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Савельев рассказал, когда БАМ станет полностью двухпутным - РИА Новости, 01.10.2024
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15:29 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/bam-1975751176.html
Савельев рассказал, когда БАМ станет полностью двухпутным
Савельев рассказал, когда БАМ станет полностью двухпутным - РИА Новости, 01.10.2024
Савельев рассказал, когда БАМ станет полностью двухпутным
Байкало-Амурская магистраль (БАМ), которая входит в Восточный полигон, должна стать полностью двухпутной к 2032 году, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:29
2024-10-01T15:29
экономика
россия
забайкальский край
виталий савельев
владимир путин
ржд
байкало-амурская магистраль
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Байкало-Амурская магистраль (БАМ), которая входит в Восточный полигон, должна стать полностью двухпутной к 2032 году, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. Савельев поздравил железнодорожников с укладкой последнего звена второго пути на перегоне БАМа Куанда – Куандинский в Забайкальском крае. По его словам, благодаря инвестициям в железнодорожную инфраструктуру российская экономика получает колоссальный импульс развития; формируется спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, услуги строительного комплекса и целого ряда других отраслей. "К 2032 году БАМ должен стать полностью двухпутным, а провозная способность всего Восточного полигона должна достигнуть 270 миллионов тонн", - сказал Савельев в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале правительства РФ. Президент Владимир Путин, выступая на ВЭФ в сентябре 2024 года, назвал расширение Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, самым важным и крупным проектом. В частности, говоря о БАМе, он указывал, что магистраль предстоит сделать не только полностью двухпутной, но и электрифицировать. "Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до конца 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут работы и по третьему этапу. Правительство РФ весной 2024 года одобрило его запуск. Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона до 2035 года с увеличением провозной способности до 270 миллионов тонн оценивается в 3,7 триллиона рублей.
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экономика, россия, забайкальский край, виталий савельев, владимир путин, ржд, байкало-амурская магистраль
Экономика, Россия, Забайкальский край, Виталий Савельев, Владимир Путин, РЖД, Байкало-Амурская магистраль
Савельев рассказал, когда БАМ станет полностью двухпутным

Вице-премьер Савельев: БАМ должен стать полностью двухпутным к 2032 году

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкУчасток Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска
Участок Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Участок Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Байкало-Амурская магистраль (БАМ), которая входит в Восточный полигон, должна стать полностью двухпутной к 2032 году, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
Савельев поздравил железнодорожников с укладкой последнего звена второго пути на перегоне БАМа Куанда – Куандинский в Забайкальском крае. По его словам, благодаря инвестициям в железнодорожную инфраструктуру российская экономика получает колоссальный импульс развития; формируется спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, услуги строительного комплекса и целого ряда других отраслей.
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Сомнений больше нет. Россия решила продолжить уникальный проект СССР
8 июля, 08:00
"К 2032 году БАМ должен стать полностью двухпутным, а провозная способность всего Восточного полигона должна достигнуть 270 миллионов тонн", - сказал Савельев в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале правительства РФ.
Президент Владимир Путин, выступая на ВЭФ в сентябре 2024 года, назвал расширение Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, самым важным и крупным проектом. В частности, говоря о БАМе, он указывал, что магистраль предстоит сделать не только полностью двухпутной, но и электрифицировать.
"Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до конца 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн).
РЖД ведут работы и по третьему этапу. Правительство РФ весной 2024 года одобрило его запуск. Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона до 2035 года с увеличением провозной способности до 270 миллионов тонн оценивается в 3,7 триллиона рублей.
Золотой юбиляр: Байкало-Амурской магистрали 50 лет
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Первый отряд отправился на всесоюзную стройку в конце апреля 1974 года, однако днем рождения БАМа считается 8 июля — день выхода постановления Совета министров и ЦК КПСС о строительстве.

Комсомольцы отправляются на строительство БАМа

Первый отряд отправился на всесоюзную стройку в конце апреля 1974 года, однако днем рождения БАМа считается 8 июля — день выхода постановления Совета министров и ЦК КПСС о строительстве.

© РИА Новости / Маршани
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1 из 22
© РИА Новости / Эдуард Котляков | Перейти в медиабанк

В 1974-1975 годах на строительство магистрали прибыли 20 тысяч юношей и девушек.

Новый отряд строителей БАМа отправляется на Дальний Восток. Бойцы отряда на митинге

В 1974-1975 годах на строительство магистрали прибыли 20 тысяч юношей и девушек.

© РИА Новости / Эдуард Котляков
Перейти в медиабанк
2 из 22
© РИА Новости / Михаил Кухтарев | Перейти в медиабанк

Поселок лесозаготовителей Сукпай в горах Сихотэ-Алиня в период с 1985-го по 1990 год называли "маленькой Кубой", здесь жили и работали 800 кубинцев. Почти все новые дома в Сукпае построены ими. На фото: советские и кубинские строители во время возведения шоссейной дороги.

Таежный поселок лесозаготовителей Сукпай, расположенный на трассе БАМ в горах Сихотэ-Алиня, в районе имени Лазо Хабаровского края

Поселок лесозаготовителей Сукпай в горах Сихотэ-Алиня в период с 1985-го по 1990 год называли "маленькой Кубой", здесь жили и работали 800 кубинцев. Почти все новые дома в Сукпае построены ими. На фото: советские и кубинские строители во время возведения шоссейной дороги.

© РИА Новости / Михаил Кухтарев
Перейти в медиабанк
3 из 22
© РИА Новости / М. Начинкин | Перейти в медиабанк

Средний возраст специалистов, отправлявшихся на БАМ, составлял 20-30 лет.

Строительство БАМа

Средний возраст специалистов, отправлявшихся на БАМ, составлял 20-30 лет.

© РИА Новости / М. Начинкин
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4 из 22
© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанк

Наряду с прокладкой железнодорожных линий вдоль магистрали строились жилые поселки, в них жили, работали и отдыхали десятки тысяч молодых людей.

Байкало-Амурская магистраль. У строителей БАМа выходной день

Наряду с прокладкой железнодорожных линий вдоль магистрали строились жилые поселки, в них жили, работали и отдыхали десятки тысяч молодых людей.

© РИА Новости / Игорь Виноградов
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5 из 22
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

В поселках проводились культурные мероприятия, встречи, строители занимались вопросами охраны окружающей среды.

Строители БАМ обедают

В поселках проводились культурные мероприятия, встречи, строители занимались вопросами охраны окружающей среды.

© РИА Новости / Маршани
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6 из 22
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанк

На фото: строители Байкало-Амурской магистрали, выпускники школы рабочей молодежи празднуют завершение учебы.

Строители Байкало-Амурской магистрали, выпускники школы рабочей молодежи празднуют завершение учебы. Западный участок БАМа, Усть-Кутский район Иркутской области

На фото: строители Байкало-Амурской магистрали, выпускники школы рабочей молодежи празднуют завершение учебы.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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7 из 22
© РИА Новости / В. Яковлев | Перейти в медиабанк

В 1978-1982 годах на стройке века работали уже более 32 тысяч комсомольцев.

Строительство Байкало-Амурской магистрали в районе поселка Могот Тындинского района

В 1978-1982 годах на стройке века работали уже более 32 тысяч комсомольцев.

© РИА Новости / В. Яковлев
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8 из 22
© РИА Новости / Алексей Федосеев | Перейти в медиабанк

В процессе совместной работы молодые люди знакомились, влюблялись и создавали семейные союзы. Только за первые три года стройки на БАМе родилось более 21 тысячи детей.

Воспитанники детского сада

В процессе совместной работы молодые люди знакомились, влюблялись и создавали семейные союзы. Только за первые три года стройки на БАМе родилось более 21 тысячи детей.

© РИА Новости / Алексей Федосеев
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9 из 22
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанк

С 1974 по 1984 год одновременно с шести направлений строился основной широтный участок БАМа протяженностью 3145 километров: от станции Лена на восток; от станции Тында на восток и запад; от станции Новый Ургал на запад и восток; от станции Комсомольск-на-Амуре на запад.

На фото: строительство моста через реку Лену в районе города Усть-Кут.

На строительстве Байкало-Амурской магистрали. Строительство моста через реку Лену в районе города Усть-Кут

С 1974 по 1984 год одновременно с шести направлений строился основной широтный участок БАМа протяженностью 3145 километров: от станции Лена на восток; от станции Тында на восток и запад; от станции Новый Ургал на запад и восток; от станции Комсомольск-на-Амуре на запад.

На фото: строительство моста через реку Лену в районе города Усть-Кут.

© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в медиабанк
10 из 22
© РИА Новости / Э. Брюханенко | Перейти в медиабанк

Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проложили в тоннелях.

На фото: строительство первого такого сооружения на границе Иркутской области и Бурятской АССР.

Строительство Байкальского тоннеля (первого тоннеля) на Байкало-Амурской магистрали (Бурятский участок БАМа, граница Иркутской области и Бурятской АССР)

Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проложили в тоннелях.

На фото: строительство первого такого сооружения на границе Иркутской области и Бурятской АССР.

© РИА Новости / Э. Брюханенко
Перейти в медиабанк
11 из 22
© РИА Новости / Владимир Грановский | Перейти в медиабанк

Ключевые станции БАМа: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнгри, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.

Общая протяженность БАМа от Тайшета до Советской Гавани — 4,3 тысячи километров.

Председатель Научного Совета АН СССР по проблемам БАМа академик Абел Аганбегян (слева) и члены Совета перед картой БАМ

Ключевые станции БАМа: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнгри, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.

Общая протяженность БАМа от Тайшета до Советской Гавани — 4,3 тысячи километров.

© РИА Новости / Владимир Грановский
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12 из 22
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанк

БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская — Тында, Известковая — Новый Ургал и Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре.

Бригада строителей за работой на последнем участке строительства Байкало-Амурской магистрали.

БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская — Тында, Известковая — Новый Ургал и Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре.

© РИА Новости / Игорь Михалев
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13 из 22
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Осенью 1975 года в Тынду отправился первый агитпоезд. В нем были клуб, библиотека, репро­дукции картин из Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея.

На агитпоезде в тайгу привозили многих знаменитых артистов эстрады, включая Иосифа Кобзона, ВИА "Само­цветы" и "Песняров".

Агитпоезд Комсомольская правда на Даванском перевале. Западный участок БАМа

Осенью 1975 года в Тынду отправился первый агитпоезд. В нем были клуб, библиотека, репро­дукции картин из Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея.

На агитпоезде в тайгу привозили многих знаменитых артистов эстрады, включая Иосифа Кобзона, ВИА "Само­цветы" и "Песняров".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
14 из 22
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Работать на магистрали века было почетно. Люди с радостью отправлялись целыми семьями на тяжелые работы в населенную дикими животными непроходимую тайгу.

Молодые строители БАМ провожают вертолет, доставивший их к месту работы

Работать на магистрали века было почетно. Люди с радостью отправлялись целыми семьями на тяжелые работы в населенную дикими животными непроходимую тайгу.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
15 из 22
© РИА Новости / Петр Петрович Малиновский | Перейти в медиабанк

На фото — любопытная лосиха, пришедшая посмотреть, как идут дела на строительстве БАМа, обнюхивает прибор геодезиста.

Любопытная лосиха, пришедшая посмотреть, как идут дела на строительстве БАМа, обнюхивает прибор геодезиста

На фото — любопытная лосиха, пришедшая посмотреть, как идут дела на строительстве БАМа, обнюхивает прибор геодезиста.

© РИА Новости / Петр Петрович Малиновский
Перейти в медиабанк
16 из 22
© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанк

Основной трудовой силой на стройке была молодежь в составе комсомольских и студенческих отрядов, а также военные строители.

Поезда на одном из готовых участков Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Основной трудовой силой на стройке была молодежь в составе комсомольских и студенческих отрядов, а также военные строители.

© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в медиабанк
17 из 22
© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанк

Учитывая тяжелые условия труда, государство старалось компенсировать людям качество жизни: снабжение на БАМе было лучше, чем в сред­нем по стране, а при возведении магистрали применялись только новейшие конструкции.

Участок малого БАМа Тында-Беркакит-Нерюнгри

Учитывая тяжелые условия труда, государство старалось компенсировать людям качество жизни: снабжение на БАМе было лучше, чем в сред­нем по стране, а при возведении магистрали применялись только новейшие конструкции.

© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
18 из 22
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

На стройке были разработаны и запатентованы новые способы строительства и эксплуатации объектов в сложных гидрогеологических условиях.

Западный участок БАМа. Строится поселок Звездный

На стройке были разработаны и запатентованы новые способы строительства и эксплуатации объектов в сложных гидрогеологических условиях.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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19 из 22
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанк

На фото: дети на Байкало-Амурской магистрали.

Дети на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ)

На фото: дети на Байкало-Амурской магистрали.

© РИА Новости / Игорь Михалев
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20 из 22
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанк

Масштабная стройка шла десять долгих лет. Первого октября 1984 года состоялась официальная укладка "золотого звена" БАМа. На фото: торжества в честь последнего звена Байкало-Амурской магистрали на станции Куанда.

Торжества на месте укладки последнего золотого звена Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Станция Куанда

Масштабная стройка шла десять долгих лет. Первого октября 1984 года состоялась официальная укладка "золотого звена" БАМа. На фото: торжества в честь последнего звена Байкало-Амурской магистрали на станции Куанда.

© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
21 из 22
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Окончательной датой завершения строительства БАМа считается 5 декабря 2003 года, когда открылось движение по Северо-Муйскому тоннелю.

Участок Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска

Окончательной датой завершения строительства БАМа считается 5 декабря 2003 года, когда открылось движение по Северо-Муйскому тоннелю.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
22 из 22

Первый отряд отправился на всесоюзную стройку в конце апреля 1974 года, однако днем рождения БАМа считается 8 июля — день выхода постановления Совета министров и ЦК КПСС о строительстве.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
1 из 22

В 1974-1975 годах на строительство магистрали прибыли 20 тысяч юношей и девушек.

© РИА Новости / Эдуард Котляков
Перейти в медиабанк
2 из 22

Поселок лесозаготовителей Сукпай в горах Сихотэ-Алиня в период с 1985-го по 1990 год называли "маленькой Кубой", здесь жили и работали 800 кубинцев. Почти все новые дома в Сукпае построены ими. На фото: советские и кубинские строители во время возведения шоссейной дороги.

© РИА Новости / Михаил Кухтарев
Перейти в медиабанк
3 из 22

Средний возраст специалистов, отправлявшихся на БАМ, составлял 20-30 лет.

© РИА Новости / М. Начинкин
Перейти в медиабанк
4 из 22

Наряду с прокладкой железнодорожных линий вдоль магистрали строились жилые поселки, в них жили, работали и отдыхали десятки тысяч молодых людей.

© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в медиабанк
5 из 22

В поселках проводились культурные мероприятия, встречи, строители занимались вопросами охраны окружающей среды.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
6 из 22

На фото: строители Байкало-Амурской магистрали, выпускники школы рабочей молодежи празднуют завершение учебы.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
7 из 22

В 1978-1982 годах на стройке века работали уже более 32 тысяч комсомольцев.

© РИА Новости / В. Яковлев
Перейти в медиабанк
8 из 22

В процессе совместной работы молодые люди знакомились, влюблялись и создавали семейные союзы. Только за первые три года стройки на БАМе родилось более 21 тысячи детей.

© РИА Новости / Алексей Федосеев
Перейти в медиабанк
9 из 22

С 1974 по 1984 год одновременно с шести направлений строился основной широтный участок БАМа протяженностью 3145 километров: от станции Лена на восток; от станции Тында на восток и запад; от станции Новый Ургал на запад и восток; от станции Комсомольск-на-Амуре на запад.

На фото: строительство моста через реку Лену в районе города Усть-Кут.

© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в медиабанк
10 из 22

Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проложили в тоннелях.

На фото: строительство первого такого сооружения на границе Иркутской области и Бурятской АССР.

© РИА Новости / Э. Брюханенко
Перейти в медиабанк
11 из 22

Ключевые станции БАМа: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнгри, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.

Общая протяженность БАМа от Тайшета до Советской Гавани — 4,3 тысячи километров.

© РИА Новости / Владимир Грановский
Перейти в медиабанк
12 из 22

БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская — Тында, Известковая — Новый Ургал и Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре.

© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
13 из 22

Осенью 1975 года в Тынду отправился первый агитпоезд. В нем были клуб, библиотека, репро­дукции картин из Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея.

На агитпоезде в тайгу привозили многих знаменитых артистов эстрады, включая Иосифа Кобзона, ВИА "Само­цветы" и "Песняров".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
14 из 22

Работать на магистрали века было почетно. Люди с радостью отправлялись целыми семьями на тяжелые работы в населенную дикими животными непроходимую тайгу.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
15 из 22

На фото — любопытная лосиха, пришедшая посмотреть, как идут дела на строительстве БАМа, обнюхивает прибор геодезиста.

© РИА Новости / Петр Петрович Малиновский
Перейти в медиабанк
16 из 22

Основной трудовой силой на стройке была молодежь в составе комсомольских и студенческих отрядов, а также военные строители.

© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в медиабанк
17 из 22

Учитывая тяжелые условия труда, государство старалось компенсировать людям качество жизни: снабжение на БАМе было лучше, чем в сред­нем по стране, а при возведении магистрали применялись только новейшие конструкции.

© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
18 из 22

На стройке были разработаны и запатентованы новые способы строительства и эксплуатации объектов в сложных гидрогеологических условиях.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
19 из 22

На фото: дети на Байкало-Амурской магистрали.

© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
20 из 22

Масштабная стройка шла десять долгих лет. Первого октября 1984 года состоялась официальная укладка "золотого звена" БАМа. На фото: торжества в честь последнего звена Байкало-Амурской магистрали на станции Куанда.

© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
21 из 22

Окончательной датой завершения строительства БАМа считается 5 декабря 2003 года, когда открылось движение по Северо-Муйскому тоннелю.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
22 из 22
 
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