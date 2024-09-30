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Эксперт оценил перспективы отношений России и НАТО при новом генсеке - РИА Новости, 30.09.2024
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15:54 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/nato-1975553542.html
Эксперт оценил перспективы отношений России и НАТО при новом генсеке
Эксперт оценил перспективы отношений России и НАТО при новом генсеке - РИА Новости, 30.09.2024
Эксперт оценил перспективы отношений России и НАТО при новом генсеке
Эскалация отношений между Россией и НАТО продолжится - другого не дано, поскольку альянс сформулировал давно свою позицию и теперь консолидировать линию альянса РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:54
2024-09-30T15:54
россия
брюссель
нидерланды
марк рютте
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
йенс столтенберг
нато
российская академия наук
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Эскалация отношений между Россией и НАТО продолжится - другого не дано, поскольку альянс сформулировал давно свою позицию и теперь консолидировать линию альянса вокруг противостояния России будет задачей нового Генсека НАТО Марка Рютте, заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Во вторник 1 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная церемония передачи дел от уходящего генсека Йенса Столтенберга избранному на этот пост экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. "Эскалация российско-натовских отношений продолжится, другого не дано, потому что НАТО сформулировало давно свою позицию, связанную с укреплением системы всестороннего сдерживания России, поэтому в принципиальном плане естественно эта линия не изменится, и как раз, наверное, она будет задачей следующего генерального секретаря ещё больше консолидировать эту линию", - сказал он в ходе круглого стола о перспективах отношений России и НАТО, который проходил в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Эксперт добавил, что внутри НАТО в свете грядущих выборов в США и отсутствия согласия по поводу того, как напитывать альянс деньгами и вооружениями, всё не так просто. "Здесь есть другой важный аспект, я бы хотел обратить внимание, вы знаете, на самом деле, каждый генеральный секретарь приходил с такой некой новой повесткой... А что теперь новый секретарь, он что-нибудь сможет изменить в той стратегии, которую НАТО закрепило в новой стратегической концепции в Мадриде? Очевидно, нет", - отметил он. "Однако на мой взгляд его отличительная особенность состоит в том, что достаточно опытный политик, европейский долгожитель и зарекомендовал себя как фигура, которая умеет лавировать, здесь у него самая основная задача на вот этом тяжелом переходном этапе, когда неясно, что делать с Украиной, как консолидировать позицию национальных государств-союзников, вот он подходящая кандидатура, чтобы эту гибкость продемонстрировать, попытаться собрать в кучку все интересы", - заключил он. Решения в НАТО принимаются консенсусом всех 32 членов-членов альянса, а роль генерального секретаря заключается в том, чтобы готовить эти решения и определять повестку организации.
https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html
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россия, брюссель, нидерланды, марк рютте, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), йенс столтенберг, нато, российская академия наук, в мире
Россия, Брюссель, Нидерланды, Марк Рютте, Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН), Йенс Столтенберг, НАТО, Российская академия наук, В мире
Эксперт оценил перспективы отношений России и НАТО при новом генсеке

Эксперт Данилов: эскалация отношений между Россией и НАТО продолжится

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Эскалация отношений между Россией и НАТО продолжится - другого не дано, поскольку альянс сформулировал давно свою позицию и теперь консолидировать линию альянса вокруг противостояния России будет задачей нового Генсека НАТО Марка Рютте, заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
Во вторник 1 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная церемония передачи дел от уходящего генсека Йенса Столтенберга избранному на этот пост экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.
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"Эскалация российско-натовских отношений продолжится, другого не дано, потому что НАТО сформулировало давно свою позицию, связанную с укреплением системы всестороннего сдерживания России, поэтому в принципиальном плане естественно эта линия не изменится, и как раз, наверное, она будет задачей следующего генерального секретаря ещё больше консолидировать эту линию", - сказал он в ходе круглого стола о перспективах отношений России и НАТО, который проходил в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Эксперт добавил, что внутри НАТО в свете грядущих выборов в США и отсутствия согласия по поводу того, как напитывать альянс деньгами и вооружениями, всё не так просто.
"Здесь есть другой важный аспект, я бы хотел обратить внимание, вы знаете, на самом деле, каждый генеральный секретарь приходил с такой некой новой повесткой... А что теперь новый секретарь, он что-нибудь сможет изменить в той стратегии, которую НАТО закрепило в новой стратегической концепции в Мадриде? Очевидно, нет", - отметил он.
"Однако на мой взгляд его отличительная особенность состоит в том, что достаточно опытный политик, европейский долгожитель и зарекомендовал себя как фигура, которая умеет лавировать, здесь у него самая основная задача на вот этом тяжелом переходном этапе, когда неясно, что делать с Украиной, как консолидировать позицию национальных государств-союзников, вот он подходящая кандидатура, чтобы эту гибкость продемонстрировать, попытаться собрать в кучку все интересы", - заключил он.
Решения в НАТО принимаются консенсусом всех 32 членов-членов альянса, а роль генерального секретаря заключается в том, чтобы готовить эти решения и определять повестку организации.
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РоссияБрюссельНидерландыМарк РюттеДмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)Йенс СтолтенбергНАТОРоссийская академия наукВ мире
 
 
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