружия в мире". Примечательно, что в числе своих любимых книг Картер неизменно называл "Войну и мир" Льва Толстого.

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https://ria.ru/20221229/kholodnayavoyna-1841683837.html

https://ria.ru/20230627/potomok-1880716005.html

https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html

https://ria.ru/20200719/1574510169.html

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https://ria.ru/20220107/propast-1766897036.html

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