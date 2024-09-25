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Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге грозит штраф - РИА Новости, 25.09.2024
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17:28 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/pastor-1974671968.html
Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге грозит штраф
Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге грозит штраф - РИА Новости, 25.09.2024
Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге грозит штраф
Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Санкт-Петербурге Михаэлю Шварцкопфу, задержанному накануне, грозят административный штраф и выдворение за пределы... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:28
2024-09-25T17:28
россия
санкт-петербург
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Санкт-Петербурге Михаэлю Шварцкопфу, задержанному накануне, грозят административный штраф и выдворение за пределы России, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города в своем Telegram-канале. Ранее о задержании Шварцкопфа РИА Новости сообщили в канцелярии архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России. Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу задержания Шварцкопфа агентство пока не располагает. "Московский районный суд... Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 18.8 КоАП РФ, в отношении Михаэля Шварцкопфа", – информирует судебная пресс-служба. О результатах рассмотрения дела пока не сообщается. Статья 18.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, а также режима пребывания в стране. Пятая часть этой статьи, которая вменяется Шварцкопфу, устанавливает ответственность за такие нарушения, совершенные повторно в течение одного года. Согласно КоАП, пастору грозит наложение административного штрафа в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Согласно данным на сайте общины Петеркирхе, Шварцкопф служит пастором этой церкви с 2013 года. С сентября 2014 года он является представителем архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России. Также Шварцкопф – пропст лютеранских общин на северо-западе России (общины Петрикирхе и общины Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, а также общин в Новгороде, в Архангельске, в Печорах и в Ухте).
https://ria.ru/20240614/moskva-1952757432.html
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россия, санкт-петербург, ленинградская область, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Происшествия
Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге грозит штраф

Пастору Шварцкопфу церкви Петеркирхе в Петербурге грозит штраф и выдворение

© Фото : Немецкая Евангелическо-Лютеранская Община святой Анны и святого Петра Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части РоссииПастор Михаэль Шварцкопф
Пастор Михаэль Шварцкопф - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Немецкая Евангелическо-Лютеранская Община святой Анны и святого Петра Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России
Пастор Михаэль Шварцкопф. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Санкт-Петербурге Михаэлю Шварцкопфу, задержанному накануне, грозят административный штраф и выдворение за пределы России, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города в своем Telegram-канале.
Ранее о задержании Шварцкопфа РИА Новости сообщили в канцелярии архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России. Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу задержания Шварцкопфа агентство пока не располагает.
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"Московский районный суд... Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 18.8 КоАП РФ, в отношении Михаэля Шварцкопфа", – информирует судебная пресс-служба.
О результатах рассмотрения дела пока не сообщается.
Статья 18.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, а также режима пребывания в стране. Пятая часть этой статьи, которая вменяется Шварцкопфу, устанавливает ответственность за такие нарушения, совершенные повторно в течение одного года.
Согласно КоАП, пастору грозит наложение административного штрафа в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.
Согласно данным на сайте общины Петеркирхе, Шварцкопф служит пастором этой церкви с 2013 года. С сентября 2014 года он является представителем архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России. Также Шварцкопф – пропст лютеранских общин на северо-западе России (общины Петрикирхе и общины Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, а также общин в Новгороде, в Архангельске, в Печорах и в Ухте).
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