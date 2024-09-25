В США понимают, что цели СВО на Украине реализуются, заявила Захарова
Захарова: мыслящие люди в США понимают, что цели спецоперации реализуются
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Мыслящие люди в США понимают, что цели и задачи российской специальной военной операции на Украине реализуются, хотя и боятся, как правило, это признать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы думаем, мыслящие люди в Америке понимают, хотя, как правило, не имеют смелости признать, что цели и задачи специальной военной операции полностью реализуются", - сказала Захарова в интервью венгерскому изданию PestiSracok.
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По ее словам, любая администрация Белого дома, будь то демократическая или республиканская, продолжит использовать Украину и ее граждан как "дешевый инструмент", который "рано или поздно будет отброшен на задворки истории".
Захарова также выразила благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за "искреннее желание внести свой вклад в решение украинского кризиса", который в июле провел ряд встреч с лидерами стран мира, включая РФ и Китай, что было "очень сложно сделать при царящей в ЕС атмосфере ненависти к России".
"Киевский режим и его западные союзники верят в продолжение гибридной войны против России. Они готовы пожертвовать миллионами украинцев ради этой цели. "Категорически" отвергнутое предметное предложение Венгрии о прекращении огня и начале переговоров является ярким свидетельством этого", - отметила она.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.