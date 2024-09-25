https://ria.ru/20240925/pastor-1974671968.html

Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге грозит штраф

Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге грозит штраф - РИА Новости, 25.09.2024

Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Петербурге грозит штраф

Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Санкт-Петербурге Михаэлю Шварцкопфу, задержанному накануне, грозят административный штраф и выдворение за пределы... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:28

2024-09-25T17:28

2024-09-25T17:28

россия

санкт-петербург

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Пастору лютеранской церкви Петеркирхе в Санкт-Петербурге Михаэлю Шварцкопфу, задержанному накануне, грозят административный штраф и выдворение за пределы России, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города в своем Telegram-канале. Ранее о задержании Шварцкопфа РИА Новости сообщили в канцелярии архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России. Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу задержания Шварцкопфа агентство пока не располагает. "Московский районный суд... Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 18.8 КоАП РФ, в отношении Михаэля Шварцкопфа", – информирует судебная пресс-служба. О результатах рассмотрения дела пока не сообщается. Статья 18.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, а также режима пребывания в стране. Пятая часть этой статьи, которая вменяется Шварцкопфу, устанавливает ответственность за такие нарушения, совершенные повторно в течение одного года. Согласно КоАП, пастору грозит наложение административного штрафа в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Согласно данным на сайте общины Петеркирхе, Шварцкопф служит пастором этой церкви с 2013 года. С сентября 2014 года он является представителем архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России. Также Шварцкопф – пропст лютеранских общин на северо-западе России (общины Петрикирхе и общины Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, а также общин в Новгороде, в Архангельске, в Печорах и в Ухте).

https://ria.ru/20240614/moskva-1952757432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, ленинградская область, происшествия