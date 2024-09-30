https://ria.ru/20240930/kareliya-1975403057.html

Эксперт рассказал о зверствах финских оккупантов в Карелии в годы ВОВ

Эксперт рассказал о зверствах финских оккупантов в Карелии в годы ВОВ - РИА Новости, 30.09.2024

Эксперт рассказал о зверствах финских оккупантов в Карелии в годы ВОВ

Финские оккупанты на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны устроили геноцид советских людей, отличавшийся крайним изуверством – военнопленных... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:47

2024-09-30T03:47

2024-09-30T09:58

финляндия

петрозаводск

россия

александр щербаков

рашид нургалиев

петтери орпо

генеральная прокуратура рф

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292494_0:142:3089:1880_1920x0_80_0_0_e75f5059a5b3a3c1a5fd05febc6dd168.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финские оккупанты на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны устроили геноцид советских людей, отличавшийся крайним изуверством – военнопленных живьем сжигали на кострах, а отрезанные головы пускали на вываривание черепов, рассказал РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. В понедельник отмечается 80 лет со дня освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков. В результате Выборгско-Петрозаводской (10 июня – 9 августа 1944 года) стратегической наступательной операции Красной армии войска Ленинградского и Карельского фронтов во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом, Ладожской и Онежской военными флотилиями взломали многополосную, мощную оборону финской армии, освободили большую часть Карело-Финской ССР и ее столицу город Петрозаводск, а также северные районы Ленинградской области с городом Выборг. Сокрушительное поражение финской армии предопределило вывод Финляндии из войны на стороне Германии и создало условия для освобождения советского Заполярья и северных районов Норвегии. Заживо сожженные и сваренные По указанию начальника Главного политического управления Красной армии генерал-полковника Александра Щербакова еще до завершения операции на Карельский фронт был командирован его заместитель генерал-лейтенант Иосиф Шикин, курировавший в главке направление пропаганды и агитации. Задачей Шикина был сбор материалов о злодеяниях финских войск на временно оккупированной территории. "Результатом этой поездки стал материал, состоящий из 75 актов зафиксированных зверств и злодеяний, 85 протоколов допросов финских военнопленных, свидетелей и участников зверств, 7 приказов финского командования, несколько заявлений советских граждан, а также около 90 фотографий, в том числе трофейных", - сказал Матвеев. "Значительная часть собранного материала касалась зверств финской армии в отношении военнопленных красноармейцев, особенно раненых", - добавил эксперт. Об этой работе Шикин сообщил в докладной записке Щербакову 28 июля 1944 года. Документ хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории. Матвеев привел выдержки из докладной записки. Как писал Шикин, собранный материал "свидетельствует о диких, варварских истязаниях и пытках, которым подвергали финские садисты своих жертв перед тем, как умертвить их". "Множество найденных трупов замученных советских офицеров и бойцов имеют ножевые раны, у многих отрезаны уши, нос, выколоты глаза, конечности вывернуты из суставов, на теле вырезаны полосы кожи и пятиконечные звезды. Финские изверги практиковали сжигание людей заживо на костре", - сообщал Шикин. Далее в записке в качестве примера приводился факт обнаружения в конце июня 1944 года на берегу Ладожского озера тела неизвестного красноармейца, заживо сваренного в большой железной бочке. Каннибальский обычай по-финскиСогласно показаниям захваченных в плен финнов, обобщенных Шикиным, "среди белофинской солдатни нашел распространение дикий, каннибальский обычай вываривания голов умерщвленных советских военнопленных с целью отделения мягких покровов от черепа". Среди собранных материалов была фотография финского солдата с черепом убитого красноармейца. Не менее ужасной в документе ГлавПУРа описана участь советских военнопленных, оказавшихся в финских концлагерях. "В концлагерях был установлен режим, рассчитанный на вымирание военнопленных медленной, мучительной смертью. Их морили голодом. Бараки, в которых были размещены пленные, как правило, круглый год не отапливались. Ужасающие антисанитарные условия жизни военнопленных и гнилая, несъедобная пища были причиной массовых желудочных и других заболеваний. Самой же распространенной болезнью, чаще всего имевшей смертельный исход, было общее истощение", - отмечал Шикин. Жестокая участь ждала и мирное население оккупированных финнами районов Карелии и Ленинградской области. Для него также, как и для военнопленных, создавались концентрационные лагеря с невыносимыми условиями жизни. В докладной записке замначальника ГлавПУРа собраны материалы по шести таким лагерям: "Режим, по существу, ничем не отличался от режима в концлагерях для советских военнопленных: голодный поек, болезни, грязь, избиения, надругательства, расстрелы. Особенной жестокостью отличался режим в Олонецком лагере №8 и Кутижмском лагере смерти. Изнуренных постоянным голодом людей заставляли работать по 12-14 часов в сутки". По словам Шикина, исключений не было ни для больных, ни для детей: "Тех, кто не в силах был двигаться, притаскивали к месту работы, а по окончании рабочего дня опять тащили в лагерь. Избиения были обычным явлением. В лагерях имелся целый набор различных инструментов для истязаний: плети, резиновые дубинки, трубки для противогазов, наполненные песком… За малейшие отступления от установленного порядка или за выход за ограду без конвоя грозил расстрел". Часть собранного армейскими политработниками доказательного материала касалась действий финской армии по "разрушению и ограблению советских городов и сел". "По ущербу, нанесенному городу Петрозаводску, можно заключить, что финская военщина поставила себе целью разрушить полностью столицу Карело-Финской ССР. Из основных предприятий гор. Петрозаводска разрушены типография им. Анохина, пивоваренный завод, хлебокомбинат, Соломенский лесопильный завод, лыжная фабрика, Онежский машиностроительный завод и многое другое", - писал Шикин. "Полностью разрушен, сожжен и разграблен Петрозаводский университет, разграблены музеи, уничтожены и вывезены различные ценные экспонаты, невоспроизводимые кустарные работы, церковная утварь. Уничтожено шесть школьных зданий. Разрушены здания государственной филармонии и финского театра. Совершенно разрушено и разграблено силовое электрохозяйство Петрозаводска. Железнодорожная станция и узел Петрозаводск частично взорваны и совершенно разрушены, частично требуют капитального ремонта. Разрушено много яслей, лечебных заведений и жилых домов", - добавлял замначальника ГлавПУРа. Все собранные материалы, изобличающие финскую армию в массовых злодеяниях на оккупированной территории Карелии, были переданы в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), заместителю наркома иностранных дел СССР Соломону Лозовскому, а также в Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, отметил Матвеев. Отдельные наиболее яркие документы генерал Шикин предложил использовать в центральной и фронтовой печати, а также для создания специальной листовки с целью распространения в действующей армии, добавил эксперт. Вердикт судаВерховный суд Карелии 1 августа нынешнего года признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Рассмотрение дела началось 19 июля. В ходе судебного процесса был рассмотрен большой объем доказательств, в том числе архивные документы, материалы уголовных дел, свидетельские показания. С осени 1941 года и до июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории Карелии находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Финны преследовали свои глубоко корыстные цели, в том числе желали построить "Великую Финляндию". В регионе действовало 14 крупных концентрационных лагерей, свыше 70 трудовых лагерей и лагерей для военнопленных. Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысяч. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены более 8 тысяч мирных граждан, в том числе детей, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных. Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Карелии, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России. Отказ Хельсинки признать геноцид Решение Верховного суда Карелии базировалось на тщательно собранной доказательной базе. Документальные материалы о зверствах финских оккупантов находятся в открытом доступе, в том числе в сборнике "Без срока давности. Республика Карелия", выпущенном в 2020 году. Несмотря на это, в начале августа нынешнего года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался признавать решение Верховного Карелии, назвав его якобы не имеющим под собой никаких оснований. Также он назвал решение суда "пропагандистской игрой", с помощью которой пытаются испортить репутацию Финляндии. Финляндия, шовинистические настроения граждан которой подогреваются Западом, не собирается признавать вину за уничтожение советских граждан в годы Великой Отечественной войны, нынешняя финская "элита" демонстративно закрывает глаза на факты этих преступлений, заявил в июне нынешнего года первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Со стороны историков, журналистов и политиков Финляндии все активнее осуществляются попытки переписать историю Второй мировой войны, вопреки очевидным фактам оправдать финский нацизм, цинично описывая его как способ "цивилизовать нецивилизованное карельское население", отмечал Нургалиев в своей статье на сайте СБ РФ по случаю 80-летия освобождения Петрозаводска от оккупации. В 2023 году Финляндия вступила в НАТО. По мнению экспертов, финский президент Александр Стубб, выступающий за размещение в Финляндии ядерного оружия США, буквально повторяет политику Карла Густава Маннергейма, трижды отдававшего свою страну на откуп иностранным государствам. Это решение ложится в американскую концепцию "тотальной армии" и противоречит национальным интересам самой Финляндии, подчеркивают специалисты.

https://ria.ru/20240927/kareliya-1975065363.html

https://ria.ru/20240911/genotsid-1972031718.html

https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html

https://ria.ru/20240926/sk-1974766446.html

https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954442225.html

финляндия

петрозаводск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, петрозаводск, россия, александр щербаков, рашид нургалиев, петтери орпо, генеральная прокуратура рф, нато, великая отечественная война (1941-1945), общество