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В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте - РИА Новости, 29.09.2024
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14:30 29.09.2024 (обновлено: 15:10 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/peterburg-1975344520.html
В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте
В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте - РИА Новости, 29.09.2024
В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте
Петербургская полиция ищет молодого человека, который выстрелил в девочку из ракетницы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:30
2024-09-29T15:10
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Петербургская полиция ищет молодого человека, который выстрелил в девочку из ракетницы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Инцидент произошел 28 сентября на фудкорте на Комендантской площади, дом 1. &quot;В полицию Приморского района поступило сообщение о том, что &lt;…&gt; неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней ученицы восьмого класса, после чего с места происшествия скрылся&quot;, — говорится в релизе.Девочка обратилась в больницу с ожогом левого предплечья. Медики оказали ей помощь и отправили на амбулаторное лечение. Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.
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санкт-петербург
ленинградская область
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Приморский район
В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте

В Петербурге в 15-летнюю девочку выстрелили из ракетницы, у нее ожог предплечья

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Петербургская полиция ищет молодого человека, который выстрелил в девочку из ракетницы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произошел 28 сентября на фудкорте на Комендантской площади, дом 1.
«

"В полицию Приморского района поступило сообщение о том, что <…> неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней ученицы восьмого класса, после чего с места происшествия скрылся", — говорится в релизе.

Девочка обратилась в больницу с ожогом левого предплечья. Медики оказали ей помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПриморский район
 
 
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