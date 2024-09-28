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Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получат по миллиону рублей - РИА Новости, 28.09.2024

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получат по миллиону рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:07

2024-09-28T12:07

2024-09-28T12:08

происшествия

махачкала

взрыв на азс в махачкале

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получат по миллиону рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов."Семьям погибших мы выделим по миллиону рублей", – сказал Меликов на пресс-подходе.В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.

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происшествия, махачкала, взрыв на азс в махачкале, сергей меликов, республика дагестан