https://ria.ru/20240927/yandeks-1974990902.html

"Яндекс" рассказал о популярных вопросах к нейросети про города

"Яндекс" рассказал о популярных вопросах к нейросети про города - РИА Новости, 27.09.2024

"Яндекс" рассказал о популярных вопросах к нейросети про города

Россияне чаще всего используют вопросительные слова "где" и "как", когда задают вопросы про города-миллионники сервису "Нейро", их интересует: где в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:23

2024-09-27T09:23

2024-09-27T09:23

екатеринбург

нижний новгород

омск

яндекс

технологии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россияне чаще всего используют вопросительные слова "где" и "как", когда задают вопросы про города-миллионники сервису "Нейро", их интересует: где в Екатеринбурге проверить силу удара, в Самаре - поесть космическую еду или как пригласить в гости кота для пожилого человека в Петербурге, говорится в исследовании "Яндекса", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Где" - самое распространенное вопросительное слово в вопросах к "Нейро" про города-миллионники: оно встречается в 19% случаев. Например, пользователи спрашивают, где в Екатеринбурге проверить силу удара, в Самаре - поесть космическую еду, а в Нижнем Новгороде - встретить раков. На втором месте - слово "как": 17% вопросов. К примеру, как заработать миллиард в Омске или как пригласить в гости кота для пожилого человека в Санкт-Петербурге. На третьем месте - слово "что": 9% вопросов. Например, что делать в Уфе, чтобы получить удовольствие, или что было бы, если бы Новосибирск существовал в древности", - рассказали аналитики. Отмечается, что чаще всего пользователи хотят узнать у "Нейро", куда сходить и что посмотреть в городах-миллионниках. "Но вопросы бывают самые разные: люди спрашивают, когда лучше приехать в тот или иной город, интересуются происхождением его названия, сравнивают города по разным параметрам и так далее", - сообщили в компании. Аналитики также подсчитали, как часто пользователи спрашивают у "Нейро", что посмотреть в том или ином городе-миллионнике. Оказалось, что доля таких запросов выше всего среди вопросов про Казань, Нижний Новгород и Волгоград, а ниже всего - про Омск, Челябинск и Москву. "Почти в каждом городе-миллионнике есть объекты или явления, которые отличают его от всех остальных. Например, в вопросах про Санкт-Петербург особенно часто упоминают белые ночи, про Челябинск - верблюда на его гербе, про Екатеринбург - небоскреб "Высоцкий", а про Казань - сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", - добавили аналитики. Пользователи задают "Нейро" вопросы и про жителей городов-миллионников, выяснили в "Яндексе". К примеру, кто чаще пользуется мясорубкой - москвичи или воронежцы, почему челябинцы суровые, как по-интересному называют екатеринбуржцев, почему уфимцы умные, где в Волгограде живут влиятельные люди, что любят делать почти все петербуржцы, как выглядят коренные омичи, сколько денег нужно для счастья казанцам. "Яндекс" в апреле запустил сервис "Нейро", в котором генеративные модели объединены с поисковой системой: нейросети подбирают необходимые источники через поисковую выдачу, а YandexGPT 3 представляет ответ в виде единого сообщения со ссылками на материалы. С момента запуска сервисом воспользовались почти 10 миллионов человек.

https://ria.ru/20240403/yandeks-1937694681.html

https://ria.ru/20240404/alisa-1937730795.html

екатеринбург

нижний новгород

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

екатеринбург, нижний новгород, омск, яндекс, технологии