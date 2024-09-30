https://ria.ru/20240930/dzhonson-1975352881.html

Борис Джонсон признался, что едва не начал войну Британии с Нидерландами

Борис Джонсон признался, что едва не начал войну Британии с Нидерландами - РИА Новости, 30.09.2024

Борис Джонсон признался, что едва не начал войну Британии с Нидерландами

Британское руководство всерьез разрабатывало план военного вторжения в Нидерланды. И лишь карантин спас жителей Страны тюльпанов от нападения со стороны... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:01

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ла-манш

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Британское руководство всерьез разрабатывало план военного вторжения в Нидерланды. И лишь карантин спас жителей Страны тюльпанов от нападения со стороны союзников по НАТО. И это не выдумка авторов очередного сериала популярного ныне жанра альтернативной реальности. В этом прямо и открыто, с описанием красочных подробностей признался сам автор бредовой идеи, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.Надо заметить, что Джонсон уже говорил об этом в декабре прошлого года, когда он предстал перед комиссией, расследующей преступную халатность его правительства во время эпидемии коронавируса. Но тогда это заявление многие восприняли как очередную, мягко скажем, не очень умную шуточку вечно лохматого политика, одну из его метафор. Но с октября Джонсон начинает презентацию своих мемуаров под заголовком "Освобожденный" (хотя слово Unleashed в контексте признаний бывшего премьера правильнее было бы перевести как "Спущенный с привязи").В раскрутке этой книги принимает активное участие газета Daily Mail, где Джонсон отныне является самым высокооплачиваемым колумнистом. Собственно, на ее страницах он и опубликовал выдержки из мемуаров под заголовком "Почему я подумывал о вторжении в Голландию при помощи драматического рейда по каналу, чтобы вырвать из лап Брюсселя пять миллионов украденных вакцин".И вдруг выяснилось, что это вовсе была не шутка и не метафора. Оказалось, что в конце марта 2021 года Джонсон действительно дал команду высшему армейскому командованию разработать план военной операции в стране НАТО, а затем провел совещание с целью обсудить этот план. И заместитель командующего генерального штаба генерал-лейтенант Дуг Чалмерс, смущаясь, краснея и кашляя (ну, не мог же офицер сказать прямо в глаза премьеру, что тот безумен!), действительно представил "гениальный" план.Заключался он в том, что одна команда британского спецназа должна была прибыть в аэропорт Амстердама коммерческим рейсом, а другая ночью тайком на катерах пересекла бы Ла-Манш, а затем нидерландскими каналами пробралась бы к складу университетского города Лейден, где и находился склад с вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca, которые Джонсон считал своими. Затем должен был произойти вооруженный захват склада, перегрузка вакцин в заранее приготовленные грузовики и доставка их в порты на Ла-Манше. Вдумайтесь, Джонсон даже признается сейчас, что планировал эту "блестящую" операцию по картам Google Earth! Ну, хоть не по компьютерным игрушкам, и то ладно. При этом он даже сейчас не задумывается над тем, сколько людей могло погибнуть при осуществлении безумного плана.Судя по мемуарам, остановил от реализации этого проекта лишь один аргумент: в это время в Нидерландах был жесткий локдаун, а потому любые передвижения людей, и тем более вооруженных людей, отслеживались моментально. И краснеющий генерал задал один простой вопрос премьеру: "Что дальше?". Он пояснил: "Нам придется объяснять, почему мы вторглись в страну, которая является нашим давним союзником по НАТО". Представьте, только это остановило нечесаного авантюриста, по иронии судьбы оказавшегося в кресле премьера Британии!Похоже, он до сих пор сожалеет, что не смог реализовать этот аналог операции "Немыслимое", которую Уинстон Черчилль задумывал провести против своих союзников в 1945 году. Не случайно ведущие телеканала GB News, в шоке описывая сценарий вторжения Джонсона в Нидерланды, пояснили: "Это потому что он всегда видел себя как Черчилля".А политический обозреватель Пирс Поттинджер так прокомментировал эту авантюрную идею: "Я никогда не рассматривал Бориса Джонсона как Тома Круза, но это в буквальном смысле "Миссия невыполнима". <…> И если у кого-то были сомнения по поводу состояния рассудка Бориса — вот вам ответ! В том смысле, что это была абсолютно сумасшедшая идея. <…> Вы помните, он серьезно заболел во время эпидемии ковида. Некоторые люди сомневались в серьезности его болезни. Но я думаю, это ответ: он был очень болен! Это, должно быть, повредило его мозг".Но давайте вспомним, что было дальше. Этот человек с "поврежденным мозгом" продолжал руководить ядерной островной державой еще полтора года после описываемых событий. И именно он спустя всего год после несостоявшейся "высадки в Нидерландах" высадился в Киеве и велел Владимиру Зеленскому воевать "до последнего украинца"! О чем сейчас часто вспоминает Владимир Путин, задавая сакраментальный вопрос: "Где теперь господин Джонсон? А война продолжается".Нынешние мемуары британского авантюриста свидетельствует о его сущности и примитивных подходах к решению конфликтов. Ведь он наверняка, отправившись в Киев убеждать тамошних авантюристов в необходимости отринуть выгодные для Украины стамбульские договоренности, так же по картам Google планировал "блестящие" операции по высадке ВСУ в Крыму, как он планировал высадку британского спецназа в Лейдене. Он до сих пор пишет о том, что его "лучший в мире" спецназ легко осуществил бы захват вакцин, которые он считал британскими. Примерно в таком же духе он наверняка и советовал Зеленскому, напоминая ему, что 170 лет назад "лучшая в мире" британская армия уже захватывала Крым.Просто в Киеве не нашлось своего трезвомыслящего генерала, который задал бы такой же резонный вопрос: "А что дальше?" Просто в Киеве несостоявшийся британский "Черчилль" нашел наконец такого же авантюриста, только менее образованного и не задающего лишних вопросов. Так два клоуна предопределили кровавый путь, по которому вынуждена была пойти Украина. У одного, как мы теперь видим, был "поврежденный мозг", а у второго он, похоже, всегда отсутствовал.

https://ria.ru/20240921/dzhonson-1973912386.html

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

https://ria.ru/20231031/lokdaun-1906416979.html

https://ria.ru/20240912/smi-1971831033.html

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