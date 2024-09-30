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Названы города с самыми высокими зарплатами в России - РИА Новости, 30.09.2024
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01:14 30.09.2024 (обновлено: 11:04 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/zarplaty-1975395680.html
Названы города с самыми высокими зарплатами в России
Названы города с самыми высокими зарплатами в России - РИА Новости, 30.09.2024
Названы города с самыми высокими зарплатами в России
Лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T01:14
2024-09-30T11:04
россия
москва
санкт-петербург
федеральная служба государственной статистики (росстат)
домодедово (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста, свидетельствует исследование РИА Новости. Рост зарплат Статистика свидетельствует о бурном росте зарплат, который наблюдается в последние годы в России, что в немалой степени вызвано кадровым дефицитом и активным развитием импортозамещающих производств. По итогам 2023 года средняя зарплата в России составила 74,8 тысячи рублей, что на 14,5% больше, чем за предыдущий год. Во втором квартале 2024 года средняя зарплата по стране составила уже 86,5 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 17,6% в номинальном выражении. В то же время эксперты отмечают, что в территориальном разрезе имеют место значительные различия, что определяется рядом факторов, в числе которых уровень экономического развития, природно-климатические условия, сырьевая ориентированность и ряд других. Довольно пестрая картина в сфере оплаты труда наблюдается как в региональном, так и в муниципальном разрезе. Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, также имеют существенные различия в уровне оплаты труда. Как считали рейтингДля оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен шестой ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2024 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. В рейтинг включены административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России. Как показали результаты исследования, зарплаты и их покупательская способность очень сильно отличаются между лидерами и замыкающими рейтинг городами. В частности, у четырех городов в рейтинге на среднемесячную зарплату можно купить более пяти стандартных потребительских наборов, тогда как в замыкающих рейтинг городах – чуть больше двух фиксированных наборов, то есть покупательная способность средних зарплат отличается по городам в более чем 2,5 раза. В лидерах Крайний Север и столицаПервое место в рейтинге среди исследованных городов по покупательной способности средней зарплаты третий год подряд занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 6,25 раза. Вторую строчку по покупательской способности заплаты заняла столица Ямала – Салехард, здесь средняя зарплата позволяет приобрести 5,71 фиксированного набора товаров и услуг. Замыкает тройку лидеров Москва, где средняя чистая зарплата эквивалентна 5,12 фиксированного набора товаров и услуг. Помимо вышеназванных трех городов в десятку рейтинга вошли: Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Химки и Тюмень. Таким образом, в число лидеров в основном вошли северные города и столица России с пригородами. Санкт-Петербург, входивший годом ранее в десятку рейтинга, в текущем занял 11 место. В конце списка по покупательской способности средней зарплаты расположились Грозный и Нальчик. В Нальчике соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг составляет 2,2, а в Грозном ситуация лишь немногим лучше. Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Элисте, Владикавказе, Черкесске, Иваново, Майкопе и Биробиджане. В целом, отмечают эксперты, в большинстве российский городов из рейтинга средней чистой зарплаты хватит примерно на 2,5-3,5 фиксированных потребительских набора. В частности, в 23 городах из анализируемых 100 соотношение находится в диапазоне от 2,5 до 3 наборов, а в интервале от 3 до 3,5 – еще 33 города. Ситуация в городах-миллионникахВ большей части городов-миллионников отношение средней чистой месячной зарплаты к фиксированному набору находится на достаточно высоком уровне. В частности, среди 16 крупнейших городов России 14 расположились в первой половине рейтинга. Самые высокие позиции среди миллионников у Москвы, которая занимает третье место в текущем рейтинге по покупательской способности зарплаты с результатом 5,12 потребительских набора. При этом самая низкая покупательная способность зарплаты среди городов-миллионников отмечена в Волгограде, который находится на 71 месте (2,98 набора). Санкт-Петербург является вторым городом-миллионником по покупательской способности зарплат. Во второй столице России соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 4,48, в текущем рейтинге город расположился на 11 месте. Также хорошие результаты среди городов-миллионников у Казани (4,07 набора и 17 место), Екатеринбурга (4,03 набора и 18 место), Уфы (3,72 набора и 28 место) и Красноярска (3,7 набора и 29 место). Зарплата выше ста тысяч рублейЛидером по средней чистой заработной плате на крупных и средних предприятиях является чукотский город Анадырь. Средняя чистая зарплата в этом городе за месяц превысила 164 тысячи рублей. Второе место по средней чистой заработной плате занимает Москва с результатом в 160,3 тысячи рублей в месяц. Третье, четвертое и пятое места занимают Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск, где средняя зарплата составила 156, 142 и 133 тысячи рублей соответственно. Также, согласно исследованию, высокие средние зарплаты наблюдаются еще в 11 городах: Магадане, Петропавловске-Камчатском, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красногорске, Химках, Санкт-Петербурге, Мурманске, Одинцово, Нижневартовске и Якутске. Таким образом в 16 городах средняя зарплата в первой половине 2024 года была выше 100 тысяч рублей, за прошедший год их количество увеличилось ровно вдвое. Рядом с этой границей находятся Нарьян-Мар, Домодедово и Владивосток. Эксперты ожидают, что в этих городах уже в ближайший год средние зарплаты превысят 100 тысяч рублей. По итогам второго квартала 2024 года средняя зарплата по стране составила 86,5 тысячи рублей и всего в 23 городах ее уровень равен этому значение или выше его. Самые низкие средние месячные зарплаты в январе-июне 2024 года были зафиксированы в Элисте и Владикавказе – 44,3 и 44,4 тысячи рублей в месяц соответственно. Также невысокое значение заработной платы во Нальчике и Грозном: уровень средней чистой зарплаты в первом полугодии 2024 года в этих двух городах составил 44,7 тысячи рублей. В целом же средняя чистая зарплата в январе-июне 2024 года за месяц была ниже 45 тысяч рублей в только в этих четырех крупных городах, а менее 50 тысяч рублей в месяц - еще в четырех городах из проанализированных 100. Прирост зарплат Согласно результатам исследования, в 97 российских городах прирост заработной платы в первом полугодии 2024 года оказался выше 10%. При этом в 30 городах зарплаты в январе-июне 2024 года были более чем на 20% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Эксперты отмечают, что в некоторых населенных пунктах статистика зафиксировала по-настоящему взрывной рост зарплат. Так, в восьми городах (Тольятти, Йошкар-Ола, Набережные Челны, Череповец, Курган, Ставрополь, Ижевск и Старый Оскол) средние заплаты за год выросли более чем на 25%. Лидером по приросту заработной платы в первой половине 2024 года стал Тольятти, прирост в котором относительно аналогичного периода 2023 года составил 32,9%. Также в первую пятерку по темпам прироста зарплаты в первом полугодии 2024 года вошли Йошкар-Ола, Набережные Челны, Череповец, Курган, где средняя зарплата выросла на 27%. Кроме того, еще в 22 городах прирост средних зарплат превысил 20%. В свою очередь в Москве прирост составил 16,4%, а в Санкт-Петербурге – 15,5%, что ниже среднего. Наиболее слабый прирост зарплат наблюдался в Астрахани, где за год они выросли всего на 8,7%. Также относительно невысокая динамика наблюдалась в Нарьян-Маре (+9,5%) и Новом Уренгое (+9,6%).
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Названы города с самыми высокими зарплатами в России

Новый Уренгой и Салехард лидируют по уровню зарплат среди крупных городов России

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста, свидетельствует исследование РИА Новости.

Рост зарплат

Статистика свидетельствует о бурном росте зарплат, который наблюдается в последние годы в России, что в немалой степени вызвано кадровым дефицитом и активным развитием импортозамещающих производств. По итогам 2023 года средняя зарплата в России составила 74,8 тысячи рублей, что на 14,5% больше, чем за предыдущий год.
Рейтинг российских городов по уровню зарплат – 2024
Рейтинг российских городов по уровню зарплат – 2024
00:00
Во втором квартале 2024 года средняя зарплата по стране составила уже 86,5 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 17,6% в номинальном выражении. В то же время эксперты отмечают, что в территориальном разрезе имеют место значительные различия, что определяется рядом факторов, в числе которых уровень экономического развития, природно-климатические условия, сырьевая ориентированность и ряд других. Довольно пестрая картина в сфере оплаты труда наблюдается как в региональном, так и в муниципальном разрезе.
Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, также имеют существенные различия в уровне оплаты труда.
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Как считали рейтинг

Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен шестой ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат.
Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2024 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. В рейтинг включены административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.
Как показали результаты исследования, зарплаты и их покупательская способность очень сильно отличаются между лидерами и замыкающими рейтинг городами. В частности, у четырех городов в рейтинге на среднемесячную зарплату можно купить более пяти стандартных потребительских наборов, тогда как в замыкающих рейтинг городах – чуть больше двух фиксированных наборов, то есть покупательная способность средних зарплат отличается по городам в более чем 2,5 раза.
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В лидерах Крайний Север и столица

Первое место в рейтинге среди исследованных городов по покупательной способности средней зарплаты третий год подряд занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 6,25 раза. Вторую строчку по покупательской способности заплаты заняла столица ЯмалаСалехард, здесь средняя зарплата позволяет приобрести 5,71 фиксированного набора товаров и услуг. Замыкает тройку лидеров Москва, где средняя чистая зарплата эквивалентна 5,12 фиксированного набора товаров и услуг.
Помимо вышеназванных трех городов в десятку рейтинга вошли: Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Химки и Тюмень. Таким образом, в число лидеров в основном вошли северные города и столица России с пригородами. Санкт-Петербург, входивший годом ранее в десятку рейтинга, в текущем занял 11 место.
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В конце списка по покупательской способности средней зарплаты расположились Грозный и Нальчик. В Нальчике соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг составляет 2,2, а в Грозном ситуация лишь немногим лучше. Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Элисте, Владикавказе, Черкесске, Иваново, Майкопе и Биробиджане.
В целом, отмечают эксперты, в большинстве российский городов из рейтинга средней чистой зарплаты хватит примерно на 2,5-3,5 фиксированных потребительских набора. В частности, в 23 городах из анализируемых 100 соотношение находится в диапазоне от 2,5 до 3 наборов, а в интервале от 3 до 3,5 – еще 33 города.
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Ситуация в городах-миллионниках

В большей части городов-миллионников отношение средней чистой месячной зарплаты к фиксированному набору находится на достаточно высоком уровне. В частности, среди 16 крупнейших городов России 14 расположились в первой половине рейтинга. Самые высокие позиции среди миллионников у Москвы, которая занимает третье место в текущем рейтинге по покупательской способности зарплаты с результатом 5,12 потребительских набора. При этом самая низкая покупательная способность зарплаты среди городов-миллионников отмечена в Волгограде, который находится на 71 месте (2,98 набора).
Санкт-Петербург является вторым городом-миллионником по покупательской способности зарплат. Во второй столице России соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 4,48, в текущем рейтинге город расположился на 11 месте. Также хорошие результаты среди городов-миллионников у Казани (4,07 набора и 17 место), Екатеринбурга (4,03 набора и 18 место), Уфы (3,72 набора и 28 место) и Красноярска (3,7 набора и 29 место).

Зарплата выше ста тысяч рублей

Лидером по средней чистой заработной плате на крупных и средних предприятиях является чукотский город Анадырь. Средняя чистая зарплата в этом городе за месяц превысила 164 тысячи рублей. Второе место по средней чистой заработной плате занимает Москва с результатом в 160,3 тысячи рублей в месяц. Третье, четвертое и пятое места занимают Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск, где средняя зарплата составила 156, 142 и 133 тысячи рублей соответственно.
Также, согласно исследованию, высокие средние зарплаты наблюдаются еще в 11 городах: Магадане, Петропавловске-Камчатском, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красногорске, Химках, Санкт-Петербурге, Мурманске, Одинцово, Нижневартовске и Якутске. Таким образом в 16 городах средняя зарплата в первой половине 2024 года была выше 100 тысяч рублей, за прошедший год их количество увеличилось ровно вдвое.
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Рядом с этой границей находятся Нарьян-Мар, Домодедово и Владивосток. Эксперты ожидают, что в этих городах уже в ближайший год средние зарплаты превысят 100 тысяч рублей. По итогам второго квартала 2024 года средняя зарплата по стране составила 86,5 тысячи рублей и всего в 23 городах ее уровень равен этому значение или выше его.
Самые низкие средние месячные зарплаты в январе-июне 2024 года были зафиксированы в Элисте и Владикавказе – 44,3 и 44,4 тысячи рублей в месяц соответственно. Также невысокое значение заработной платы во Нальчике и Грозном: уровень средней чистой зарплаты в первом полугодии 2024 года в этих двух городах составил 44,7 тысячи рублей. В целом же средняя чистая зарплата в январе-июне 2024 года за месяц была ниже 45 тысяч рублей в только в этих четырех крупных городах, а менее 50 тысяч рублей в месяц - еще в четырех городах из проанализированных 100.

Прирост зарплат

Согласно результатам исследования, в 97 российских городах прирост заработной платы в первом полугодии 2024 года оказался выше 10%. При этом в 30 городах зарплаты в январе-июне 2024 года были более чем на 20% выше, чем в аналогичный период 2023 года.
Эксперты отмечают, что в некоторых населенных пунктах статистика зафиксировала по-настоящему взрывной рост зарплат. Так, в восьми городах (Тольятти, Йошкар-Ола, Набережные Челны, Череповец, Курган, Ставрополь, Ижевск и Старый Оскол) средние заплаты за год выросли более чем на 25%. Лидером по приросту заработной платы в первой половине 2024 года стал Тольятти, прирост в котором относительно аналогичного периода 2023 года составил 32,9%.
Также в первую пятерку по темпам прироста зарплаты в первом полугодии 2024 года вошли Йошкар-Ола, Набережные Челны, Череповец, Курган, где средняя зарплата выросла на 27%. Кроме того, еще в 22 городах прирост средних зарплат превысил 20%. В свою очередь в Москве прирост составил 16,4%, а в Санкт-Петербурге – 15,5%, что ниже среднего.
Наиболее слабый прирост зарплат наблюдался в Астрахани, где за год они выросли всего на 8,7%. Также относительно невысокая динамика наблюдалась в Нарьян-Маре (+9,5%) и Новом Уренгое (+9,6%).
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