https://ria.ru/20240926/yuar-1974898744.html

ЮАР и "Росатом" обсуждают строительство крупной АЭС в стране

ЮАР и "Росатом" обсуждают строительство крупной АЭС в стране - РИА Новости, 26.09.2024

ЮАР и "Росатом" обсуждают строительство крупной АЭС в стране

Власти ЮАР и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство крупной атомной электростанции в южноафриканской стране, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:32

2024-09-26T16:32

2024-09-26T16:37

юар

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

алексей лихачев

россия

москва

госдума рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти ЮАР и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство крупной атомной электростанции в южноафриканской стране, рассказал РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк."Есть крупные проекты, которые мы продвигаем с "Росатомом" здесь, в ЮАР, мы будем смотреть в направлении большой крупной атомной станции", - сказал Аюк в кулуарах международного форума Российская энергетическая неделя (РЭН) в Москве.ЮАР заинтересована в сотрудничестве с Россией по мирному атому, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в феврале нынешнего года на правительственном часе в Госдуме. "Росатом" готов участвовать в прозрачном тендере на строительство новой АЭС в ЮАР при запросе от южноафриканских коллег, сообщали РИА Новости в атомной госкорпорации летом 2023 года в преддверии саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.ЮАР имеет долгую историю развития собственной атомной энергетики - в стране уже почти 40 лет успешно и безопасно эксплуатируется АЭС "Куберг", имеется исследовательский реактор SAFARI-1. Таким образом, у ЮАР есть все нормативно-правовые основы для того, чтобы двигаться вперед по пути строительства новой АЭС, отмечали в "Росатоме".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html

https://ria.ru/20240926/likhachev-1974882990.html

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юар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, алексей лихачев, россия, москва, госдума рф