https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html

Финал предрешен

Финал предрешен - РИА Новости, 23.09.2024

Финал предрешен

Дипломатия России идет в наступление: завтра в Нью-Йорке открывается саммит Генеральной Ассамблеи ООН, у главы нашего внешнеполитического ведомства Сергея... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:01

аналитика

россия

украина

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

сергей рябков

сша

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Дипломатия России идет в наступление: завтра в Нью-Йорке открывается саммит Генеральной Ассамблеи ООН, у главы нашего внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова "запланирована колоссальная программа встреч "на полях" Недели высокого уровня Генассамблеи ООН", — сообщили в МИД. И чуть ниже заместитель министра Сергей Рябков добавил, что "на Украине свет клином не сошелся". И такие заявления — одна из форм битвы, которую ведет Россия за новый — справедливый и безопасный для всех — миропорядок. За единые для всех правила, законы и нормы. Эпоха, когда "все равны, но некоторые все-таки равнее", ушла в прошлое с началом СВО.Россия намерена на 79-й сессии Генассамблеи напомнить всем присутствующим, для чего создавалась эта организация. И о том, что у США нет никакого права подминать ее работу под себя.США очень торопятся: время, когда они своей экономической мощью могли раздавить, ушло, альтернативы развития у страны нет, а гегемонию (и жандармские привычки) нужно как-то поддерживать. Поэтому Америка прет напролом, не замечая, что мир очень сильно изменился. Еще это можно назвать продолжающейся агонией западноцентричного мира.У "сверкающего града на холме" и примкнувшего к нему "райского сада" нет единства, ведь Запад сейчас как никогда раздроблен политически и больше не вывозит экономически. В двух ключевых европейских державах, Германии и Франции, у власти находятся практически самые непопулярные за несколько десятилетий политики — Шольц и Макрон. Доля доллара и евро, главных когда-то резервных валют, уменьшается, пусть постепенно, но неуклонно.БРИКС тем временем уже успело обогнать "Большую семерку" по доле в мировой экономике (33 процента против 30 у G7) и по паритету покупательской способности.Что касается Украины, то она в Нью-Йорке только потому, что Зеленскому позарез нужны дальнобойные ракеты JASSM американского производства и формальное разрешение на их использование, а еще сделать так, чтобы втянуть Россию в обсуждение неких киевских "мирных инициатив".Что касается "мирного плана" Киева, то руководитель российского МИД Сергей Лавров сказал: "Инициатива Зеленского набила всем оскомину, это ультиматум чистой воды". Договариваться нужно "честно и без бумажек", подчеркнул он.На нынешней сессии Генассамблеи ООН на высшем уровне, таким образом, будут представлены два подхода к разрешению проблем и кризисов. Наш. И тот, каким пользуются Запад и его украинский субподрядчик.Что касается поставок нового типа американских ракет JASSM на Украину (и разрешения на их использование, как и полностью безумное желание Киева "получить приглашение в НАТО от Байдена"), то пока США колеблются. Разрешающие чрезвычайно боятся нашего асимметричного ответа.Но самолеты-разведчики НАТО над Черным морем появляются очень часто — сведения собирают, а потом передают на Украину. Это делают и французы, и, разумеется, англосаксы. Пока это война нервов. Поставка JASSM может многое в этой короткой фразе изменить.В британском Defence Journal цинично хвастаются, что натовцы чуть ли не специально делают полеты видимыми. Потому что "русские получают открытый сигнал о нашей поддержке Украины". Все это смешно, как любое шапкозакидательство, но вновь заставляет понять, с кем мы ведем борьбу и кто действительно против нас воюет. Прикрываясь Украиной. Как Россия много раз говорила, утверждала, объясняла. Это прокси-война с НАТО — чем дальше, тем больше теряющая приставку "прокси".Россия же, со здоровой экономикой, со сплоченным обществом, с точным пониманием своей миссии, выскажет идеи о новом международном порядке на Саммите будущего, посвященном реформам ООН. Российская позиция опирается на солидарное мнение государств — членов БРИКС.Индия, Бразилия и ЮАР давно стремятся получить право на уровень постоянного представительства при Совбезе. По мнению Москвы, реформа рабочих органов ООН необходима, а расширение самого СБ ООН должно вестись строго по процедуре.Такова краткая российская повестка на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. На Украине в этих реалиях действительно свет клином не сошелся. И то, что нам не грозила и не грозит никакая "международная изоляция", абсолютно понятно.Ясно и другое. Западноцентричный мир окончательно утратил свои лидирующие позиции. Он больше не нужен России, к нему без тепла относятся и страны Большого Юга. Это, разумеется, далеко еще не финал. Но то, что это начало бесславного конца для евроатлантического мирового порядка, несомненно.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

https://ria.ru/20240922/germaniya-1974048810.html

https://ria.ru/20240921/evropa-1973901229.html

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

россия

украина

сша

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, украина, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, сергей рябков, сша, нато