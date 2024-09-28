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Глава КЧР выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
Глава КЧР выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
Глава КЧР выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил в своем Telegram-канале соболезнования родным и близким погибших после взрыва на АЗС в Дагестане. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:48
2024-09-28T17:48
2024-09-28T17:48
происшествия
махачкала
россия
рашид темрезов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика дагестан
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ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил в своем Telegram-канале соболезнования родным и близким погибших после взрыва на АЗС в Дагестане. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем. "Искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Карачаево-Черкесия скорбит вместе с вами… Со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку", - написал Темрезов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, карачаево-черкесская республика (кчр), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Рашид Темрезов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Республика Дагестан
Глава КЧР выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
Темрезов выразил соболезнования родным погибших при взрыве на АЗС в Махачкале