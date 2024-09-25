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Михалков назвал Мадянова уникальным и бесстрашным артистом - РИА Новости, 25.09.2024
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23:41 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/mihalkov-1974724269.html
Михалков назвал Мадянова уникальным и бесстрашным артистом
Михалков назвал Мадянова уникальным и бесстрашным артистом - РИА Новости, 25.09.2024
Михалков назвал Мадянова уникальным и бесстрашным артистом
Актер Роман Мадянов был уникальным и бесстрашным артистом, человеком с горячей душой, "универсальным бойцом актерского дела", заявил режиссер Никита Михалков. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:41
2024-09-25T23:41
россия
дедовск
московская область (подмосковье)
роман мадянов
никита михалков
владимир маяковский
гитис
мосгаз
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Актер Роман Мадянов был уникальным и бесстрашным артистом, человеком с горячей душой, "универсальным бойцом актерского дела", заявил режиссер Никита Михалков. Заслуженный артист РФ Роман Мадянов ушел из жизни в возрасте 62 лет. "Очень неожиданная и очень печальная весть пришла сегодня, что ушел из жизни Роман Мадянов. Уникальный абсолютно артист, бесстрашный артист, оснащенный невероятно технически, и в то же время замечательный, не то чтобы даже компанейский, а человек с горячей душой", - сказал Михалков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он напомнил, что Мадянов снимался в двух его фильмах - "12" и "Утомленные солнцем 2". В картине "12" у артиста, по словам Михалкова, была "одна из самых невнятных ролей в сценарии", однако Мадянов сумел быть абсолютно неожиданным, самостоятельным и запоминающимся. В "Утомленных солнцем 2" артист показал "фейерверк характерности". Михалков отметил Мадянова как одного из тех актеров, которые не боятся отказываться от того, что приносит им успех, не боявшихся выйти за рамки популярного образа. "Мадянов был бесстрашен, как я уже сказал. Он отказывался, он экспериментировал, он не боялся быть смешным, глупым в кадре, страшным. Он был универсален. Он был универсальный боец актерского дела. И мне чрезвычайно горько и жалко, что его нет, потому что в нем такая потенция была внутренняя, такая мощь была и такие возможности, которые редко Бог дает кому-то. Вот ему давал", - подчеркнул Михалков. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
https://ria.ru/20240925/madyanov-1803712646.html
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россия
дедовск
московская область (подмосковье)
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россия, дедовск, московская область (подмосковье), роман мадянов, никита михалков, владимир маяковский, гитис, мосгаз
Россия, Дедовск, Московская область (Подмосковье), Роман Мадянов, Никита Михалков, Владимир Маяковский, ГИТИС, Мосгаз
Михалков назвал Мадянова уникальным и бесстрашным артистом

Михалков: Мадянов был уникальным артистом, человеком с горячей душой

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоман Мадянов
Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Роман Мадянов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Актер Роман Мадянов был уникальным и бесстрашным артистом, человеком с горячей душой, "универсальным бойцом актерского дела", заявил режиссер Никита Михалков.
Заслуженный артист РФ Роман Мадянов ушел из жизни в возрасте 62 лет.
Актер Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Биография Романа Мадянова
Вчера, 16:35
"Очень неожиданная и очень печальная весть пришла сегодня, что ушел из жизни Роман Мадянов. Уникальный абсолютно артист, бесстрашный артист, оснащенный невероятно технически, и в то же время замечательный, не то чтобы даже компанейский, а человек с горячей душой", - сказал Михалков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он напомнил, что Мадянов снимался в двух его фильмах - "12" и "Утомленные солнцем 2". В картине "12" у артиста, по словам Михалкова, была "одна из самых невнятных ролей в сценарии", однако Мадянов сумел быть абсолютно неожиданным, самостоятельным и запоминающимся. В "Утомленных солнцем 2" артист показал "фейерверк характерности". Михалков отметил Мадянова как одного из тех актеров, которые не боятся отказываться от того, что приносит им успех, не боявшихся выйти за рамки популярного образа.
"Мадянов был бесстрашен, как я уже сказал. Он отказывался, он экспериментировал, он не боялся быть смешным, глупым в кадре, страшным. Он был универсален. Он был универсальный боец актерского дела. И мне чрезвычайно горько и жалко, что его нет, потому что в нем такая потенция была внутренняя, такая мощь была и такие возможности, которые редко Бог дает кому-то. Вот ему давал", - подчеркнул Михалков.
Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
Актер Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
ГИТИС выразил соболезнования близким Мадянова
Вчера, 17:42
 
РоссияДедовскМосковская область (Подмосковье)Роман МадяновНикита МихалковВладимир МаяковскийГИТИСМосгаз
 
 
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