https://ria.ru/20240627/it-1955822004.html

Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД

Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД - РИА Новости, 27.06.2024

Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД

Более 90% IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:29

2024-06-27T12:29

2024-06-27T12:30

россия

происшествия

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

украина

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Более 90% IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко. "Больше 90% IT-преступлений совершается из колл-центров, находящихся на Украине, используются технологии, которые дают страны НАТО... Фактически идет информационно-диверсионная борьба", - сказал Авдейко, выступая на ПМЮФ. Также он подчеркнул, что почти в 40 субъектах России изъято более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу средств связи, а также более 250 тысяч сим-карт. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право – основа глобального равновесия". РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240408/fsb-1938500997.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, петербургский международный юридический форум