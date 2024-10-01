https://ria.ru/20241001/brendy-1975664425.html

Интеграцию регбрендов и "Сделано в России" обсудили в Благовещенске

Интеграцию регбрендов и "Сделано в России" обсудили в Благовещенске - РИА Новости, 01.10.2024

Интеграцию регбрендов и "Сделано в России" обсудили в Благовещенске

Почти 400 компаний уже получили сертификаты "Сделано в России" на более чем восемь тысяч наименований сельскохозяйственной, пищевой и промышленной продукции,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:12

2024-10-01T10:12

2024-10-01T10:12

экономика

россия

благовещенск

китай

ольга коновалова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти 400 компаний уже получили сертификаты "Сделано в России" на более чем восемь тысяч наименований сельскохозяйственной, пищевой и промышленной продукции, сообщил вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов на пленарной дискуссии на тему "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта" в Благовещенске."Интерес к этому сертификату растет среди предприятий, которые не занимаются экспортом, но стремятся ассоциироваться с брендом "Сделано в России". В последние месяцы около 15 компаний еженедельно подают заявки на его получение", - сказал Солодов на мероприятии, которое состоялось 1 октября в Благовещенске в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди компаний Дальневосточного федерального округа.Модератором дискуссии выступил руководитель представительства Российского экспортного центра во Владивостоке Денис Дробот.Солодов отметил, что растущая активность компаний связана с расширением возможностей получения добровольного сертификата "Сделано в России". Этот сертификат позволяет отечественным производителям участвовать в программе продвижения на международных рынках под одноименным брендом. Теперь бизнес может получить бесплатный сертификат с отметкой "Качество", который стал пятым направлением улучшенных характеристик, подтверждаемых сертификатом, наряду с "Надежностью", "Уникальностью", "Органическим происхождением" и "Экологичностью".Важным нововведением в системе сертификации "Сделано в России" является то, что документы, подтверждающие соответствие любому из пяти направлений сертификации, могут быть выданы любым аккредитованным органом по сертификации. Аккредитация может осуществляться как в соответствии с российским законодательством, так и международными аккредитационными организациями.Правила сертификации также допускают возможность подтверждения соответствия требованиям программы с использованием сертификатов, полученных в рамках других зарегистрированных систем добровольной сертификации, которые имеют публичный реестр выданных сертификатов и сопоставимые требования. Это включает в себя системы субъектов Российской Федерации. Кроме того, возможность подтверждения соответствия также предусмотрена в случае, если компания располагает лабораторными исследованиями, подтверждающими соответствие продукции ГОСТам, техническим условиям (ТУ) или стандартам организаций (СТО)."Бизнес, примкнув к "Сделано в России", получает ряд существенных бонусов, которые открывают компаниям уникальные возможности для продвижения за рубежом. К ним относится приоритетное продвижение через нашу зарубежную инфраструктуру: постоянно действующие павильоны продуктов питания и национальные магазины на маркетплейсах, возможность участия в наших маркетинговых мероприятиях, которые никто кроме нас не делает, например, фестивали-ярмарки "Сделано в России", которые прогремели в Китае, или матч с легендами хоккея под эгидой "Сделано в России", а также приоритетная информационная поддержка ресурсами РЭЦ в России и за рубежом", уточнил Солодов.Он также рассказал, что РЭЦ ведет активную работу по коллаборации национального бренда с региональными."В частности, бренд "Сделано в Амурской области" дается не только по факту резидентства производителя, но еще с предварительным подтверждением качества продукции. И это, мне кажется, очень хороший повод для коллаборации, чтобы компании, которые получили "Сделано в Амурской области", автоматически и совершенно бесплатно получали сертификат "Сделано в России". Спасибо Амурской области, спасибо компаниям, которые работают с Российским экспортным центром. Мы опираемся на вас и желаем вам удачи в совместном продвижении вашей деятельности", - добавил вице-президент РЭЦ.Идею поддержал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов. Он также рассказал о многолетнем опыте работы региона с Китаем, развитии местных брендов, ключевых инвестиционных проектах, а также о поддержке, которую готов предоставить субъект экспортным компаниям.Дробот напомнил, что 25 сентября состоялось заседание президиума Госсовета РФ по вопросам развития экспорта, где президент Владимир Путин поручил правительству и РЭЦ подготовить план совместных действий по масштабированию работы проекта "Сделано в России", который помогает формировать позитивный образ современных отечественных брендов. Российские товары, в первую очередь промышленные, с высокой добавленной стоимостью, должны быть не только узнаваемыми, но и доступными для иностранных покупателей.В свою очередь заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Ольга Коновалова напомнила, что развитие национального бренда российской продукции представляет из себя комплексный подход к стимулированию экспорта промышленной продукции, включающий формирование сквозной системы поддержки экспортеров на каждом этапе жизненного цикла экспортного проекта, а также работу целостной системы института продвижения экспорта."Как вы знаете, мы с 2019 года активно реализуем программы поддержки экспорта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". И сейчас нами совместно с коллегами из Минсельхоза России, а также Российского экспортного центра подготовлен обновленный паспорт национального проекта на период до 2030 года. В рамках федерального проекта "Создание зарубежной инфраструктуры" мы планируем в пилотном режиме, начиная с 2025 года, запустить две новые меры поддержки: такие как раскатка новых маршрутов в рамках международных транспортно-логистических коридоров, а также создание складской, промышленной и портовой инфраструктуры за рубежом. Кроме того, в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" будет запущена программа по продвижению российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", рассказала она.В завершение мероприятия руководитель представительства Российского экспортного центра в Хабаровске Михаил Сергиенко рассказал о поэтапных шагах по получению сертификата "Сделано в России".

https://ria.ru/20241001/forum-1975663667.html

https://ria.ru/20241001/blagoveschensk-1975661523.html

https://ria.ru/20240930/diskussiya-1975516988.html

россия

благовещенск

китай

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, благовещенск, китай, ольга коновалова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)