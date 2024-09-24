Ливанский телеканал сообщил о гибели корреспондента при израильских ударах
Al Mayadeen: корреспондент Хади Ас-Сейд погиб при израильском авиаударе
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen Хади Ас-Сейд погиб в результате удара израильской авиации на юге Ливана, сообщает телеканал на своей странице в соцсети Х.
"Информационная сеть Al Mayadeen выражает свою скорбь в связи с гибелью корреспондента Al Mayadeen online Хади Ас-Сейида в результате израильского авиаудара по его дому на юге Ливана", - говорится в сообщении.
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По последним данным министерства здравоохранения, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранения получили 1835 человек.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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