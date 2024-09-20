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Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН - РИА Новости, 20.09.2024
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09:56 20.09.2024 (обновлено: 10:07 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/lavrov-1973766856.html
Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН
Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН - РИА Новости, 20.09.2024
Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН
У главы российского дипведомства Сергея Лаврова запланирована колоссальная программа встреч на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:56
2024-09-20T10:07
оон
в мире
нью-йорк (город)
россия
сергей лавров
сергей рябков
генеральная ассамблея оон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. У главы российского дипведомства Сергея Лаврова запланирована колоссальная программа встреч на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков“У министра колоссальная программа встреч. Очень много конференций, мероприятий, безотносительно Украины. Генассамблея начинается весьма энергично, я уверен, что она и пройдет, показав нашим противникам, что свет клином на этом на всем не сошелся”, - сказал он журналистам.
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оон, в мире, нью-йорк (город), россия, сергей лавров, сергей рябков, генеральная ассамблея оон
ООН, В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Генеральная Ассамблея ООН
Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН

Рябков: у Лаврова запланирована колоссальная программа встреч на полях ГА ООН

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. У главы российского дипведомства Сергея Лаврова запланирована колоссальная программа встреч на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
“У министра колоссальная программа встреч. Очень много конференций, мероприятий, безотносительно Украины. Генассамблея начинается весьма энергично, я уверен, что она и пройдет, показав нашим противникам, что свет клином на этом на всем не сошелся”, - сказал он журналистам.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН
Вчера, 21:06
 
ООНВ миреНью-Йорк (город)РоссияСергей ЛавровСергей РябковГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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