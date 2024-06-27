https://ria.ru/20240627/it-1955822004.html
Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД
Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД - РИА Новости, 27.06.2024
Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД
Более 90% IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:29
2024-06-27T12:29
2024-06-27T12:30
россия
происшествия
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Более 90% IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко. "Больше 90% IT-преступлений совершается из колл-центров, находящихся на Украине, используются технологии, которые дают страны НАТО... Фактически идет информационно-диверсионная борьба", - сказал Авдейко, выступая на ПМЮФ. Также он подчеркнул, что почти в 40 субъектах России изъято более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу средств связи, а также более 250 тысяч сим-карт. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право – основа глобального равновесия". РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240408/fsb-1938500997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, петербургский международный юридический форум
Россия, Происшествия, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина, Петербургский международный юридический форум
Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД
МВД: более 90 процентов IT-преступлений в России совершают с территории Украины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Более 90% IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.
"Больше 90% IT-преступлений совершается из колл-центров, находящихся на Украине, используются технологии, которые дают страны НАТО... Фактически идет информационно-диверсионная борьба", - сказал Авдейко, выступая на ПМЮФ. Также он подчеркнул, что почти в 40 субъектах России изъято более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу средств связи, а также более 250 тысяч сим-карт.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право – основа глобального равновесия".
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.