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Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН
Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН - РИА Новости, 20.09.2024
Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН
У главы российского дипведомства Сергея Лаврова запланирована колоссальная программа встреч на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:56
2024-09-20T09:56
2024-09-20T10:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. У главы российского дипведомства Сергея Лаврова запланирована колоссальная программа встреч на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков“У министра колоссальная программа встреч. Очень много конференций, мероприятий, безотносительно Украины. Генассамблея начинается весьма энергично, я уверен, что она и пройдет, показав нашим противникам, что свет клином на этом на всем не сошелся”, - сказал он журналистам.
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ООН, В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Генеральная Ассамблея ООН
Рябков анонсировал колоссальную программу Лаврова на полях ГА ООН
Рябков: у Лаврова запланирована колоссальная программа встреч на полях ГА ООН