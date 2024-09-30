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Столтенберг захотел поставить условие для мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:34 30.09.2024 (обновлено: 23:27 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/stoltenberg-1975616495.html
Столтенберг захотел поставить условие для мирного соглашения по Украине
Столтенберг захотел поставить условие для мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 30.09.2024
Столтенберг захотел поставить условие для мирного соглашения по Украине
Мирное соглашение по Украине должно включать гарантии безопасности западных союзников, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:34
2024-09-30T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
курская область
йенс столтенберг
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мирное соглашение по Украине должно включать гарантии безопасности западных союзников, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters."Столтенберг также заявил, что любое окончание боевых действий путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны западных держав, прежде всего Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.Генсек также признал, что серебряной пули, которая изменила бы все на поле боя, не существует.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975608990.html
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в мире, владимир путин, украина, курская область, йенс столтенберг, россия, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Курская область, Йенс Столтенберг, Россия, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Столтенберг захотел поставить условие для мирного соглашения по Украине

Столтенберг: для мирного соглашения по Украине нужны гарантии безопасности США

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мирное соглашение по Украине должно включать гарантии безопасности западных союзников, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters.
"Столтенберг также заявил, что любое окончание боевых действий путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны западных держав, прежде всего Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.
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Генсек также признал, что серебряной пули, которая изменила бы все на поле боя, не существует.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаКурская областьЙенс СтолтенбергРоссияЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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