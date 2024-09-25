Умер Роман Мадянов

© Кинокомпания "МакДос" при участии Киностудии "Эталон-фильм", 2004

К моменту окончания школы он успел сняться в десяти фильмах, причем в трех из них ("Совсем пропащий", "Весенние перевертыши", "Все дело в брате") сыграл главные роли. В 1989 году Мадянов сыграл в фильме Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация".