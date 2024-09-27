https://ria.ru/20240927/madyanov-1803712646.html

Биография Романа Мадянова

Роман Мадянов: биография, личная жизнь актера, даты рождения и смерти, фото

Биография Романа Мадянова

Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:38

2024-09-27T12:38

2024-09-27T17:04

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Российский актер Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. Его родители были творческими людьми. Мама работала библиотекарем, а отец – телевизионным редактором. В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза.После окончания ГИТИСа был зачислен в штат Московского театра имени Владимира Маяковского, где еще студентом играл у Андрея Гончарова в сказке "Иван-царевич" (1983).В 1985 году был призван в армию, в ракетно-космические войска. После службы вернулся в театр.Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей. Среди них "В кольце тишины" Виталия Раздольского (Грибов), "Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского (Мелет), "Леди Макбет Мценского уезда" Николая Лескова (Зиновий Борисович), "Завтра была война" Бориса Васильева (Сергей), "Жизнь Клима Самгина" Максима Горького (Томилин), "Жертва века" по "Последней жертве" Александра Островского (Дергачев), "Театральный романс" Алексея Толстого (Яблоков), "Дети Ванюшкина" Сергея Найденова (Ванюшин) и другие.Уйдя из стационарного театра, Мадянов начал играть в антрепризных проектах.Вместе со своими коллегами воссоздал два спектакля режиссера Андрея Гончарова по пьесам Александра Островского: "Наливные яблоки", где исполнил роли Силы Ерофеевича и Зазывалы, и "Свои люди…" (Подхалюзин).В антрепризе актер работал со многими известными режиссерами: Петром Штейном ("Сильвия, или Собака на сцене"), Сергеем Кутасовым ("Любовное свидание"), Константином Богомоловым ("Копилка"), Ниной Чусовой ("Русские горки"), Романом Самгиным ("Пигмалеон"), Татьяной Ахрамковой ("Вольный стрелок Кречинский" и "Куба – любовь моя") и другими.Вплоть до настоящего времени Роман Мадянов продолжал играть в антрепризе. Был занят в спектаклях Современного театра антрепризы "Загадочный уикенд", "Синдром счастья, или Ложь по контракту".В кино Роман Мадянов дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского". Затем сыграл главную роль в картине Георгия Данелии "Совсем пропащий" (1973) по мотивам романа Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна". К моменту окончания школы успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".Всего Роман Мадянов сыграл в более 200 фильмах и сериалах. Среди них "Орел и решка" (1995), "Досье детектива Дубровского" (1999), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), "Убойная сила" (2000-2005), "Марш Турецкого" (2000), "Гражданин начальник" (2001), "Дальнобойщики" (2001), "Участок" (2003), "Бедная Настя" (2003-2004), "Дети Арбата" (2004), "Солдаты" (2004-2007), "Есенин" (2005), "12" (2007), "Исаев" (2009), "Каникулы строгого режима" (2009), "Легенда №17" (2012), "Мосгаз" (2012), "Левиафан" (2014), "Инквизитор" (2014), "Великая" (2015), "Зулейха открывает глаза" (2019), "Подольские курсанты" (2020), "Угрюм-река" (2020) и др. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).Обладатель премий "Золотой орел" (2007, 2014), лауреат премии "Ника" (2008, 2009, 2011, 2014). Весной 2024 года стало известно, что онкологическое заболевание, с которым Роман Сергеевич боролся долгое время, начало прогрессировать: у артиста было найдено злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. А в конце августа Мадянов был госпитализирован с диагнозом коксартроз тазобедренного сустава, ему была сделана операция по частичному протезированию. Несмотря на курсы химиотерапии и проблемы с суставом, актер продолжал выходить на театральную сцену и сниматься в кино. Не так давно на экраны вышел следующий сезон сериала “Исправление и наказание”, под Новый год телезрители должны были увидеть комедию “Небриллиантовая рука” с участием Романа Мадянова.25 сентября стало известно, что актер скончался, ему было 62 года.

https://ria.ru/20240925/akter-1974648486.html

дедовск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

роман мадянов, дедовск, гитис, ника, справки, культура, биографии