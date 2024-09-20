https://ria.ru/20240920/lavrov-1973766856.html

Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН

Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН - РИА Новости, 20.09.2024

Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН

У главы российского дипведомства Сергея Лаврова запланирована колоссальная программа встреч на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:56

2024-09-20T09:56

2024-09-20T10:07

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генеральная ассамблея оон

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. У главы российского дипведомства Сергея Лаврова запланирована колоссальная программа встреч на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков“У министра колоссальная программа встреч. Очень много конференций, мероприятий, безотносительно Украины. Генассамблея начинается весьма энергично, я уверен, что она и пройдет, показав нашим противникам, что свет клином на этом на всем не сошелся”, - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240919/ssha-1973723949.html

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