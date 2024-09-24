Песков не стал комментировать вероятную встречу Эрдогана и Асада в Казани
Песков не стал говорить о возможной встрече Эрдогана и Асада на саммите БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кремль пока предпочитает не говорить о деталях программы саммита БРИКС, тем более когда речь идет о контактах третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможности встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в Казани.
"Пока детали программы, графики двусторонних встреч (в рамках форума БРИКС в Казани - ред.) мы предпочитаем не говорить... Тем более когда это касается третьих стран. Все-таки, наверное, они должны быть первоисточником этой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность встречи президентов Турции и Сирии во время саммита БРИКС в Казани.
Накануне колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдулла Каракуш выразил предположение, что первая за многие годы встреча Эрдогана и Асада может состояться в Казани во время саммита БРИКС или чуть позже. Сирийские чиновники пока не выступали с заявлениями по поводу возможного участия Асада в саммите БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и она будет рассмотрена. По его словам, президент Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.