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ЮАР и "Росатом" обсуждают строительство крупной АЭС в стране - РИА Новости, 26.09.2024
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16:32 26.09.2024 (обновлено: 16:37 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/yuar-1974898744.html
ЮАР и "Росатом" обсуждают строительство крупной АЭС в стране
ЮАР и "Росатом" обсуждают строительство крупной АЭС в стране - РИА Новости, 26.09.2024
ЮАР и "Росатом" обсуждают строительство крупной АЭС в стране
Власти ЮАР и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство крупной атомной электростанции в южноафриканской стране, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:32
2024-09-26T16:37
юар
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
алексей лихачев
россия
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти ЮАР и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство крупной атомной электростанции в южноафриканской стране, рассказал РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк."Есть крупные проекты, которые мы продвигаем с "Росатомом" здесь, в ЮАР, мы будем смотреть в направлении большой крупной атомной станции", - сказал Аюк в кулуарах международного форума Российская энергетическая неделя (РЭН) в Москве.ЮАР заинтересована в сотрудничестве с Россией по мирному атому, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в феврале нынешнего года на правительственном часе в Госдуме. "Росатом" готов участвовать в прозрачном тендере на строительство новой АЭС в ЮАР при запросе от южноафриканских коллег, сообщали РИА Новости в атомной госкорпорации летом 2023 года в преддверии саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.ЮАР имеет долгую историю развития собственной атомной энергетики - в стране уже почти 40 лет успешно и безопасно эксплуатируется АЭС "Куберг", имеется исследовательский реактор SAFARI-1. Таким образом, у ЮАР есть все нормативно-правовые основы для того, чтобы двигаться вперед по пути строительства новой АЭС, отмечали в "Росатоме".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html
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юар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, алексей лихачев, россия, москва, госдума рф
ЮАР, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Алексей Лихачев, Россия, Москва, Госдума РФ
ЮАР и "Росатом" обсуждают строительство крупной АЭС в стране

Энджей Аюк: ЮАР и "Росатом" обсуждают строительство крупной АЭС в стране

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти ЮАР и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство крупной атомной электростанции в южноафриканской стране, рассказал РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
"Есть крупные проекты, которые мы продвигаем с "Росатомом" здесь, в ЮАР, мы будем смотреть в направлении большой крупной атомной станции", - сказал Аюк в кулуарах международного форума Российская энергетическая неделя (РЭН) в Москве.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Росатом" рассказал о ходе строительства АЭС "Аккую"
Вчера, 11:46
ЮАР заинтересована в сотрудничестве с Россией по мирному атому, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в феврале нынешнего года на правительственном часе в Госдуме. "Росатом" готов участвовать в прозрачном тендере на строительство новой АЭС в ЮАР при запросе от южноафриканских коллег, сообщали РИА Новости в атомной госкорпорации летом 2023 года в преддверии саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.
ЮАР имеет долгую историю развития собственной атомной энергетики - в стране уже почти 40 лет успешно и безопасно эксплуатируется АЭС "Куберг", имеется исследовательский реактор SAFARI-1. Таким образом, у ЮАР есть все нормативно-правовые основы для того, чтобы двигаться вперед по пути строительства новой АЭС, отмечали в "Росатоме".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на VII международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Вчера, 15:46
 
ЮАРГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭкономикаАлексей ЛихачевРоссияМоскваГосдума РФ
 
 
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