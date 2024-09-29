https://ria.ru/20240929/peterburg-1975344520.html
В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте
В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте - РИА Новости, 29.09.2024
В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте
Петербургская полиция ищет молодого человека, который выстрелил в девочку из ракетницы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:30
2024-09-29T14:30
2024-09-29T15:10
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
приморский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Петербургская полиция ищет молодого человека, который выстрелил в девочку из ракетницы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Инцидент произошел 28 сентября на фудкорте на Комендантской площади, дом 1. "В полицию Приморского района поступило сообщение о том, что <…> неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней ученицы восьмого класса, после чего с места происшествия скрылся", — говорится в релизе.Девочка обратилась в больницу с ожогом левого предплечья. Медики оказали ей помощь и отправили на амбулаторное лечение. Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240927/lenoblast-1975129768.html
санкт-петербург
ленинградская область
приморский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Приморский район
В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте
В Петербурге в 15-летнюю девочку выстрелили из ракетницы, у нее ожог предплечья