https://ria.ru/20240925/aktivisty-1974598235.html

Юные активисты присоединятся к соглашению о символическом родстве экосистем

Юные активисты присоединятся к соглашению о символическом родстве экосистем - РИА Новости, 25.09.2024

Юные активисты присоединятся к соглашению о символическом родстве экосистем

Фонд Мельниченко в Якутске представил инициативу Sister Ecosystems, в рамках которой юные экоактивисты из разных стран смогут присоединиться к неформальному... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:46

2024-09-25T13:46

2024-09-25T13:46

россия

кения

якутск

фонд андрея мельниченко

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Фонд Мельниченко в Якутске представил инициативу Sister Ecosystems, в рамках которой юные экоактивисты из разных стран смогут присоединиться к неформальному соглашению о символическом родстве экосистем, которые зачастую находятся под угрозой, сообщает пресс-служба Фонда. В качестве первых участников соглашения три активистки из России, Кении и Узбекистана согласились считать "сестрами" экосистемы якутской вечной мерзлоты, кенийских лесов, и аральского моря. Церемония состоялась на сессии "Sister Ecosystems: Экологические инициативы нового поколения". Страны представили школьницы Яна Горохова (Республика Саха (Якутия), Российская Федерация), Карен Ванджиру Кимани (Республика Кения) и Жасмина Джуманиязова (Республика Узбекистан). Они также поделились опытом того, как несмотря на юный возраст, можно успешно развивать экологические проекты, нацеленные на сохранение экосистем в своих регионах. Мероприятие стало частью деловой программы V Северного форума и II Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Модератором сессии выступила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева. "Мы хотим, чтобы “Экосистемы сестры” стали не просто аналогом городов-побратимов, но и помогли наладить как можно больше горизонтальных связей между молодыми экоактивистами, которых объединяет неравнодушие и стремление сохранить планету для будущего. Это может стать хорошим ответом на разрозненность мирового экологического сообщества, которая сложилась последние годы. Инициатива открыта для присоединения новых экосистем из разных стран в лице своих юных представителей", - отметила Журавлева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в ближайшее время к неформальному соглашению Sister Ecosystems могут присоединиться еще порядка 10 новых участников. Яна Горохова – участница целого ряда экологических и благотворительных акций в Республике Саха (Якутия), в том числе "Добрые крышечки", высадке деревьев в День города Якутска. Она сотрудничает с заповедником "Усть-Ленский" и зоопарком "Орто Дойду", опекает белых медведей Колыману и Ломоносова. По словам Яны, она хочет привлечь внимание к исследованиям влияния глобального потепления на миграцию арктических животных. Карен Ванджиру Кимани, ученица 6 класса из Кении, уже успела основать и возглавить собственный фонд Karen Forte Environmental Conservation Foundation. Она стала самой юной участницей всемирных климатических форумов COP27 и COP28 и лауреатом ряда международных экологических премий. В число приоритетов своей деятельности она включает высадку деревьев, обеспечение водными ресурсами кенийских школ и экологическое просвещение. Отмечается, что ученица Президентской школы в Нукусе Жасмина Джуманиязова в свои 14 лет разработала инновационный проект "City Harvest Farms", который нацелен на борьбу с изменением климата путем трансформации заброшенных городских пространств в экологически устойчивые фермы. Кроме того, Жасмина видит свою миссию в привлечении внимания к проблеме Аральского моря и продвижении экологических инициатив, которые позволят избежать ошибок прошлого. Организаторами Северного Форума и V Северного форума и II Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты выступают правительство Республики Саха (Якутия), Северный Форум, СВФУ им. М.К. Аммосова, АГИКИ, НОЦ "Север", ИМЗ СО РАН и Фонд Мельниченко.

https://ria.ru/20240823/soglasheniya-1968022852.html

https://ria.ru/20240610/zhuravleva-1951954474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, кения, якутск, фонд андрея мельниченко