СМИ сообщили о теме переговоров Путина и спикера турецкого парламента
Milliyet: Путин и Куртулмуш обсудили отношения Анкары с Дамаском
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 сен - РИА Новости. Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал отношения Анкары с Дамаском, Турция выступает за необходимость нормализации ситуации в САР, сообщила газета Milliyet со ссылкой на свои источники.
Куртулмуш встретился с Путиным в среду в ходе официального визита в РФ. Почти в то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился в США с официальным визитом для участия в заседании Генассамблеи ООН.
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Как отмечает сопровождавший Куртулмуша в поездке колумнист газеты Абдуллах Каракуш, Путин как правило не принимает прибывающих в РФ спикеров парламента, встреча с Куртулмушем "демонстрирует близость РФ и Турции и какую важность Анкаре придает Путин".
"По моим данным, на встрече обсуждалась тема Сирии. Куртулмуш передал месседж о необходимости как можно скорее обеспечить нормализацию в Сирии", - пишет газета.
Куртулмуш заявил газете, что обсуждал региональные и глобальные проблемы с Путиным, в частности, по палестинскому кризису точки зрения почти совпадают. Он отметил, что даты визитов в РФ и президента Турции в США совпали случайно, но так или иначе Турция направила особый месседж таким образом, соблюдая баланс. "Турция говорит одно и то же и в США, и в РФ", - подчеркнул спикер парламента.
Каракуш ранее выразил предположение, что первая за многие годы встреча Эрдогана и Асада может состояться в Казани во время саммита БРИКС или чуть позже. Сирийские чиновники пока не выступали с заявлениями по поводу возможного участия Асада в саммите БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и она будет рассмотрена. По его словам, президент Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
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Президент Турции заявил 21 сентября, что готов ко встрече с сирийским коллегой Асадом, ждет ответа от сирийской стороны на соответствующее предложение. Россия не жалеет сил, помогая Турции и Сирии выйти на договоренности по нормализации их отношений, отметил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу лидеров Турции и Сирии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией.
Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже Асад, выступая перед новым созывом парламента, заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.