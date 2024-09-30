https://ria.ru/20240930/antifrod-1975059835.html

Что такое "Антифрод": что это и как работает?

Что такое "Антифрод": что это и как работает? - РИА Новости, 30.09.2024

Что такое "Антифрод": что это и как работает?

В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с мобильными тарифами. Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:18

2024-09-30T16:18

2024-09-30T16:18

технологии

россия

билайн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мошенники

кибербезопасность

на связи

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В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с мобильными тарифами. Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы."Один из таких случаев произошел с клиентом нашей компании, который обратился в Группу быстрого реагирования. Мошенники позвонили ему и предложили подключить тариф со скидкой 50%. Они пообещали, что каждые два месяца тариф будет автоматически продлеваться. Общение продолжилось в Telegram, где злоумышленники попросили перевести деньги сразу за два месяца для "гарантии подключения". После перевода денег обещанный тариф так и не был подключен. Через два месяца клиент попытался связаться с "представителем" в Telegram, чтобы узнать о продлении скидки. Ему ответили, что "сотрудник" находится в отпуске, а затем и вовсе удалили чат", – рассказал представитель мобильного оператора "Билайн".Но борьба "щита" с "мечом" вышла на новый уровень — операторы мобильной связи и государство активно выстраивают систему защиты от кибермошенников."Антифрод": что это?Термин "антифрод" (от англ. anti-fraud — борьба с мошенничеством) пришел из банковского сектора. Так называют комплекс мер, направленных на предотвращение мошеннических транзакций — конечной целью кибермошенников всегда являются деньги жертвы."Краеугольным камнем" телефонного мошенничества является использование подменных номеров. Сама технология изначально разрабатывалась для защиты телефона от нежелательных звонков и сообщений, а также для отслеживания звонков, например, по объявлениям. Но этот способ быстро освоили мошенники — злоумышленники подменяют свой номер, подделывая его под телефоны близких жертвы, крупных компаний и прочих служб.Но звонок с подменного номера можно заблокировать с помощью специального облачного программного обеспечения — верификация вызова оператором попросту не позволяет мошенникам дозвониться до вас.Всплеск телефонного мошенничества в РоссииО масштабах проблемы телефонного мошенничества говорят сухие цифры статистики. Согласно результатам опроса ВЦИОМ в 2024 году, 67% россиян столкнулись с телефонным мошенничеством за последние 6-12 месяцев.Киберпреступность в этом направлении эволюционировала, освоив новые методы обмана граждан. Если в "нулевые" схемы были довольно примитивные, со звонками от "родственника", попавшего в беду и требовавшего перевести деньги на номер телефона или карту, то уже в "десятые" размах телефонного мошенничества принимает иные размеры — в местах лишения свободы создавались целые колл-центры, где с помощью данных из слитых баз, выманивали деньги у россиян.Проблема таких криминальных колл-центров сегодня фактически решена. Последовательно были приняты законы об усилении контроля за передачу мобильников в колонии, тюрьмы и изоляторы и введение уголовной ответственности за повторное правонарушение. К началу "двадцатых" центр тяжести кибермошенников переместился из России в некоторые сопредельные государства.Так, по данным МВД, более 90% ИТ-преступлений в России совершаются из колл-центров, находящихся на территории Украины. Причем мошенники часто используют и откровенное запугивание собеседников, представляясь "капитанами полиции", "майорами ФСБ" и даже коллекторами, рассказывающими о просрочках по ипотечным платежам.Телефонные мошенники в России совершают от 10 до 15 миллионов звонков ежедневно, а с начала года их нажива составила более 600 миллионов рублей. Впрочем, большая их часть блокируется — борьба с фродом ведется весьма эффективно благодаря госплатформе "Антифрод" (18+).Платформа "Антифрод"В декабре 2022 года в России была запущена Роскомнадзором система "Антифрод" — единая платформа верификации телефонных вызовов. Ее создание было предусмотрено в законе "О связи" (№ 319-ФЗ). Система проверяет, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, совершает данный звонок. При отсутствии подтверждения оператор связи отклоняет такой вызов.За первые пять месяцев 2024 года значительно снизилось количество мошеннических звонков, доходящих до абонентов: если в 2023 году этот показатель составлял около 75 тысяч вызовов в сутки, то теперь – примерно 20–30 тысяч. По данным Роскомнадзора, только за первые четыре месяца 2024 года система предотвратила 248 миллионов звонков."В целом, система "Антифрод" является эффективным средством борьбы с мошенниками. Без нее, количество украденных средств было бы значительно больше. Ее работа осложняет жизнь мошенникам, что приводит к снижению эффективности их злодеяний. Но есть и перспектива развития — если операторы будут применять технологии искусственного интеллекта для максимально автоматизированного выявления фрод-звонков", — отметил руководитель лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников.Законодательно закреплена норма, по которой к "Антифрод" должны подключиться все операторы связи России до декабря 2024 года. Одним из первых операторов мобильной связи, подключившийся к системе, стал билайн.Основные правила безопасности для пользователяНо насколько продвинутыми и технологичными не были бы меры по предотвращению звонков от мошенников, каждый абонент должен знать простые правила. Соблюдение их позволит сэкономить время, нервы и деньги."Чтобы не стать жертвой мошенников, важно следовать нескольким простым правилам: не доверять звонкам с незнакомых номеров, осторожно работать с сообщениями по СМС, в мессенджерах, а также письмами в почте, где прикреплены непроверенные ссылки, не передавать личную информацию по телефону и не оставлять ее на сомнительных сайтах, а также не давать собой манипулировать и прекращать разговоры при первых подозрения", — пояснил директор центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павел Коваленко.Есть и специфический "красный флаг", который подскажет, что с вами говорит мошенник."Мошенники стараются давить на болевые точки, как правило, страх потери нажитого или оказаться ответственным за неправомерные действия. Очень яркий маркер – запрет рассказывать кому-либо о происходящем. В таких случаях надо сразу вешать трубку", — добавил эксперт компании "Финансово-правовой альянс" Евгения Боднар.Жесткие меры по борьбе с фродом в сетях операторов заставили кибермошенников переместиться в популярные мессенджеры. Как отмечают эксперты, звонок или сообщение оттуда нужно воспринимать, как фрод."В сомнительных случаях необходимо как можно скорее прекратить диалог, заблокировав при этом номер. В иных случаях стоит запросить детальную информацию о звонящем, чтобы верифицировать его личность: ФИО, должность, данные банковского подразделения и т.д. Все чаще мы наблюдаем новую тенденцию: мошенники прибегают к прозвонам через мессенджеры — Telegram или WhatsApp. Если звонок поступает оттуда, он с максимальной вероятностью является мошенническим", — заключил директор портфеля решений экосистемы в области информационной безопасности "Нота Купол" Игорь Душа.В свою очередь, директор по управлению уровнем фрода в "Билайне" Петр Алферов уточнил, что для того, чтобы избежать мошенничества, следует быть бдительными и не доверять незнакомым людям. "Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи. Не сообщайте никому свои личные данные и не переводите деньги на неизвестные счета", – добавили в "Билайне".

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, билайн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенники, кибербезопасность