https://ria.ru/20240925/ukraina-1974534975.html

Эксперт назвал три страны, которые хотят продолжения конфликта на Украине

Эксперт назвал три страны, которые хотят продолжения конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2024

Эксперт назвал три страны, которые хотят продолжения конфликта на Украине

Британия, Франция и Израиль хотят продолжения конфликта на Украине, несмотря на то, что их стратегические выгоды отличаются друг от друга, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:05

2024-09-25T09:05

2024-09-25T09:05

россия

украина

франция

реджеп тайип эрдоган

эммануэль макрон

владимир путин

верховная рада украины

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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Британия, Франция и Израиль хотят продолжения конфликта на Украине, несмотря на то, что их стратегические выгоды отличаются друг от друга, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году достигли своей цели. "Можно говорить о трех государствах, которые хотят продолжения войны на Украине. Выгоды, которые эти три страны получают от продолжения конфликта, весьма отличаются друг от друга", - считает аналитик. По его словам, историческим врагом России является Британия, которая продолжает политику изоляции РФ от мира посредством санкций, обеспечивая продолжение конфликта. "Большая игра", которую вели Российская и Британская империи в Афганистане в XIX веке, продолжается и сегодня в других форматах. У лондонской администрации есть серьезные планы на Южном Кавказе, Украине и особенно в Центральной Азии, где историческое российское влияние все еще эффективно. Поэтому британцы хотят продолжения войны, чтобы ослабить и изолировать Россию", - заявил он. Озер считает, что при администрации президента Эммануэля Макрона Франция усилила свое политическое и военное влияние, особенно в Грузии, Армении и некоторых странах Центральной Азии. "Это изменение сфер влияния России привело к тому, что московская администрация предприняла ответные шаги. Как известно, с приходом к власти антифранцузских военных и гражданских правительств в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо и Нигере парижская администрация утратила свое историческое влияние в этих странах. Поэтому Франции также важно ослабление России, ослабление её сфер влияния", - подчеркнул аналитик. Причина же по которой Израиль, по мнению аналитика, желает продолжения войны, чисто прагматична и касается его собственной безопасности. "Снижение военного и политического влияния России на Ближнем Востоке и полное прекращение поддержки близких к Москве стран, таких как Сирия, входят в число основных стратегий администрации Тель-Авива", - добавил эксперт. В сентябре на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, то РФ от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.

https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974435689.html

https://ria.ru/20240925/erdogan-1974521921.html

https://ria.ru/20240925/ssha-1974526299.html

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украина

франция

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россия, украина, франция, реджеп тайип эрдоган, эммануэль макрон, владимир путин, верховная рада украины