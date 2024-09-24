https://ria.ru/20240924/muzey-1974430458.html

Русский музей завершил реставрацию картины Брюллова "Последний день Помпеи"

Русский музей завершил реставрацию картины Брюллова "Последний день Помпеи" - РИА Новости, 24.09.2024

Русский музей завершил реставрацию картины Брюллова "Последний день Помпеи"

Государственный Русский музей завершил реставрацию картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи", написанную в 1833 году, сообщила гендиректор музея Алла... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:18

2024-09-24T15:18

2024-09-24T15:18

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алла манилова

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Государственный Русский музей завершил реставрацию картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи", написанную в 1833 году, сообщила гендиректор музея Алла Манилова. Больше девяти месяцев назад состоялся реставрационноый совет в открытом расширенном формате, где участвовали ведущие специалисты музеев. Тогда было принято решение впервые за 200 лет провести комплексную научную реставрацию картины. Во всемирном перечне шедевров она возглавляет список произведений отечественных художников, сказала Алла Манилова.Как сообщает Русский музей, мастера удалили старые записи и тонировки, подвели реставрационный грунт в места старых заделанных прорывов и мелких утрат, выполнили регенерацию лака, покрыли лицевую сторону слоем нового, провели тонировку потертостей, покрыли финальным слоем лака лицевую поверхность картины. "Поскольку картина неоднократно покрывается лаком, пленка становится все толще, образуя некий желтый фильтр на поверхности", — рассказал завотделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин. Кроме того, покрытие происходило на вертикальной плоскости, и лак образовывал затеки, искажая и ломая форму авторского рисунка. Мастера смогли уменьшить желтый фильтр и выравнить его по всей поверхности. "Тем самым на поверхности мы оставили тонкий слой лака. Картина стала однородной, появился авторский рисунок, звучность цветов", — пояснил эксперт.С декабря 2023 года ведущие специалисты Русского музея провели мероприятия по масштабному технико-технологическому и химико-биологическому исследованию картины и исторической рамы. Затем началась реставрация картины. В зале №86 корпуса Бенуа была создана импровизированная реставрационная мастерская, где работали опытные специалисты Русского музея. Там была установлена стеклянная перегородка, которая позволила посетителям наблюдать за процессом. Это беспрецедентное в отечественной реставрации музейных предметов решение дало гостям возможность познакомиться с работой реставраторов.Также специалисты Русского музея провели серии мастер-классов для участников проекта "Друзья Петербурга" по методам реставрации живописного произведения Карла Брюллова "Последний день Помпеи" и его исторической рамы.

https://ria.ru/20240913/tretyakovka-1972525241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, карл брюллов, алла манилова, русский музей, государственный русский музей, реставрация, санкт-петербург