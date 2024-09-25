В Петербурге задержали пастора общины Петеркирхе Шварцкопфа
Община Петеркирхе сообщила о задержании пастора Михаэля Шварцкопфа в Петербурге
© Фото : Церковь святых Петра и Павла | Петрикирхе/ВКонтактеЗдание лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге
© Фото : Церковь святых Петра и Павла | Петрикирхе/ВКонтакте
Здание лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Община лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге не располагает сведениями о причинах задержания пастора Михаэля Шварцкопфа.
"Вчера был задержан наш пастор Михаэль Шварцкопф. Пока официальной информации о причинах и сроках у нас нет. Вместе молимся о благополучном разрешении ситуации", – сообщается на странице церкви в соцсети "ВКонтакте".
© Фото : Немецкая Евангелическо-Лютеранская Община святой Анны и святого Петра Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части РоссииПастор Михаэль Шварцкопф
© Фото : Немецкая Евангелическо-Лютеранская Община святой Анны и святого Петра Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России
Пастор Михаэль Шварцкопф
Ранее о задержании Шварцкопфа РИА Новости сообщили в канцелярии архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России. Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу задержания Шварцкопфа агентство пока не располагает.
Согласно данным на сайте общины Петеркирхе, Шварцкопф служит пастором этой церкви с 2013 года. С сентября 2014 года он является представителем архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России. Также Шварцкопф – пропст лютеранских общин на северо-западе России (общины Петрикирхе и общины Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, а также общин в Новгороде, в Архангельске, в Печорах и в Ухте).
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