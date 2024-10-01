Савельев рассказал, когда БАМ станет полностью двухпутным

Вице-премьер Савельев: БАМ должен стать полностью двухпутным к 2032 году
Первый отряд отправился на всесоюзную стройку в конце апреля 1974 года, однако днем рождения БАМа считается 8 июля — день выхода постановления Совета министров и ЦК КПСС о строительстве.
Первый отряд отправился на всесоюзную стройку в конце апреля 1974 года, однако днем рождения БАМа считается 8 июля — день выхода постановления Совета министров и ЦК КПСС о строительстве.
В 1974-1975 годах на строительство магистрали прибыли 20 тысяч юношей и девушек.
В 1974-1975 годах на строительство магистрали прибыли 20 тысяч юношей и девушек.
Поселок лесозаготовителей Сукпай в горах Сихотэ-Алиня в период с 1985-го по 1990 год называли "маленькой Кубой", здесь жили и работали 800 кубинцев. Почти все новые дома в Сукпае построены ими. На фото: советские и кубинские строители во время возведения шоссейной дороги.
Поселок лесозаготовителей Сукпай в горах Сихотэ-Алиня в период с 1985-го по 1990 год называли "маленькой Кубой", здесь жили и работали 800 кубинцев. Почти все новые дома в Сукпае построены ими. На фото: советские и кубинские строители во время возведения шоссейной дороги.
Средний возраст специалистов, отправлявшихся на БАМ, составлял 20-30 лет.
Средний возраст специалистов, отправлявшихся на БАМ, составлял 20-30 лет.
Наряду с прокладкой железнодорожных линий вдоль магистрали строились жилые поселки, в них жили, работали и отдыхали десятки тысяч молодых людей.
Наряду с прокладкой железнодорожных линий вдоль магистрали строились жилые поселки, в них жили, работали и отдыхали десятки тысяч молодых людей.
В поселках проводились культурные мероприятия, встречи, строители занимались вопросами охраны окружающей среды.
В поселках проводились культурные мероприятия, встречи, строители занимались вопросами охраны окружающей среды.
На фото: строители Байкало-Амурской магистрали, выпускники школы рабочей молодежи празднуют завершение учебы.
На фото: строители Байкало-Амурской магистрали, выпускники школы рабочей молодежи празднуют завершение учебы.
В 1978-1982 годах на стройке века работали уже более 32 тысяч комсомольцев.
В 1978-1982 годах на стройке века работали уже более 32 тысяч комсомольцев.
В процессе совместной работы молодые люди знакомились, влюблялись и создавали семейные союзы. Только за первые три года стройки на БАМе родилось более 21 тысячи детей.
В процессе совместной работы молодые люди знакомились, влюблялись и создавали семейные союзы. Только за первые три года стройки на БАМе родилось более 21 тысячи детей.
С 1974 по 1984 год одновременно с шести направлений строился основной широтный участок БАМа протяженностью 3145 километров: от станции Лена на восток; от станции Тында на восток и запад; от станции Новый Ургал на запад и восток; от станции Комсомольск-на-Амуре на запад.
На фото: строительство моста через реку Лену в районе города Усть-Кут.
С 1974 по 1984 год одновременно с шести направлений строился основной широтный участок БАМа протяженностью 3145 километров: от станции Лена на восток; от станции Тында на восток и запад; от станции Новый Ургал на запад и восток; от станции Комсомольск-на-Амуре на запад.
На фото: строительство моста через реку Лену в районе города Усть-Кут.
Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проложили в тоннелях.
На фото: строительство первого такого сооружения на границе Иркутской области и Бурятской АССР.
Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проложили в тоннелях.
На фото: строительство первого такого сооружения на границе Иркутской области и Бурятской АССР.
Ключевые станции БАМа: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнгри, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.
Общая протяженность БАМа от Тайшета до Советской Гавани — 4,3 тысячи километров.
Ключевые станции БАМа: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнгри, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.
Общая протяженность БАМа от Тайшета до Советской Гавани — 4,3 тысячи километров.
БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская — Тында, Известковая — Новый Ургал и Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре.
БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская — Тында, Известковая — Новый Ургал и Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре.
Осенью 1975 года в Тынду отправился первый агитпоезд. В нем были клуб, библиотека, репродукции картин из Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея.
На агитпоезде в тайгу привозили многих знаменитых артистов эстрады, включая Иосифа Кобзона, ВИА "Самоцветы" и "Песняров".
Осенью 1975 года в Тынду отправился первый агитпоезд. В нем были клуб, библиотека, репродукции картин из Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея.
На агитпоезде в тайгу привозили многих знаменитых артистов эстрады, включая Иосифа Кобзона, ВИА "Самоцветы" и "Песняров".
Работать на магистрали века было почетно. Люди с радостью отправлялись целыми семьями на тяжелые работы в населенную дикими животными непроходимую тайгу.
Работать на магистрали века было почетно. Люди с радостью отправлялись целыми семьями на тяжелые работы в населенную дикими животными непроходимую тайгу.
На фото — любопытная лосиха, пришедшая посмотреть, как идут дела на строительстве БАМа, обнюхивает прибор геодезиста.
На фото — любопытная лосиха, пришедшая посмотреть, как идут дела на строительстве БАМа, обнюхивает прибор геодезиста.
Основной трудовой силой на стройке была молодежь в составе комсомольских и студенческих отрядов, а также военные строители.
Основной трудовой силой на стройке была молодежь в составе комсомольских и студенческих отрядов, а также военные строители.
Учитывая тяжелые условия труда, государство старалось компенсировать людям качество жизни: снабжение на БАМе было лучше, чем в среднем по стране, а при возведении магистрали применялись только новейшие конструкции.
Учитывая тяжелые условия труда, государство старалось компенсировать людям качество жизни: снабжение на БАМе было лучше, чем в среднем по стране, а при возведении магистрали применялись только новейшие конструкции.
На стройке были разработаны и запатентованы новые способы строительства и эксплуатации объектов в сложных гидрогеологических условиях.
На стройке были разработаны и запатентованы новые способы строительства и эксплуатации объектов в сложных гидрогеологических условиях.
На фото: дети на Байкало-Амурской магистрали.
Масштабная стройка шла десять долгих лет. Первого октября 1984 года состоялась официальная укладка "золотого звена" БАМа. На фото: торжества в честь последнего звена Байкало-Амурской магистрали на станции Куанда.
Масштабная стройка шла десять долгих лет. Первого октября 1984 года состоялась официальная укладка "золотого звена" БАМа. На фото: торжества в честь последнего звена Байкало-Амурской магистрали на станции Куанда.
Окончательной датой завершения строительства БАМа считается 5 декабря 2003 года, когда открылось движение по Северо-Муйскому тоннелю.
Окончательной датой завершения строительства БАМа считается 5 декабря 2003 года, когда открылось движение по Северо-Муйскому тоннелю.
Первый отряд отправился на всесоюзную стройку в конце апреля 1974 года, однако днем рождения БАМа считается 8 июля — день выхода постановления Совета министров и ЦК КПСС о строительстве.
В 1974-1975 годах на строительство магистрали прибыли 20 тысяч юношей и девушек.
Поселок лесозаготовителей Сукпай в горах Сихотэ-Алиня в период с 1985-го по 1990 год называли "маленькой Кубой", здесь жили и работали 800 кубинцев. Почти все новые дома в Сукпае построены ими. На фото: советские и кубинские строители во время возведения шоссейной дороги.
Средний возраст специалистов, отправлявшихся на БАМ, составлял 20-30 лет.
Наряду с прокладкой железнодорожных линий вдоль магистрали строились жилые поселки, в них жили, работали и отдыхали десятки тысяч молодых людей.
В поселках проводились культурные мероприятия, встречи, строители занимались вопросами охраны окружающей среды.
На фото: строители Байкало-Амурской магистрали, выпускники школы рабочей молодежи празднуют завершение учебы.
В 1978-1982 годах на стройке века работали уже более 32 тысяч комсомольцев.
В процессе совместной работы молодые люди знакомились, влюблялись и создавали семейные союзы. Только за первые три года стройки на БАМе родилось более 21 тысячи детей.
С 1974 по 1984 год одновременно с шести направлений строился основной широтный участок БАМа протяженностью 3145 километров: от станции Лена на восток; от станции Тында на восток и запад; от станции Новый Ургал на запад и восток; от станции Комсомольск-на-Амуре на запад.
На фото: строительство моста через реку Лену в районе города Усть-Кут.
Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проложили в тоннелях.
На фото: строительство первого такого сооружения на границе Иркутской области и Бурятской АССР.
Ключевые станции БАМа: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнгри, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.
Общая протяженность БАМа от Тайшета до Советской Гавани — 4,3 тысячи километров.
БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская — Тында, Известковая — Новый Ургал и Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре.
Осенью 1975 года в Тынду отправился первый агитпоезд. В нем были клуб, библиотека, репродукции картин из Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея.
На агитпоезде в тайгу привозили многих знаменитых артистов эстрады, включая Иосифа Кобзона, ВИА "Самоцветы" и "Песняров".
Работать на магистрали века было почетно. Люди с радостью отправлялись целыми семьями на тяжелые работы в населенную дикими животными непроходимую тайгу.
На фото — любопытная лосиха, пришедшая посмотреть, как идут дела на строительстве БАМа, обнюхивает прибор геодезиста.
Основной трудовой силой на стройке была молодежь в составе комсомольских и студенческих отрядов, а также военные строители.
Учитывая тяжелые условия труда, государство старалось компенсировать людям качество жизни: снабжение на БАМе было лучше, чем в среднем по стране, а при возведении магистрали применялись только новейшие конструкции.
На стройке были разработаны и запатентованы новые способы строительства и эксплуатации объектов в сложных гидрогеологических условиях.
На фото: дети на Байкало-Амурской магистрали.
Масштабная стройка шла десять долгих лет. Первого октября 1984 года состоялась официальная укладка "золотого звена" БАМа. На фото: торжества в честь последнего звена Байкало-Амурской магистрали на станции Куанда.
Окончательной датой завершения строительства БАМа считается 5 декабря 2003 года, когда открылось движение по Северо-Муйскому тоннелю.