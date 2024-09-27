https://ria.ru/20240927/putin-1975013730.html

СМИ сообщили о теме переговоров Путина и спикера турецкого парламента

СМИ сообщили о теме переговоров Путина и спикера турецкого парламента - РИА Новости, 27.09.2024

СМИ сообщили о теме переговоров Путина и спикера турецкого парламента

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал отношения Анкары с Дамаском, Турция выступает за... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:58

2024-09-27T10:58

2024-09-27T10:58

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СТАМБУЛ, 27 сен - РИА Новости. Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал отношения Анкары с Дамаском, Турция выступает за необходимость нормализации ситуации в САР, сообщила газета Milliyet со ссылкой на свои источники. Куртулмуш встретился с Путиным в среду в ходе официального визита в РФ. Почти в то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился в США с официальным визитом для участия в заседании Генассамблеи ООН. Как отмечает сопровождавший Куртулмуша в поездке колумнист газеты Абдуллах Каракуш, Путин как правило не принимает прибывающих в РФ спикеров парламента, встреча с Куртулмушем "демонстрирует близость РФ и Турции и какую важность Анкаре придает Путин". "По моим данным, на встрече обсуждалась тема Сирии. Куртулмуш передал месседж о необходимости как можно скорее обеспечить нормализацию в Сирии", - пишет газета. Куртулмуш заявил газете, что обсуждал региональные и глобальные проблемы с Путиным, в частности, по палестинскому кризису точки зрения почти совпадают. Он отметил, что даты визитов в РФ и президента Турции в США совпали случайно, но так или иначе Турция направила особый месседж таким образом, соблюдая баланс. "Турция говорит одно и то же и в США, и в РФ", - подчеркнул спикер парламента. Каракуш ранее выразил предположение, что первая за многие годы встреча Эрдогана и Асада может состояться в Казани во время саммита БРИКС или чуть позже. Сирийские чиновники пока не выступали с заявлениями по поводу возможного участия Асада в саммите БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и она будет рассмотрена. По его словам, президент Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. Президент Турции заявил 21 сентября, что готов ко встрече с сирийским коллегой Асадом, ждет ответа от сирийской стороны на соответствующее предложение. Россия не жалеет сил, помогая Турции и Сирии выйти на договоренности по нормализации их отношений, отметил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу лидеров Турции и Сирии. Ранее в МИД Турции заявили РИА Новости, что Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией. Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже Асад, выступая перед новым созывом парламента, заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.

https://ria.ru/20240925/putin-1974683808.html

https://ria.ru/20240926/erdogan-1974946611.html

https://ria.ru/20240927/doner-kebab-1975012211.html

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