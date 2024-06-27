Рейтинг@Mail.ru
Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 27.06.2024 (обновлено: 12:30 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/it-1955822004.html
Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД
Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД - РИА Новости, 27.06.2024
Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД
Более 90% IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:29
2024-06-27T12:30
россия
происшествия
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
петербургский международный юридический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Более 90% IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко. "Больше 90% IT-преступлений совершается из колл-центров, находящихся на Украине, используются технологии, которые дают страны НАТО... Фактически идет информационно-диверсионная борьба", - сказал Авдейко, выступая на ПМЮФ. Также он подчеркнул, что почти в 40 субъектах России изъято более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу средств связи, а также более 250 тысяч сим-карт. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право – основа глобального равновесия". РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240408/fsb-1938500997.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, петербургский международный юридический форум
Россия, Происшествия, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина, Петербургский международный юридический форум
Девять из десяти IT-преступлений в России совершают с Украины, заявило МВД

МВД: более 90 процентов IT-преступлений в России совершают с территории Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Более 90% IT-преступлений в России совершается из колл-центров, находящихся на Украине с помощью технологий НАТО, сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.
"Больше 90% IT-преступлений совершается из колл-центров, находящихся на Украине, используются технологии, которые дают страны НАТО... Фактически идет информационно-диверсионная борьба", - сказал Авдейко, выступая на ПМЮФ. Также он подчеркнул, что почти в 40 субъектах России изъято более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу средств связи, а также более 250 тысяч сим-карт.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право – основа глобального равновесия".
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
ФСБ России пресекла деятельность группы лиц, причастных к украинским кол-центрам. Кадр видео
ФСБ задержала пятерых мошенников, причастных к хищению средств у россиян
8 апреля, 10:01
 
РоссияПроисшествияТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)УкраинаПетербургский международный юридический форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала