https://ria.ru/20240925/peterkirkhe-1974606558.html

В Петербурге задержали пастора общины Петеркирхе Шварцкопфа

В Петербурге задержали пастора общины Петеркирхе Шварцкопфа - РИА Новости, 25.09.2024

В Петербурге задержали пастора общины Петеркирхе Шварцкопфа

Община лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге не располагает сведениями о причинах задержания пастора Михаэля Шварцкопфа. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:06

2024-09-25T14:06

2024-09-25T14:11

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Община лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге не располагает сведениями о причинах задержания пастора Михаэля Шварцкопфа. "Вчера был задержан наш пастор Михаэль Шварцкопф. Пока официальной информации о причинах и сроках у нас нет. Вместе молимся о благополучном разрешении ситуации", – сообщается на странице церкви в соцсети "ВКонтакте". Ранее о задержании Шварцкопфа РИА Новости сообщили в канцелярии архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России. Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу задержания Шварцкопфа агентство пока не располагает. Согласно данным на сайте общины Петеркирхе, Шварцкопф служит пастором этой церкви с 2013 года. С сентября 2014 года он является представителем архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России. Также Шварцкопф – пропст лютеранских общин на северо-западе России (общины Петрикирхе и общины Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, а также общин в Новгороде, в Архангельске, в Печорах и в Ухте).

https://ria.ru/20240924/tserkov-1974449532.html

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