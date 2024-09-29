https://ria.ru/20240929/peterburg-1975344520.html

В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте

В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте - РИА Новости, 29.09.2024

В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте

Петербургская полиция ищет молодого человека, который выстрелил в девочку из ракетницы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:30

2024-09-29T14:30

2024-09-29T15:10

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Петербургская полиция ищет молодого человека, который выстрелил в девочку из ракетницы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Инцидент произошел 28 сентября на фудкорте на Комендантской площади, дом 1. "В полицию Приморского района поступило сообщение о том, что <…> неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней ученицы восьмого класса, после чего с места происшествия скрылся", — говорится в релизе.Девочка обратилась в больницу с ожогом левого предплечья. Медики оказали ей помощь и отправили на амбулаторное лечение. Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240927/lenoblast-1975129768.html

санкт-петербург

ленинградская область

приморский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, приморский район