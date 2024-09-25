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Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента - РИА Новости, 25.09.2024
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10:19 25.09.2024 (обновлено: 14:26 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/matvienko-1974546938.html
Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента
Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента - РИА Новости, 25.09.2024
Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента
Члены Совета Федерации единогласно проголосовали за избрание Валентины Матвиенко председателем палаты. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:19
2024-09-25T14:26
политика
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александр беглов
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Члены Совета Федерации единогласно проголосовали за избрание Валентины Матвиенко председателем палаты. Этот пост она занимает с 2011 года. Кандидатуру представил старейший на данный момент сенатор, вице-спикер Юрий Воробьев. Он напомнил, что Матвиенко стала первой женщиной во главе верхней палаты парламента. Под ее председательством Совфед принял такие судьбоносные решения, как возвращение Крыма и Севастополя, воссоединение с Россией ее исторических земель, начало СВО и поддержка ее участников.После избрания Матвиенко поблагодарила коллег за доверие.На заседании она также рассказала, что по итогам выборов в Совет пришли 14 новых сенаторов, в том числе — участники специальной военной операции.Среди приоритетов на осеннюю сессию Матвиенко назвала работу над федеральным бюджетом на 2025-2027 годы. Кроме того, на осень запланированы парламентские слушания об обновлении Стратегии пространственного развития России.
https://ria.ru/20240919/matvienko-1973684762.html
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политика, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, выборы в россии — 2024, россия, севастополь, юрий воробьев, владимир путин
Политика, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Совет Федерации РФ, Выборы в России — 2024, Россия, Севастополь, Юрий Воробьев, Владимир Путин
Совфед вновь избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента

Сенаторы единогласно переизбрали Валентину Матвиенко спикером Совета Федерации

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. 25 сентября 2024
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. 25 сентября 2024
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Члены Совета Федерации единогласно проголосовали за избрание Валентины Матвиенко председателем палаты.
Этот пост она занимает с 2011 года.
Кандидатуру представил старейший на данный момент сенатор, вице-спикер Юрий Воробьев. Он напомнил, что Матвиенко стала первой женщиной во главе верхней палаты парламента. Под ее председательством Совфед принял такие судьбоносные решения, как возвращение Крыма и Севастополя, воссоединение с Россией ее исторических земель, начало СВО и поддержка ее участников.
После избрания Матвиенко поблагодарила коллег за доверие.
На заседании она также рассказала, что по итогам выборов в Совет пришли 14 новых сенаторов, в том числе — участники специальной военной операции.
Среди приоритетов на осеннюю сессию Матвиенко назвала работу над федеральным бюджетом на 2025-2027 годы. Кроме того, на осень запланированы парламентские слушания об обновлении Стратегии пространственного развития России.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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ПолитикаСанкт-ПетербургВалентина МатвиенкоАлександр БегловСовет Федерации РФВыборы в России — 2024РоссияСевастопольЮрий ВоробьевВладимир Путин
 
 
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