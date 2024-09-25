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Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента
Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента - РИА Новости, 25.09.2024
Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента
Члены Совета Федерации единогласно проголосовали за избрание Валентины Матвиенко председателем палаты. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:19
2024-09-25T10:19
2024-09-25T14:26
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Члены Совета Федерации единогласно проголосовали за избрание Валентины Матвиенко председателем палаты. Этот пост она занимает с 2011 года. Кандидатуру представил старейший на данный момент сенатор, вице-спикер Юрий Воробьев. Он напомнил, что Матвиенко стала первой женщиной во главе верхней палаты парламента. Под ее председательством Совфед принял такие судьбоносные решения, как возвращение Крыма и Севастополя, воссоединение с Россией ее исторических земель, начало СВО и поддержка ее участников.После избрания Матвиенко поблагодарила коллег за доверие.На заседании она также рассказала, что по итогам выборов в Совет пришли 14 новых сенаторов, в том числе — участники специальной военной операции.Среди приоритетов на осеннюю сессию Матвиенко назвала работу над федеральным бюджетом на 2025-2027 годы. Кроме того, на осень запланированы парламентские слушания об обновлении Стратегии пространственного развития России.
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Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента
Сенаторы единогласно переизбрали Валентину Матвиенко спикером Совета Федерации