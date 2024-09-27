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"Яндекс" рассказал о популярных вопросах к нейросети про города - РИА Новости, 27.09.2024
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09:23 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/yandeks-1974990902.html
"Яндекс" рассказал о популярных вопросах к нейросети про города
"Яндекс" рассказал о популярных вопросах к нейросети про города - РИА Новости, 27.09.2024
"Яндекс" рассказал о популярных вопросах к нейросети про города
Россияне чаще всего используют вопросительные слова "где" и "как", когда задают вопросы про города-миллионники сервису "Нейро", их интересует: где в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:23
2024-09-27T09:23
екатеринбург
нижний новгород
омск
яндекс
технологии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россияне чаще всего используют вопросительные слова "где" и "как", когда задают вопросы про города-миллионники сервису "Нейро", их интересует: где в Екатеринбурге проверить силу удара, в Самаре - поесть космическую еду или как пригласить в гости кота для пожилого человека в Петербурге, говорится в исследовании "Яндекса", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Где" - самое распространенное вопросительное слово в вопросах к "Нейро" про города-миллионники: оно встречается в 19% случаев. Например, пользователи спрашивают, где в Екатеринбурге проверить силу удара, в Самаре - поесть космическую еду, а в Нижнем Новгороде - встретить раков. На втором месте - слово "как": 17% вопросов. К примеру, как заработать миллиард в Омске или как пригласить в гости кота для пожилого человека в Санкт-Петербурге. На третьем месте - слово "что": 9% вопросов. Например, что делать в Уфе, чтобы получить удовольствие, или что было бы, если бы Новосибирск существовал в древности", - рассказали аналитики. Отмечается, что чаще всего пользователи хотят узнать у "Нейро", куда сходить и что посмотреть в городах-миллионниках. "Но вопросы бывают самые разные: люди спрашивают, когда лучше приехать в тот или иной город, интересуются происхождением его названия, сравнивают города по разным параметрам и так далее", - сообщили в компании. Аналитики также подсчитали, как часто пользователи спрашивают у "Нейро", что посмотреть в том или ином городе-миллионнике. Оказалось, что доля таких запросов выше всего среди вопросов про Казань, Нижний Новгород и Волгоград, а ниже всего - про Омск, Челябинск и Москву. "Почти в каждом городе-миллионнике есть объекты или явления, которые отличают его от всех остальных. Например, в вопросах про Санкт-Петербург особенно часто упоминают белые ночи, про Челябинск - верблюда на его гербе, про Екатеринбург - небоскреб "Высоцкий", а про Казань - сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", - добавили аналитики. Пользователи задают "Нейро" вопросы и про жителей городов-миллионников, выяснили в "Яндексе". К примеру, кто чаще пользуется мясорубкой - москвичи или воронежцы, почему челябинцы суровые, как по-интересному называют екатеринбуржцев, почему уфимцы умные, где в Волгограде живут влиятельные люди, что любят делать почти все петербуржцы, как выглядят коренные омичи, сколько денег нужно для счастья казанцам. "Яндекс" в апреле запустил сервис "Нейро", в котором генеративные модели объединены с поисковой системой: нейросети подбирают необходимые источники через поисковую выдачу, а YandexGPT 3 представляет ответ в виде единого сообщения со ссылками на материалы. С момента запуска сервисом воспользовались почти 10 миллионов человек.
https://ria.ru/20240403/yandeks-1937694681.html
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екатеринбург, нижний новгород, омск, яндекс, технологии
Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Яндекс, Технологии
"Яндекс" рассказал о популярных вопросах к нейросети про города

Популярные вопросы к нейросети "Яндекса" про города начинаются с "где" и "как"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россияне чаще всего используют вопросительные слова "где" и "как", когда задают вопросы про города-миллионники сервису "Нейро", их интересует: где в Екатеринбурге проверить силу удара, в Самаре - поесть космическую еду или как пригласить в гости кота для пожилого человека в Петербурге, говорится в исследовании "Яндекса", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Где" - самое распространенное вопросительное слово в вопросах к "Нейро" про города-миллионники: оно встречается в 19% случаев. Например, пользователи спрашивают, где в Екатеринбурге проверить силу удара, в Самаре - поесть космическую еду, а в Нижнем Новгороде - встретить раков. На втором месте - слово "как": 17% вопросов. К примеру, как заработать миллиард в Омске или как пригласить в гости кота для пожилого человека в Санкт-Петербурге. На третьем месте - слово "что": 9% вопросов. Например, что делать в Уфе, чтобы получить удовольствие, или что было бы, если бы Новосибирск существовал в древности", - рассказали аналитики.
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В "Яндексе" прокомментировали ответ "Алисы" о героине "Маши и медведя"
3 апреля, 19:44
Отмечается, что чаще всего пользователи хотят узнать у "Нейро", куда сходить и что посмотреть в городах-миллионниках. "Но вопросы бывают самые разные: люди спрашивают, когда лучше приехать в тот или иной город, интересуются происхождением его названия, сравнивают города по разным параметрам и так далее", - сообщили в компании.
Аналитики также подсчитали, как часто пользователи спрашивают у "Нейро", что посмотреть в том или ином городе-миллионнике. Оказалось, что доля таких запросов выше всего среди вопросов про Казань, Нижний Новгород и Волгоград, а ниже всего - про Омск, Челябинск и Москву. "Почти в каждом городе-миллионнике есть объекты или явления, которые отличают его от всех остальных. Например, в вопросах про Санкт-Петербург особенно часто упоминают белые ночи, про Челябинск - верблюда на его гербе, про Екатеринбург - небоскреб "Высоцкий", а про Казань - сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", - добавили аналитики.
Пользователи задают "Нейро" вопросы и про жителей городов-миллионников, выяснили в "Яндексе". К примеру, кто чаще пользуется мясорубкой - москвичи или воронежцы, почему челябинцы суровые, как по-интересному называют екатеринбуржцев, почему уфимцы умные, где в Волгограде живут влиятельные люди, что любят делать почти все петербуржцы, как выглядят коренные омичи, сколько денег нужно для счастья казанцам.
"Яндекс" в апреле запустил сервис "Нейро", в котором генеративные модели объединены с поисковой системой: нейросети подбирают необходимые источники через поисковую выдачу, а YandexGPT 3 представляет ответ в виде единого сообщения со ссылками на материалы. С момента запуска сервисом воспользовались почти 10 миллионов человек.
Умная колонка Яндекс.Станция - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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ЕкатеринбургНижний НовгородОмскЯндексТехнологии
 
 
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