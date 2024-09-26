https://ria.ru/20240926/erdogan-1974946611.html

Эрдоган выразил готовность организовать конференцию по Украине

Эрдоган выразил готовность организовать конференцию по Украине - РИА Новости, 26.09.2024

Эрдоган выразил готовность организовать конференцию по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Турции организовать конференцию по Украине. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:34

2024-09-26T20:34

2024-09-26T20:34

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АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Турции организовать конференцию по Украине. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведет переговоры с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией относительно второго саммита по Украине. Как сообщал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, точное место проведения второй конференции по Украине еще не определено, Саудовская Аравия - один из обсуждаемых вариантов. "Мы заявили, что готовы быть внутри этой конференции. И министр иностранных дел Хакан Фидан, и наша разведывательная организация будут поддерживать с ними контакт. Мы надеемся, что мы, как Турция, примем участие в установлении мира в регионе. Возможно, мы являемся страной, которая больше всех желает справедливого мира в войне между Украиной и Россией. Мы без колебаний "положили руки под камень" и стремимся к миру", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Нью-Йорка, где он принимал участие в Генассамблее ООН. По его словам, конфликт на Украине можно закончить с помощью дипломатии и диалога. "Необходимо, чтобы и воюющие стороны, и другие участники верили, что мы сможем решить проблемы таким образом. К сожалению, на данный момент мы не близки к этому. То, что мы можем вести переговоры как с украинской, так и с российской стороной, мы рассматриваем как преимущество на пути к миру. Если мы сможем пройти этот сложный путь и достичь цели, мы окажем большую услугу человечеству. Пока стороны не откажутся от провокаций, гонки вооружений и системы, в которой говорит оружие, а не люди, надежда на мир не родится в конкретной форме. Но мы будем продолжать искать эту надежду, не сдаваясь. Мы будем наращивать наши усилия и работать еще усерднее", - сказал турецкий лидер. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240925/erdogan-1974521921.html

https://ria.ru/20240925/turtsija-1974583626.html

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974482172.html

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