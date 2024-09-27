https://ria.ru/20240927/griby-1975044932.html

Под Петербургом конфликт пенсионерок из-за грибов закончился стрельбой

Под Петербургом конфликт пенсионерок из-за грибов закончился стрельбой - РИА Новости, 27.09.2024

Под Петербургом конфликт пенсионерок из-за грибов закончился стрельбой

Полиция расследует конфликт со стрельбой из травматического пистолета, который произошел в Ленинградской области между двумя пенсионерками во время сбора... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:05

2024-09-27T13:05

2024-09-27T18:24

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Полиция расследует конфликт со стрельбой из травматического пистолета, который произошел в Ленинградской области между двумя пенсионерками во время сбора грибов, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона."Задержанная факт стрельбы отрицает. "Осы" при ней не было. В настоящее время устанавливается, из чего были произведены четыре выстрела", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранения у потерпевшей несерьезные, ее направили на амбулаторное лечение.Как написало издание "Деловой Петербург", две пенсионерки не поделили грибное место в районе поселка Западная Лица во Всеволожском районе Ленинградской области. Одна из женщин якобы обстреляла соперницу из пистолета "Оса", ранив ее в бедро. Потерпевшая обратилась в полицию.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 70-летнюю женщину, стрелявшую из травматического оружия в 74-летнюю пенсионерку, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20240802/napadenie-1963695442.html

https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974553657.html

ленинградская область

всеволожский район

санкт-петербург

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, санкт-петербург