https://ria.ru/20240925/madyanov-1974679416.html

"Ветераны России" предложили присвоить Мадянову звание народного артиста

"Ветераны России" предложили присвоить Мадянову звание народного артиста - РИА Новости, 25.09.2024

"Ветераны России" предложили присвоить Мадянову звание народного артиста

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" выступило с инициативой посмертно присвоить Роману Мадянову звание народного артиста РФ. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:47

2024-09-25T17:47

2024-09-25T17:47

культура

россия

роман мадянов

владимир путин

ольга любимова

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" выступило с инициативой посмертно присвоить Роману Мадянову звание народного артиста РФ. Мадянов скончался в возрасте 62 лет в среду. "Движение "Ветераны России" обращается к вам (президенту РФ Владимиру Путину – ред.) с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания народного артиста Российской Федерации (посмертно) выдающемуся актеру театра и кино Роману Мадянову", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. По мнению "Ветеранов России", наследие Мадянова "продолжает жить". "В связи с этим мы считаем важным увековечить память Романа Мадянова, присвоив ему звание народного артиста", - добавляется в обращении. Движение также обратилось с этой просьбой к министру культуры РФ Ольге Любимовой. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.

https://ria.ru/20240925/madyanov-1803712646.html

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россия, роман мадянов, владимир путин, ольга любимова