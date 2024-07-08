Золотой юбиляр: Байкало-Амурской магистрали 50 лет

С 1974 по 1984 годы одновременно с шести направлений строился основной широтный участок БАМа протяженностью 3145 километров: от станции Лена на восток; от станции Тында на восток и запад; от станции Новый Ургал на запад и восток; от станции Комсомольск-на-Амуре на запад.

На фото: строительство моста через реку Лена в районе города Усть-Кут.