https://ria.ru/20240930/stoltenberg-1975616495.html

Столтенберг захотел поставить условие для мирного соглашения по Украине

Столтенберг захотел поставить условие для мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 30.09.2024

Столтенберг захотел поставить условие для мирного соглашения по Украине

Мирное соглашение по Украине должно включать гарантии безопасности западных союзников, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:34

2024-09-30T21:34

2024-09-30T23:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мирное соглашение по Украине должно включать гарантии безопасности западных союзников, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters."Столтенберг также заявил, что любое окончание боевых действий путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны западных держав, прежде всего Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.Генсек также признал, что серебряной пули, которая изменила бы все на поле боя, не существует.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975608990.html

https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975577666.html

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в мире, владимир путин, украина, курская область, йенс столтенберг, россия, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато