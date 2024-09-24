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Песков не стал комментировать вероятную встречу Эрдогана и Асада в Казани - РИА Новости, 24.09.2024
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12:19 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/briks-1974402542.html
Песков не стал комментировать вероятную встречу Эрдогана и Асада в Казани
Песков не стал комментировать вероятную встречу Эрдогана и Асада в Казани - РИА Новости, 24.09.2024
Песков не стал комментировать вероятную встречу Эрдогана и Асада в Казани
Кремль пока предпочитает не говорить о деталях программы саммита БРИКС, тем более когда речь идет о контактах третьих стран, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:19
2024-09-24T12:19
казань
россия
турция
башар асад
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кремль пока предпочитает не говорить о деталях программы саммита БРИКС, тем более когда речь идет о контактах третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможности встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в Казани. "Пока детали программы, графики двусторонних встреч (в рамках форума БРИКС в Казани - ред.) мы предпочитаем не говорить... Тем более когда это касается третьих стран. Все-таки, наверное, они должны быть первоисточником этой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность встречи президентов Турции и Сирии во время саммита БРИКС в Казани. Накануне колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдулла Каракуш выразил предположение, что первая за многие годы встреча Эрдогана и Асада может состояться в Казани во время саммита БРИКС или чуть позже. Сирийские чиновники пока не выступали с заявлениями по поводу возможного участия Асада в саммите БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и она будет рассмотрена. По его словам, президент Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html
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казань, россия, турция, башар асад, дмитрий песков, юрий ушаков, брикс, саммит брикс, в мире
Казань, Россия, Турция, Башар Асад, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС, В мире
Песков не стал комментировать вероятную встречу Эрдогана и Асада в Казани

Песков не стал говорить о возможной встрече Эрдогана и Асада на саммите БРИКС

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кремль пока предпочитает не говорить о деталях программы саммита БРИКС, тем более когда речь идет о контактах третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможности встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в Казани.
"Пока детали программы, графики двусторонних встреч (в рамках форума БРИКС в Казани - ред.) мы предпочитаем не говорить... Тем более когда это касается третьих стран. Все-таки, наверное, они должны быть первоисточником этой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность встречи президентов Турции и Сирии во время саммита БРИКС в Казани.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Турция разорвет цепи НАТО, если станет членом БРИКС, заявил политик
Вчера, 10:40
Накануне колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдулла Каракуш выразил предположение, что первая за многие годы встреча Эрдогана и Асада может состояться в Казани во время саммита БРИКС или чуть позже. Сирийские чиновники пока не выступали с заявлениями по поводу возможного участия Асада в саммите БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и она будет рассмотрена. По его словам, президент Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Налоговые руководители и эксперты стран БРИКС впервые встретились в Москве
Вчера, 09:50
 
КазаньРоссияТурцияБашар АсадДмитрий ПесковЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКСВ мире
 
 
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