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Глава КЧР выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

Глава КЧР выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024

Глава КЧР выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил в своем Telegram-канале соболезнования родным и близким погибших после взрыва на АЗС в Дагестане. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:48

2024-09-28T17:48

2024-09-28T17:48

происшествия

махачкала

россия

рашид темрезов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

карачаево-черкесская республика (кчр)

республика дагестан

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ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил в своем Telegram-канале соболезнования родным и близким погибших после взрыва на АЗС в Дагестане. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем. "Искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Карачаево-Черкесия скорбит вместе с вами… Со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку", - написал Темрезов.

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Ольга Фомченкова

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