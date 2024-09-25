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Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий - РИА Новости, 25.09.2024
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19:32 25.09.2024 (обновлено: 20:00 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/mintrud-1974696249.html
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий - РИА Новости, 25.09.2024
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Минтруд предложил сократить список работ, которыми запрещено заниматься женщинам, проект ведомственного приказа опубликовали на сайте проектов нормативных... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:32
2024-09-25T20:00
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
алексей вовченко
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минтруд предложил сократить список работ, которыми запрещено заниматься женщинам, проект ведомственного приказа опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов."Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию", — сообщили в пресс-службе Минтруда.Документ разработали по инициативе "Деловой России" с учетом предложений общественных организаций, отраслевых объединений и рекомендаций профильных специалистов.Как пояснил замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко, внедрение новых технологий и развитие производственных процессов исключают вредное влияние на женский организм в указанных отраслях.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, алексей вовченко, деловая россия
Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия, Алексей Вовченко, Деловая Россия
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Минтруд России предложил сократить перечень запрещенных для женщин профессий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минтруд предложил сократить список работ, которыми запрещено заниматься женщинам, проект ведомственного приказа опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов.
"Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию", — сообщили в пресс-службе Минтруда.
Документ разработали по инициативе "Деловой России" с учетом предложений общественных организаций, отраслевых объединений и рекомендаций профильных специалистов.
Как пояснил замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко, внедрение новых технологий и развитие производственных процессов исключают вредное влияние на женский организм в указанных отраслях.
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