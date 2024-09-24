Русский музей завершил реставрацию картины Брюллова "Последний день Помпеи"
Русский музей завершил реставрацию работы Карла Брюллова "Последний день Помпеи"
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПринятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Государственный Русский музей завершил реставрацию картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи", написанную в 1833 году, сообщила гендиректор музея Алла Манилова.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКартина К. Брюллова "Последний день Помпеи" после реставрации
Картина К. Брюллова "Последний день Помпеи" после реставрации
Больше девяти месяцев назад состоялся реставрационноый совет в открытом расширенном формате, где участвовали ведущие специалисты музеев. Тогда было принято решение впервые за 200 лет провести комплексную научную реставрацию картины. Во всемирном перечне шедевров она возглавляет список произведений отечественных художников, сказала Алла Манилова.
Как сообщает Русский музей, мастера удалили старые записи и тонировки, подвели реставрационный грунт в места старых заделанных прорывов и мелких утрат, выполнили регенерацию лака, покрыли лицевую сторону слоем нового, провели тонировку потертостей, покрыли финальным слоем лака лицевую поверхность картины.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПринятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
Принятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗаседание реставрационного совета во время приема после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
Заседание реставрационного совета во время приема после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРуководитель проекта реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" Ольга Клёнова в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
Руководитель проекта реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" Ольга Клёнова в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПринятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
Принятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДинамика реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
Динамика реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
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Принятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
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Заседание реставрационного совета во время приема после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
2 из 5
Руководитель проекта реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" Ольга Клёнова в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
3 из 5
Принятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
4 из 5
Динамика реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа. В декабре 2023 года Русский музей при поддержке ПАО "Газпром" начал первую комплексную научную реставрацию колоссального исторического полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи" (1833).
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"Поскольку картина неоднократно покрывается лаком, пленка становится все толще, образуя некий желтый фильтр на поверхности", — рассказал завотделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин. Кроме того, покрытие происходило на вертикальной плоскости, и лак образовывал затеки, искажая и ломая форму авторского рисунка. Мастера смогли уменьшить желтый фильтр и выравнить его по всей поверхности. "Тем самым на поверхности мы оставили тонкий слой лака. Картина стала однородной, появился авторский рисунок, звучность цветов", — пояснил эксперт.
С декабря 2023 года ведущие специалисты Русского музея провели мероприятия по масштабному технико-технологическому и химико-биологическому исследованию картины и исторической рамы. Затем началась реставрация картины.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРама картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" на реставрации в Русском музее в корпусе Бенуа
Рама картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" на реставрации в Русском музее в корпусе Бенуа
В зале №86 корпуса Бенуа была создана импровизированная реставрационная мастерская, где работали опытные специалисты Русского музея. Там была установлена стеклянная перегородка, которая позволила посетителям наблюдать за процессом. Это беспрецедентное в отечественной реставрации музейных предметов решение дало гостям возможность познакомиться с работой реставраторов.
Также специалисты Русского музея провели серии мастер-классов для участников проекта "Друзья Петербурга" по методам реставрации живописного произведения Карла Брюллова "Последний день Помпеи" и его исторической рамы.
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