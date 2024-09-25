https://ria.ru/20240925/matvienko-1974546938.html

Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента

Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента - РИА Новости, 25.09.2024

Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента

Члены Совета Федерации единогласно проголосовали за избрание Валентины Матвиенко председателем палаты. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:19

2024-09-25T10:19

2024-09-25T14:26

политика

санкт-петербург

валентина матвиенко

александр беглов

совет федерации рф

выборы в россии — 2024

россия

севастополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Члены Совета Федерации единогласно проголосовали за избрание Валентины Матвиенко председателем палаты. Этот пост она занимает с 2011 года. Кандидатуру представил старейший на данный момент сенатор, вице-спикер Юрий Воробьев. Он напомнил, что Матвиенко стала первой женщиной во главе верхней палаты парламента. Под ее председательством Совфед принял такие судьбоносные решения, как возвращение Крыма и Севастополя, воссоединение с Россией ее исторических земель, начало СВО и поддержка ее участников.После избрания Матвиенко поблагодарила коллег за доверие.На заседании она также рассказала, что по итогам выборов в Совет пришли 14 новых сенаторов, в том числе — участники специальной военной операции.Среди приоритетов на осеннюю сессию Матвиенко назвала работу над федеральным бюджетом на 2025-2027 годы. Кроме того, на осень запланированы парламентские слушания об обновлении Стратегии пространственного развития России.

https://ria.ru/20240919/matvienko-1973684762.html

санкт-петербург

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, выборы в россии — 2024, россия, севастополь, юрий воробьев, владимир путин